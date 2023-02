El actor Jabari Banks imagen del lanzamiento de Torhill, la nueva zapatilla de Clarks

viernes 24 de febrero de 2023 , 09:23h

La firma de zapatos Clarks lanza Torhill, un nuevo icono para la próxima generación. Y para hacerlo con estilo, ha unido fuerzas con otro icono y una de las estrellas jóvenes más atractivas de Hollywood: Jabari Banks.

Banks es más conocido por su papel de Will Smith en Bel-Air de Peacock, la serie dramática reimaginada basada en El Príncipe Fresco de Bel-Air. La serie se prepara para el regreso de su segunda temporada, con estrenos de episodios semanales a partir del 23 de febrero. Su actuación en la serie le ha valido a Banks nominaciones en las categorías de "Actor destacado en una serie dramática" por los premios NAACP Image Awards 2023, y "Mejor actor" por los premios BET 2022.

La estrella estudió teatro musical en la Universidad de las Artes de Filadelfia y actualmente reside en Los Ángeles, California. Sus conjuntos ultramodernos han llamado la atención de la prensa, llevando sus Torhill para caminar por la alfombra roja.

Una silueta de archivo renovada para el mundo que viene, la Torhill da pasos de estilo como nunca antes la habías visto. Inspirado en nuestro modelo de los noventa Big Gripper, este clásico combina un estilo deportivo relajado con credenciales de moda.

Las suelas acanaladas de gran tamaño ofrecen una gran comodidad acolchada, mientras que el empeine de piel y ante se inspira en los perfiles de culto de Clarks, como las costuras de mocasín que recuerdan a las Wallabee. Direccional en el diseño, nostálgico en el corazón, el buzz-worthy Torhill pega fuerte.

Una estrategia ultramoderna

Para el lanzamiento de Torhill, se ha optado por un enfoque que da prioridad a las redes sociales y en el que los contenidos de los creadores y los usuarios son el centro de la campaña. Banks y sus amigos de todo el mundo -sensaciones de las redes sociales con una lista cada vez mayor de likes y seguidores- han creado TikToks a medida, promocionando el lanzamiento de Torhill con contenido #GRWM y #Unboxing. Estamos muy contentos de revelar que el vídeo #HowIWearMyTorhill de Banks incluirá su nuevo y brillante tema, lo que supone la primera oportunidad para que los fans escuchen su música y la canción que seguramente impulsará el estrellato de Banks a nuevas cotas. Coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de Bel-Air, la serie se estrenará en las redes sociales el 23 de febrero.

Las zapatillas definitivas de esta temporada, las Torhill Hi de doble género, se estrenarán en exclusiva en TikTok, creando una experiencia digital inclusiva para los buscadores de estilo contemporáneo. Al igual que Jabari y sus amigos, se animará a los clientes a que muestren sus Torhill utilizando los hashtags: #TORHILL #GRWM.

"Estoy encantado de trabajar con Clarks en esta colaboración. Me encanta lo que están haciendo ahora, y me siento halagado de ser la imagen de su nuevo icono, el Torhill - ¡es como el Wallabee pero aún más guay! Estoy obsesionado con todo lo de los noventa (como habrás adivinado) y me encanta el aire de zapatilla deportiva que tiene este zapato con la suela de canalé grueso y la parte superior de ante. Además, ¡son comodísimas! Fue muy divertido grabar todo el contenido de esta campaña para TikTok, especialmente con algunos de los mejores creadores de la plataforma en este momento. El estilismo es genial. Estad atentos a las próximas noticias". Jabari Banks

"Con Jabari Banks y Torhill, ambos iconos en ascenso para 2023, esta es realmente una asociación de ensueño. La reinterpretación de Banks del Príncipe Fresco en Bel-Air le convierte en el socio perfecto para lanzar Torhill, una silueta retro de Clarks que hemos reelaborado para los entusiastas de las zapatillas de última generación. Un nuevo artista dinámico, un nuevo estilo: ambos inspirados en el pasado pero preparados para el mundo que viene. Con el debut de Torhill en las redes sociales, Clarks inicia una audaz evolución en su historia y, mientras seguimos mirando hacia el futuro, no podríamos estar más emocionados de unir a dos superestrellas”. Tara McRae, directora de Marketing y Digital de Clarks.