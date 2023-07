20 Aniversario de THE ROOM; proyecciones especiales en Barcelona y Madrid

jueves 27 de julio de 2023 , 07:04h

"The Room", considerada la peor película de la historia, celebra su 20º aniversario con proyecciones especiales en Barcelona y Madrid los días 22 y 23 de septiembre…

La película de culto “The Room” (2003), considerada la “'Ciudadano Kane' de las malas películas”, cumple 20 años y lo celebrará con proyecciones especiales los días 22 y 23 de septiembre a las 19:00 horas, en el Cinema Maldà (Carrer del Pi, 5) de Barcelona y en el cine mk2 Palacio de Hielo (Centro Comercial Palacio de Hielo, C. de Silvano, 77) de Madrid, respectivamente.



Dos únicas sesiones organizadas en conjunto por los festivales B-Retina y CutreCon, a las que además acudirá el actor estadounidense Greg Sestero, coprotagonista de la película y autor del exitoso libro “The Disaster Artist”. Dicho libro cuenta la génesis de “The Room” y fue adaptado al cine por James Franco, en un filme que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2017.



Asimismo, ambas sesiones serán dobles, ya que junto a “The Room” se proyectará por primera vez en nuestro país la película “Miracle Valley”, debut en la dirección de Sestero, quien también escribe y protagoniza la cinta. Se trata de un thriller de terror y misterio ambientado en el desierto y “lleno de sorpresas”, según señala su autor, quien, además de presentar los dos filmes, participará en un coloquio donde responderá las preguntas del público.



Rodada en 2003 en Estados Unidos por Tommy Wiseau, “The Room” ha sido objeto de tan ingente cantidad de burlas y malas críticas, que ha generado todo un fenómeno mundial con legiones de seguidores que se reúnen en pases multitudinarios donde se mofan de la película, convertida muy a su pesar en una comedia involuntaria. Desde la organización del evento señalan que “The Room” constituye “el perfecto ejemplo de lo que jamás debería hacerse en una película; una de esas cintas tan nefastas que acaban resultando ser divertidísimas”.



UNA SESIÓN INTERACTIVA



Estas nuevas proyecciones de “The Room” en España seguirán la línea de los pases estadounidenses de la película. En ellos, de un modo muy similar a las sesiones de la cinta de culto “The Rocky Horror Picture Show”, los espectadores interaccionan con el filme, gritando a la pantalla y lanzando objetos como globos o cucharas de papel en determinados instantes del metraje. Todo ello para hacer la experiencia más hilarante si cabe.



El largometraje se verá en versión original subtitulada al castellano y los presentadores de la sesión, junto al actor Greg Sestero, se encargarán de dar al público las “instrucciones para el correcto visionado” del filme. Asimismo, crearán la atmósfera adecuada para disfrutar al máximo de la propuesta.



SOBRE GREG SESTERO



Nació el 15 de julio de 1978 en Walnut Creek, Estados Unidos, en la zona de la bahía de San Francisco, donde pasó su infancia y adolescencia. Sestero cuenta que, siendo un niño, una película hizo que quisiera dedicarse al cine: “Solo en casa” (1990). Su fascinación por el filme de Chris Columbus fue tal que, con 12 años, escribió el guion de una secuela que llegó a enviar al estudio por si este se animaba a producirlo.



Terminados los estudios, tomó clases de interpretación en el American Conservatory Theatre de San Francisco y, como tantos jóvenes, tuvo el sueño de triunfar en Hollywood, por lo que se mudó a Los Ángeles, donde consiguió pequeños papeles en series como “Nash Bridges” y películas como “Patch Adams” o “Gattaca”.



Fue captado por la agencia de representación de Iris Burton (una de las más importantes de Hollywood), pero su carrera no terminó de despegar. Cuando creía que todo estaba perdido, el proyecto personal de su peculiar amigo Tommy Wiseau lo convirtió, sin pretenderlo, en una estrella del cine cutre.



'THE DISASTER ARTIST'



Greg Sestero, quien de repente se vio sorprendido por la repercusión que estaba teniendo “The Room”, decidió contar cómo fue el rodaje del filme desde dentro y su relación de amistad con Tommy Wiseau, en un libro, coescrito junto al periodista Tom Bissell, titulado “The Disaster Artist”.



El libro obtuvo excelentes críticas y cayó en manos del actor y director de cine James Franco (“127 horas”, “Spider-Man”) que ya era un acérrimo fan de “The Room”. Franco decidió convertirlo en una película que él mismo se encargó de dirigir y en la que además interpreta a Tommy Wiseau, dejando que su hermano, Dave Franco (“Infiltrados en clase”, “Malditos vecinos”), se quedara con el papel del propio Greg Sestero.



“The Disaster Artist” se presentó en importantes festivales de cine como Toronto y San Sebastián, donde ganó la Concha de Oro a mejor película. La cinta, además, obtuvo el Globo de Oro a la mejor interpretación masculina en comedia o musical para James Franco y fue nominada al Oscar a mejor guion adaptado.