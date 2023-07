¡Jonas Brothers vuelven a España!

lunes 31 de julio de 2023 , 08:21h

‘THE TOUR: FIVE ALBUMS. ONE NIGHT’ de Jonas Brothers vendrá a Barcelona.

Jonas Brothers acaban de anunciar que regresarán a Barcelona con su aclamada gira 'THE TOUR: FIVE ALBUMS. ONE NIGHT'.

La banda ha anunciado que traerá su nuevo show al Palau Sant Jordi el próximo 25 de mayo de 2024.

La reunión de los Jonas Brothers deleitó a los fans millennials que se enamoraron del grupo pop cuando eran adolescentes, a través de películas de Disney como Camp Rock.

En 2006, los Jonas Brothers lanzaron su primer álbum, It's About Time, que subió al puesto número 91 en las listas de Billboard y se convirtió en una obra habitual en Radio Disney. Tal fue su creciente popularidad entre los fans de Disney, que los Jonas Brothers firmaron con Hollywood Records, propiedad de Disney, y vieron cómo sus fans se expandían rápidamente.

A esto le siguió el lanzamiento del segundo álbum de la banda, Jonas Brothers, en 2007, que llegó a la lista Billboard Hot 200 la semana de su lanzamiento. Dos sencillos del álbum fueron lanzados al mismo tiempo: Hold On y el éxito S.O.S. El álbum fue apoyado por una gira por los Estados Unidos y vio a los hermanos haciendo múltiples apariciones en programas de Disney como Hannah Montana. Las imágenes de la gira también se utilizaron para la serie reality de Disney Channel, Jonas Brothers: Living The Dream.

El grupo alcanzó nuevos niveles de fama en 2008 después de su aparición en la exitosa película de Disney Channel, Camp Rock, protagonizada junto a la entonces prometedora estrella Demi Lovato. La película ayudó a la banda a lanzar su próximo sencillo 'Burnin' Up', que generó entusiasmo antes del lanzamiento de su tercer álbum, A Little Bit Longer, a finales de 2008.

Casi al mismo tiempo, los Jonas Brothers también lanzaron Music From The 3D Concert Experience para apoyar su película de concierto en vivo del mismo nombre. A fines de 2009, la banda lanzó su cuarto álbum, Lines, Vines And Trying Times. Este sería el último álbum del grupo antes de su reunión de 2019.

En los años siguientes, Nick tendría una exitosa carrera en solitario, Joe encontró el éxito en las listas de éxitos con su nueva banda DNCE, mientras que Kevin se alejó un tiempo de la industria de la música y trabajó en bienes raíces.

Joe, Nick y Kevin deleitaron a los fans de Jonas Brothers en 2019 al anunciar que se reunirían con el lanzamiento de su sencillo Sucker. La canción debutó en lo alto del Billboard Hot 100, y también fue nominada a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop en los Grammy. El grupo lanzó Happiness Begins ese mismo año, su primer álbum en 10 años. Junto a esto, también lanzaron el documental Chasing Happiness, que se estrenó en Amazon Prime. El documental analizó más a fondo sus vidas mientras crecían en Nueva Jersey, sus inicios en la industria de la música y la ruptura que provocó que la banda se desmoronara unos seis años antes.

En mayo de 2023, poco después de recibir su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, el trío lanzó The Album, que incluía los sencillos principales 'Wings', 'Waffle House' y 'Summer Baby'.