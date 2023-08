Mi-Yeon, cantante de K-pop, embajadora global de la marca Jimmy Choo

Jimmy Choo anuncia a la sensación coreana del K-Pop Mi-Yeon de (G)I-DLE como embajadora global de la marca. Mi-Yeon, músico de gran talento, aparecerá en la campaña Otoño 2023 de Jimmy Choo, que se lanzará el 30 de agosto.

"Mi-Yeon es magnética. Desde su talento musical hasta sus cautivadoras actuaciones y su inimitable estilo personal, encarna realmente el espíritu seguro, divertido y la energía creativa de Jimmy Choo. Estamos encantados de que Mi-Yeon se una a nuestra comunidad global de Jimmy Choo." - Sandra Choi, Directora Creativa

"Me siento emocionada y honrada de unirme a la familia Jimmy Choo como embajadora mundial. Me encanta la alegría y el glamour de la colección; me siento más segura de mí misma cuando llevo Jimmy Choo. Estoy deseando compartir la preciosa campaña en la que hemos trabajado". - Mi-Yeon