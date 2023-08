Guía de alimentación y wellness para el verano

miércoles 09 de agosto de 2023 , 08:42h

Los expertos de Technogym comparten la guía infalible de wellness para este verano que incluye: recomendaciones para optimizar tu entrenamiento y el plan de alimentación para acompañarlo y no abandonar los buenos hábitos.

Nos gusta el verano, pero todavía queremos mantenernos saludable, incluso cuando estamos tentados a omitir comidas enteras por el calor y alargar nuestros encuentros sociales. Sin embargo, hay formas increíblemente sencillas de mantenerse en el camino correcto durante los meses calientes de verano, para que puedan verse y sentirse lo mejor posible.

Previo a los entrenamientos, incrementa tu wellness:

Disfruta las frutas estivales: bayas, fruta de la pasión, melones y sandías. Repletas de nutrientes, fibra y una dosis de azúcar para saciar el gusto por el dulce recargando de energía.

Aprovecha las barbacoas: cocinar o disfrutar alimentos cocinados en la barbacoa implican poco uso de aceites grasos, suelen ser proteicos (carne y pescado) un macronutriente esencial para mantenerte saciado más tiempo, y cuidar los músculos.

Come ligero: A menudo, durante los meses de invierno, el clima frío y los días cortos se consumen alimentos copiosos, pesados y a menudo, hipercalóricos. Pero cuando suben las temperaturas, puedes disfrutar de una dieta ligeramente más baja en carbohidratos durante los meses de verano ya que es posible que el cuerpo no requiera los carbohidratos de «consuelo» extra.

Hacer de la hidratación algo divertido: Cuando las temperaturas suben, nuestro cuerpo tiende a necesitar más agua para reponer los líquidos que se pierden con el sudor. Si para ti el agua puede ser un poco insípida, añade sabor al agua con rodajas de pepino, limón y lima y lleva siempre una botella de agua cuando salgas a la calle (o té frío). También, es importante balancear el alcohol con el agua. Cuando beba y disfrute de las largas noches de verano, mantenga un vaso de agua cerca. ¡Ayudará con el dolor de cabeza al día siguiente!

Como el verano es una época del año más social, tendemos a fijar nuestras aspiraciones y objetivos en enero. Ahora, estos objetivos están a punto de cumplirse, se han olvidado por completo o se están volviendo tediosamente familiares. En lugar de caer en el olvido, necesitamos un sistema que garantice que los meses de verano sean igual de fuertes.

Actividades adaptadas a esta época del año:

Súbete a la ola del verano : aprovecha la oportunidad para aplicar tu nueva forma física a la práctica del tenis o el surf. El programa de entrenamiento "Ride the Waves" de Technogym App, preparado por la estrella italiana del surf Leonardo Fioravanti, te ayudará a mejorar la estabilidad, la fuerza y la flexibilidad y a enfrentarte a las olas con las agallas adecuadas.

Reinicio. Aumenta tus objetivos : Puedes conseguir cualquier cosa si te fijas unos objetivos lo bastante buenos y te ciñes al plan. La Dra. Gail Matthews, profesora de psicología de la Dominican University de California, dirigió un estudio sobre la fijación de objetivos con casi 270 participantes. Se descubrió que es un 42 % más probable que se alcancen los objetivos si se escriben.

Pregúntate qué ha funcionado bien y qué te ha gustado. Y qué es lo que no te ha gustado o en lo que no has progresado tanto. Aprovecha esta oportunidad para esforzarte por llegar a esa versión mejorada de ti.

Recomendaciones adicionales:

En las actividades deportivas en la playa: ya que se realizan inevitablemente en condiciones de calor y alta radiación solar, ingiere suficiente líquido las 24 horas previas, 2 horas y durante la actividad.

Añade al agua los minerales que se pierden con el sudor (sodio, cloro, potasio y magnesio). Aunque no es posible almacenar agua o minerales en el organismo, seguro que llegarás al comienzo de las actividades en la playa sin carencias de ninguno de ellos. En las últimas 12-24 horas también es bueno abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. De hecho, suelen provocar la pérdida de agua y sales minerales.

Un buen descanso (la clave del wellness):

Actividades por la tarde: las hormonas adrenérgicas segregadas por el esfuerzo pueden mantenernos eufóricos y activos a pesar de la fatiga, e impedir que nos relajemos y conciliemos el sueño con normalidad. Entonces, puedes reducir el tiempo de latencia del sueño y mejorar la calidad del descanso con: