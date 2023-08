Dining in the Dark en Madrid

martes 08 de agosto de 2023 , 08:33h

Debido a su alta demanda e increíble éxito en fechas previas, Dining in the Dark vuelve a ABC Serrano en Madrid.

Sumérgete en una experiencia única en la que reinan tus papilas gustativas. Sin el sentido de la vista, liberarás todo el potencial de tus sentidos.

Deléitate con un menú de varios platos elaborados por talentosos chefs, que desvelarán una sinfonía de sabores, texturas y aromas.

Dining in the Dark te sumerge en la misteriosa y estimulante experiencia de comer en la oscuridad. Los estudios demuestran que el 80% de la personas come con los ojos y, al eliminar este sentido, los sentidos del gusto y el olfato toman el relevo para elevar la comida a un nivel completamente nuevo…

Qué vas a disfrutar

Un delicioso menú degustación creado especialmente para esta experiencia

Los matices de cada ingrediente se intensifican a través de los sentidos del gusto y el olfato

El ambiente íntimo y misterioso de un restaurante a oscuras

Una experiencia única y novedosa que ha causado furor en todo el mundo

Menú

Sorprende a tus sentidos y pon a prueba tus papilas gustativas. Solamente tendrás que escoger tu color favorito y nosotros nos encargaremos del resto… El menú incluye entrante, principal, postre y bebida

Menú Verde (Vegetariano)

Una propuesta atrevida con sabores directos de la huerta a tu plato

Menú Azul (Pescado)

Frescos y carnosos sabores del mar aterrizan sobre tu plato de manera tradicional, con un giro exquisito.

Menú Rojo (Carne)

Un plato espectacular con sabores que satisfarán a los paladares más exigentes

Descripción

¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al comer en la oscuridad? Descubre un mundo nuevo de sabores eliminando la vista del menú con Dining in the Dark. Después de ponerte la venda en los ojos, entrarás en una estancia solamente iluminada por la luz de las velas. Sorprende a tu paladar y comprueba que concentrarse solo en el gusto y el olfato puede ser una experiencia verdaderamente estimulante...