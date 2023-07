Clarks se une a TikTok en una campaña de baile

lunes 17 de julio de 2023 , 06:54h

Clarks se ha unido a los bailarines callejeros y estrellas de TikTok McKenzi Brooke, Kida The Great y Lewis Leigh para celebrar su nuevo icono de Vuelta al cole en el #TorhillDance. Estas tres superestrellas de las redes sociales harán sus mejores movimientos en sus canales de TikTok con sus colores favoritos de Torhill, animando a los demás a unirse y moverse a su propio ritmo.

La campaña, centrada en la juventud y llena de energía, celebra el estilo individual y la comodidad por dentro y por fuera. Al igual que los zapatos Clarks, estas inspiradoras estrellas de TikTok son un verdadero ejemplo de libertad en movimiento. Su energía eléctrica y su valentía sin límites para expresarse a través del baile es algo de lo que todo el mundo puede formar parte. Clarks está tomando medidas conscientes y continuas para utilizar su estatus como una de las marcas de calzado líderes en el mundo para ayudar a todo el mundo a ser su verdadero yo y encontrar la confianza para ser dueño de cada movimiento.

SÉ DUEÑO DE CADA MOVIMIENTO EN TORHILL

Nadie es como tú, y ese es tu poder. Tanto si te vistes para ir al colegio como para salir los fines de semana, domina cada movimiento con Torhill, nuestra Wallabee retro de última generación hecha para todos. Experimenta el movimiento libre y sin esfuerzo con un estilo que habla tu idioma. Átalas a tu manera porque nada se lleva mejor que la confianza en uno mismo.

La facilidad de uso, la comodidad y el estilo urbano de Torhill lo convierten en el perfil perfecto para el street dance. Es un modelo sacado de la colección para adultos de la marca, pero no se puede negar que su clásico de culto Wallabee ha desempeñado un papel en la creación de su último icono y eleva la oferta escolar de la marca para la generación Z. La comodidad es insuperable gracias a la parte superior de ante de primera calidad y de origen responsable y a las suelas flexibles y ligeras. La exclusiva leontina grabada muestra el legendario Glastonbury Tor, un sutil guiño a las raíces de Clarks y al origen de la marca.

#TorhillDance se lanzará el 13 de julio con la colección Torhill disponible para comprar en tienda y online a partir del 1 de julio. Disponible en tallas que van de la 13 a la 7, este estilo de héroe está disponible en ante negro, ocre y gris. ¿Quieres participar? Muévete a tu ritmo y comparte tu #TorhillDance en TikTok.

CONOCE A MCKENZI

Con 16,5 millones de seguidores en TikTok, se puede decir que McKenzi sabe cómo mover el esqueleto. Establecida en California, esta superestrella del baile con sincronización de labios descubrió el hip-hop a los seis años. Le encanta expresar su verdadero yo y describe su estilo como el de una vaquera chispeante. Lleva un color diferente de Torhill en cada pie: es su estilo. Nos encanta.

CONOCE A KIDA THE GREAT

Cuando está deprimido, la música le levanta el ánimo. El bailarín, actor y coreógrafo estadounidense Kida The Great saltó a la fama cuando ganó la 13ª temporada del programa de televisión So You Think You Can Dance? El hip-hop es su ritmo favorito, y ha actuado con artistas como Usher y Chris Brown. Describe su estilo como hip-hop urbano relajado, fresco de la cabeza a los pies con su Torhills favorito.

CONOCE A LEWIS LEIGH

Si hay algo que la estrella galesa de TikTok Lewis Leigh adora más que bailar, son sus mejores amigos: ¡mamá y papá! Conocido por sus increíbles y enternecedores vídeos de baile en familia, Lewis aprendió todos sus movimientos de su madre, bailarina profesional, y de su padre, que solía bailar breakdance. Le encanta mostrar su lado más divertido y expresar su verdadero yo a través del baile. Los cargadores y las camisetas oversize son sus prendas favoritas, combinadas con Torhills, por supuesto.