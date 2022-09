The Big Reunion; Madrid con las mejores coctelerías del mundo

martes 13 de septiembre de 2022 , 09:23h

Durante el fin de semana del 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, Madrid se convertirá en capital mundial del cóctel en español. Y la calle Echegaray será epicentro del sarao.

7 invitados de excepción y un anfitrión en Madrid: Diego Cabrera.

La coctelería global patas arriba.

Como antesala de la ceremonia de los The World’s 50 Best Bars, que por primera vez se celebrará en Barcelona, The Big Reunion no solo servirá de puente aéreo de la coctelería internacional sino que será pasarela entre dos continentes y sus maneras de beber… con escala en Madrid.

"Soñamos con esto, lo venimos organizando desde que iniciamos las reuniones. Recibir a tantos bares y a tantos amigos al mismo tiempo y en el mismo lugar supone un punto de inflexión. La Gran Reunión es básicamente un sueño cumplido". Diego Cabrera.

Algo más que un guest bartending

Durante todo 2022 el universo Salmon Guru, el cóctel bar de autor de Diego Cabrera -número 24 en The World’s 50 Best Bars 2021-, ha sido sede de un programa de visitas bautizado como The Reunion con el que Madrid ha conocido la presencia de bares de prestigio mundial como Abajo (Londres), Little Red Door Paris (París), Wax On (Berlín), Barro Negro (Atenas), Freni e Frizioni (Roma), Café Klandestino (Lisboa) o Himkok (Oslo), además de Hanky Panky (Ciudad de México), Alquímico (Cartagena) y Carnaval (Lima).

Un lunes de cada mes, dos bares amigos pero siempre muy diferentes entraban de noche en Salmon o en Viva Madrid para unir fuerzas y compartir sus propuestas líquidas. Este formato abierto al público y a la industria dio la oportunidad de acercar culturas de coctelería alejadas entre sí, charlar con los protagonistas y, por supuesto, beber sus tragos.

Ahora, y tras un fructífero verano de intercambio cultural, llega el momento de dar un paso más: THE BIG REUNION.

Frank Kurt, Walter Meyenberg, Jean Trinh, Aaron Díaz, Juan Díaz, Inés de los Santos y Tato Giovannoni son Employees Only (Nueva York), Hanky Panky (Ciudad de México), El Barón (Cartagena), Alquímico (Cartagena), Carnaval (Lima), Cochinchina (Buenos Aires) y Florería Atlántico (Buenos Aires).

7 invitados líderes del sector -bartenders todos, pero mucho más que eso, desde empresarios a impulsores de un movimiento imparable- de 7 bares líderes del continente americano que están contribuyendo a cambiarlo todo. En The Big Reunion mezclarán cócteles y agitarán visiones. América conectando con Europa, y Madrid demostrando ser plataforma de despegue.

Durante el fin de semana habrá una mesa redonda donde se expondrán temas de interés relacionados con el mundo de la coctelería (sostenibilidad, negocio, innovación, labor social…), los invitados se empaparán no sólo en las bebidas locales sino también en la cultura gastronómica del entorno y, claro, estos lo darán todo detrás de la barra en un formato de guest bartending que, gracias al apoyo de Pernod Ricard y Schweppes, promete emociones fuertes con conexiones en directo, entrevistas y mucha acción del día a la noche. Salmon Guru, Viva Madrid y DPickle Room acogerán el acontecimiento.

The Big Reunion nace como un proyecto pionero en España que tratará de afianzarse como una cita periódica en el calendario para seguir avanzando en la consolidación de nuevos conceptos de bar y, sobre todo, en la afirmación de que MADRID es una ciudad cada vez más imprescindible para entender el cóctel.