Foto Colectania presenta la primera exposición monográfica de Albarrán Cabrera

La Fundación Foto Colectania, gracias a la colaboración principal de la Fundación Banco Sabadell, ha presentado la exposición Albarrán Cabrera. Lo indestructible, que está comisariada por Irene de Mendoza y es la primera monográfica de los autores en un centro de arte.

Ángel Albarrán y Anna Cabrera han trabajado de manera colaborativa como fotógrafos desde 1996. Influidos por pensadores, cineastas, escritores y artistas, tanto occidentales como orientales, utilizan el medio fotográfico para cuestionar las ideas preconcebidas sobre el tiempo, el lugar o la identidad. Su trabajo logra así, alcanzar una nueva noción de la percepción como elemento clave a la hora de entender no sólo el arte, sino la propia experiencia vital.

“La fotografía nos ayuda a comprender la realidad, las imágenes son como anotaciones visuales en un cuaderno”, declaran Albarrán Cabrera. Su universo poético nos invita a un viaje onírico. Inicios de vuelo captados entre los huecos de la espesura, deslizamientos sobre la superficie tersa de las aguas, plumas de color negro nacarado o de un blanco níveo, centelleo de pétalos aterciopelados… Sus imágenes, entre la realidad y la ilusión, indagan en nuestra relación con un mundo tangible. El tiempo, la memoria y una presencia casi física de la belleza recorren toda la obra de estos fotógrafos.

“La belleza es algo que hoy en día no está en boga, es como si lo bello fuese banal. (…) La belleza nos permite soportar la dureza de vivir”, comentan los autores citando a Vladimir Nabokov. “Buscamos experimentar la belleza del descubrimiento”, añaden.

Para lograrlo, Albarrán Cabrera emplean múltiples procedimientos fotográficos: impresión en platino/paladio, gelatina de plata, cianotipo, impresión pigmentada, etc., lo que confiere a sus imágenes una textura especial y hace su propuesta muy singular: “Entendemos la fotografía como un objeto, y el medio fotográfico, como una herramienta que nos permite llegar desde un concepto a una imagen y al final a ese objeto concreto. No nos interesa que la imagen reproduzca la realidad, sino que intentamos crear un objeto que tenga información e interés suficiente para que entre a formar parte de las narrativas del que mira. Ahí es donde cada proceso con sus características concretas es capaz de crear una realidad con un estilo propio”.

La obra de Albarrán Cabrera está presente en colecciones, tanto públicas como privadas, y sus publicaciones editoriales tienen una gran acogida a nivel nacional e internacional.

Lo indestructible: la exposición

La exposición muestra una selección de más de 90 imágenes de sus series más relevantes, que han realizado durante casi dos décadas de labor fotográfica: The Mouth of Krishna, The Indestructible, This is you here, Kairos y Nyx.

La serie troncal y de la que habrá mayor número de obra en la muestra es The Mouth of Krishna, inspirada en la leyenda del dios Krishna cuando era niño: mientras otros niños arrancaban frutas de un árbol, Krishna recogía la fruta del suelo y se la comía. Su madre lo regañó y le exigió que abriera la boca y allí dentro, ella vio la abrumadora inmensidad del universo. Esta historia es la metáfora que sirve de punto de partida a The Mouth of Krishna, una serie abierta, resultado de la investigación de la multiplicidad, estructura y verosimilitud de la realidad que percibimos.

El resto de series de los autores se han generado a partir de ésta como ramificaciones de un tema específico que a lo largo del tiempo ha adquirido un protagonismo propio.

Además, en la exposición se pueden ver elementos que forman parte del complejo proceso de producción de las fotografías, en el que Albarrán Cabrera pueden llegar a emplear varios días. Y una selección de sus fotolibros, algunos de los cuales están ya agotados.

Esta es la primera muestra monográfica en nuestro país de los autores en un centro de arte y reúne una selección de fotografías de fondos procedentes de los artistas, de la Galería Elvira González y de la propia Fundación Foto Colectania.

Albarrán Cabrera

Nacidos ambos en 1969 - Ángel Albarrán en Barcelona, Anna Cabrera en Sevilla - forman una pareja artística que viene trabajando junta desde 1996. Influidos por pensadores y artistas tanto occidentales como orientales, acuden a la literatura y a las ciencias para elaborar una obra fotográfica fuertemente evocadora y onírica. Sus trabajos figuran en numerosas colecciones privadas e instituciones como Hermès, Goetz Collection, The German Bundestag's Art Collection, Banco de Santander y De Nederlandsche Bank, entre otras. Se hallan representados por una decena de galerías de todo el mundo.

Además, han publicado varios fotolibros, entre ellos Photographic Syntax, The World's first Photobook was Blue (finalista del Prix Nadar 2021), Pale Blue ●,

Des Oiseaux, Remembering the future (premio al mejor libro PHotoEspaña 2019 en la categoría nacional y ganador del premio José Lázaro Galdiano 2019) y Pequeñas melodías.