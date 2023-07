Cuando suena KPOP ya no hay stop

martes 25 de julio de 2023 , 08:44h

LA ALEGRE LOCURA DEL K-POP LLEGÓ A MADRID

Y si no que se lo digan a las más de 30.000 personas que acudieron al Cívitas Metropolitano, no a ver fútbol, si no a ver el macroconcierto K-POP LUX, con las actuaciones de SHInee, ENHIPEN, ATEEZ, IVE, STAYC, CRAVITY y xikers…

Y es que una vez que la música comienza y los grupos y las canciones se despliegan ante el público es un no parar, de saltar, bailar, cantar y, cómo no, gritar a pleno pulmón, y escuchar a más de treinta mil voces aullar a la vez impresiona… y retumba en todos los rincones del estadio…

A nuestro lado se desgañitan un grupo de chicas…

¿Por qué habéis venido a este concierto?

Porque nos gusta esta música y ellos son muy guapos…

Y ellas también son muy guapas – Añaden.

Por el estadio se despliegan banderas de Italia, Portugal, Brasil, México y otras dedicadas a alguno o alguna de los componentes de los siete grupos participantes en el tremendo evento, porque es tremendo el despliegue de todos los que se suben al escenario, cantando, bailando y originando espectaculares coreografías, perfectamente sincronizadas aunque a veces parezca que cada persona va a su aire, pero está todo muy bien engranado…

Como es tremendo el sonido que atruena desde todos los amplificadores que desde las alturas de torres nos desafían con la posibilidad de desaparecer bajo la cantidad de decibelios…

¿Cuál es vuestro grupo preferido?

¡SHINEE!

Gritan al unísono las amigas, mientras enarbolan unos cartones con el nombre de su grupo…

Hay que explicar que Shinee se incorporaron prácticamente a última hora al macroconcierto, pero ha traído un número importante de seguidoras y seguidores…

En resumen podemos decir que el Cívitas se convirtió en un enorme manicomio de K-pop, donde imperó la LOCURA, una locura divertida, alegre, fiestera y chillona, muy, muy chillona…

¿Quién es vuestro preferido o preferida?

En ese punto división de opiniones de nuestras protagonistas:

¡Allen! (Cravity)… ¡Sunghoon!(Enhipen)… ¡Leeseo!(Ive)

Y allá que se marchan corriendo hacia una de las esquinas de la grada para saludar a los grupos que entran y salen por ese lateral…

EL CONCIERTO

Se inició a las nueve en punto, tras un conteo regresivo desde 5…

Sobre las tablas del luminoso escenario fueron apareciendo los componentes de las distintas bandas.

Entre el griterío general, se retiraron y comenzó el concierto propiamente dicho, es decir el primer grupo con sus temas…

De vez en cuando y a modo de presentación de alguna de las bandas, miembros de ellas introducían al resto de su grupo y comenzaba otro episodio de locura (mencionar que las asistencias tuvieron mucho trabajo por desmayos, lipotimias, sofocones y similares – el calor hizo estragos) …

También se debe mencionar las SUPERMISSION que se colaban entre actuaciones, unos pequeños juegos que permitían al público interactuar con los cantantes y bailarines, bien imitando sus coreografías, sus canciones y siendo protagonistas de sus estrofas cantadas en exclusiva para algunas de las chicas allí extasiadas…

En definitiva, el mundo de Barbie, en estos días tan de moda otra vez, al estilo coreano. Luces, pantallas, imágenes, todo muy Pop (para eso es K-pop), muy bonito y muy luminoso…

No cabe duda, UNA FIESTA MUSICAL, LOCA Y MUY K POP…

Incluso hubo tiempo de entonar el tema ‘Macarena’, de Los Del Río, y el ‘Despacito’ de Luis Fonsi…

Aunque hubo un momento de desconcierto (no por la música) si no porque en su afán por hacer guiños a España, en las pantallas apareció el escudo del Real Madrid -segundos de silencio y ligeros abucheos, al fin y al cabo estamos en el terreno del Cholo Simeone…

Llegó el final, nuevamente todos los componentes de los siete grupos se unen en el escenario, entre lluvia de confeti y cintas de colores…

¡Hasta la próxima!

LOS GRUPOS

Y nos referimos a los siete grupos por orden de aparición en el escenario:

xikers

Es una boy band de Corea del Sur formada por KQ Entertainment . El grupo consiste en diez miembros: Minjae, Junmin, Sumin, Jinsik, Hyunwoo, Junghoon, Seeun, Yujun, Hunter y Yechan.

El nombre de Xikers viene de la combinación de la letra "X", que simboliza coordenadas, y la palabra "Hiker", que significa viajero. En conjunto, el nombre del grupo se refiere a "chicos que viajan a través del tiempo y el espacio en busca de coordenadas".

STAYC

Es un grupo femenino surcoreano de K-pop formado por la compañía High Up Entertainment. Está compuesto por seis miembros: Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon y J.

El nombre del grupo, STAYC, es un acrónimo de «Star To A Young Culture» y tiene dos significados: «querer ser un referente para las nuevas generaciones» y «reflejar su objetivo de dominar la cultura pop».

CRAVITY

Es una boy band surcoreana formada por Starship Entertainment en 2020. El grupo está compuesto por: Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung y Seongmin

«Cravity» tiene doble significado. El primer significado es que es una combinación entre las palabras «gravity» (en español: gravedad) y «creativity» (en español: creatividad). Con la gravedad el grupo atraería a las personas a su universo único, mientras que también podría significar «centro de gravedad», ya que su objetivo es lograr la mejor actuación cuando están juntos.

ENHIPEN

Es una boy band surcoreana de K-pop formada por Belift Lab, una empresa conjunta entre las compañías CJ E&M y HYBE.3​ El grupo se organizó mediante el programa I-Land y está compuesto por siete integrantes: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki.

El nombre del grupo, Enhypen, se reveló en la transmisión en vivo del episodio final de I-Land. Este se deriva el símbolo guion (Hyphen en inglés), que genera nuevos conceptos, incluyendo «conexión, descubrimiento y crecimiento».De manera similar a cómo un guion conecta diferentes palabras para conseguir nuevos significados, el objetivo de Enhypen es «unirse para conectarse, descubrir y crecer juntos para crear un nuevo acto»

IVE

Es un grupo femenino surcoreano formado por la compañía Starship Entertainment. El grupo consta de seis miembros: Gaeul, An Yu-jin, Rei, Jang Won-young, Liz, y Leeseo.

El nombre del grupo es un acrónimo de la frase en inglés «I've» (I have), que significa «yo tengo» en español, y que representa la intención de las integrantes del grupo de mostrar al público todo lo que tienen para ofrecer.

ATTEZ

es una boy band de Corea del Sur formada por la agencia KQ Entertainment. Conformada por ocho integrantes: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho.

El nombre proviene del diminutivo de A Teenagers Z, que viene a significar adolescentes que dominan todo de la A hasta la Z.

SHINEE

Es una boy band surcoreana formada por SM Entertainment en 2008.Originalmente, el grupo estaba formado por cinco miembros: Onew, Jonghyun, Key, Minho y Taemin. Sin embargo, en diciembre de 2017, Jonghyun falleció.

El nombre se refiere a personas que reciben y emiten luz (Es decir que brillan por si solos). Es la palabra Shine con una e añadida al final para dar ese significado de receptores y emisores de luz.

¿Qué es el K-POP?

El k-pop es un estilo musical creado a partir de la unión de varios géneros como la música dance electrónica, hip hop, rock, R&B, etc., y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur, pero su esencia está basada en la música popular de este país. Esto surgió como un experimento con el fin de reformar la cultura musical coreana, resultando en la mezcla de géneros que dieron lugar a lo que hoy es el k-pop.

En los últimos años, el K-pop es un género que abarca un amplio aspecto de elementos musicales y visuales y que, incluso, crea tendencias de ropa y complementos.

El equipo que ha hecho posible este concierto:

El concierto de KPOP LUX SBS en Madrid es parte de una serie de eventos organizados por KPOP LUX, compañía especializada en la realización de conciertos K-pop a los públicos internacionales. KPOP LUX es una división de Live Company Group, dirigida por David Ciclitira, una destacada figura en la industria del entretenimiento.

L.A. Rock Entertainment es una de las promotoras musicales líder en España. Con una amplia experiencia en la organización de conciertos y otros eventos musicales, al asociarse con KPOP LUX pretende acercar al público español a este género musical y brindar una plataforma para que estos artistas demuestren todo su talento y habilidades.

SBS es la mayor cadena de radiodifusión de Corea del Sur, encargada de promocionar el K-Pop entre las audiencias internacionales fue la encargada de organizar el Frankfurt Kpop.Flex en mayo de 2022.