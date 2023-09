Colección Primavera 2024 de Jimmy Choo

Atrevida, gráfica, esculpida, cautivadora: la colección Jimmy Choo Primavera 2024 defiende el espíritu central de la casa: utilizar la moda para hacer una declaración inconfundible e inolvidable. La filosofía fundamental de Jimmy Choo - Statement Glamour.



"Siempre quiero crear accesorios que llamen la atención. Esa idea es fundamental para Jimmy Choo, para nuestra mujer, que siempre se siente atraída por los focos y quiere que su estilo sea el centro de atención. También me permite, como creativa, diseñar piezas realmente excepcionales, que pueden convertirse en el punto focal de un look". La colección está ligada a esta filosofía, unida por la idea de que los accesorios toman la iniciativa y se convierten en temas de conversación. Nos permiten añadir un toque de fantasía a nuestro día a día. Nos invitan a soñar". - Sandra Choi, Directora Creativa



¿Qué se lleva hoy en día? Convicción y confianza. Creatividad sin concesiones. Diseños potentes con una identidad inconfundible. Moderna, limpia y elegante, esta colección explora la idea de llamar la atención a través de estampados gráficos, contrastes de color y detalles enfáticos, todo ello a través de las singulares siluetas esculturales que han definido a Jimmy Choo desde el principio.



El emblemático motivo Jimmy Choo AVENUE -un intrincado y anguloso recorrido utilizado como acolchado en accesorios y calzado- evoluciona hacia un gráfico moderno, ejecutado en colores contrastados. Se convierte en el llamativo emblema de la colección. En un poderoso monocromo, estos angulosos patchworks animan la superficie de la bota hasta la rodilla BLAKE, con punta afilada y fino tacón de cuña, y la mule KYNLEY, equilibrada sobre un tacón esculpido de 75 mm. Tomando prestada la paleta de un esmoquin de noche, los estilos se mueven entre el día a día elevado y la ocasión excepcional.



Los polos opuestos se atraen. Los dos tonos del patchwork introducen una estética de dualidad, una noción que Jimmy Choo explora a menudo. Al fin y al cabo, los zapatos vienen de dos en dos, y la idea de sincronicidad y contraste, dos opuestos que se juntan, sirve como fuente de inspiración. En una nueva y moderna interpretación de la noción clásica del bicolor, los modelos se cortan por la mitad a lo largo de la suela, proponiendo la pala y el tacón en vibrantes contrastes cromáticos: la sandalia AZIE yuxtapone el cielo y el azul marino, mientras que otros modelos proponen combinaciones de fucsia y pimentón, o el clásico negro y el suave café con leche, con una punta desafiantemente cuadrada y un fuerte tacón block.



Jimmy Choo siempre ha fusionado el calzado con la joyería para crear piezas híbridas que celebran inesperadamente la feminidad a cada paso. Para la primavera, esta declaración es más audaz, más dura: poderosos brazaletes metálicos puntuados con una perla de gran tamaño y un adorno de cristal pavé rodean el tobillo de la sandalia OTILLA en napa latte, encarnando un glamour seguro de sí mismo. La zapatilla DIAMOND MAXI/CRYSTAL propone un estilo cotidiano con un slingback de baguettes de cristal que sujeta el zapato al talón, mientras que la VINCA transforma todo el zapato aparentemente en una pieza de bijoux, ejecutada en piel metalizada con una fluida borla de flecos decorando el empeine.



En Jimmy Choo, la afirmación siempre viene de la forma del zapato en sí: cada pieza se concibe como un objeto de arte, una expresión ponible y transitable de creatividad y maestría en el diseño. El DROP HEEL, presentado la temporada pasada, continúa su evolución: un estilo llamativo con punta de tacón redondeada, que evoca una fluidez imposible, la noción de caminar en equilibrio sobre una gota de líquido. El tacón se convierte en el centro de atención de la elegante y minimalista sandalia AMOS, con esbeltas tiras que sujetan la ligera suela de plataforma de forma casi imperceptible al pie, y se repite en una selección de otros estilos, como el neoclásico y afilado zapato de charol IXIA de 95 mm, el slingback AMEL de 50 mm y la mula ANDER de 50 mm.



Los accesorios se coordinan con el calzado para crear un look que lo englobe todo. El AVENUE QUAD, con su diseño acolchado homónimo, se propone en piel napa de doble tono patchwork -negro y latte, azul marino y cielo- para sincronizar con estilos gráficos. El AVENUE SOFT SHOULDER relaja el estilo, en una única tonalidad mantecosa. En otros lugares, la influencia de las joyas brillantes se traslada a tratamientos en piel, reflejos abstractos del emblema polifacético de Jimmy Choo. La DIAMOND CROSSBODY exhibe el Diamond Lock como cierre y está suspendida de la emblemática Diamond Chain, subrayando la marcada angulosidad de la colección. Las facetas del diamante se convierten en un nuevo diseño de superficie: inspirado en la zapatilla DIAMOND, un tratamiento técnico de alta frecuencia crea una piel en relieve "Diamond", utilizada para una gama de bolsos AVENUE con superficies táctiles multidimensionales en una nueva unión de artesanía y tecnología. Como siempre, los accesorios se convierten en joyas en sí mismos: el DIAMOND BOX CLUTCH en satén o acrílico bicolor se asemeja a una piedra preciosa exagerada convertida en un accesorio de declaración, mientras que el clásico CALLIE MINI se propone en malla metálica dorada, una reluciente joya de Jimmy Choo.