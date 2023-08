Disfrutar con todos los sentidos en Swarovski Crystal Worlds

...ya que es mucho más que ver lo que hay que ver; es iniciar un cambio en cómo percibimos el mundo, es conocer a otras personas y sus costumbres y, quién sabe, iniciar una amistad que puede durar toda una vida. Por todo ello queremos proponerte una escapada que te dejará con ganas de volver.

Disfruta con todos los sentidos

En Swarovski Crystal Worlds, los viajeros, los niños de vacaciones, los amantes del arte y los visitantes del Tirol experimentan ligereza, aventura y placer durante todo el día. En el extenso jardín, el festival de verano atrae con espectáculos espectaculares, y el carrusel invita a todos a una ronda de recuerdos despreocupados de la infancia.

En Swarovski Crystal Worlds, los amantes del arte y los visitantes del Tirol experimentan ligereza, aventura y placer durante todo el día

Dentro del gigante, aquellos que sufren el calor encontrarán un verdadero paisaje invernal y otras cámaras de maravilla con aire acondicionado con nuevas obras de arte de Yayoi Kusama y James Turrell.

Si tiene hambre después de todas estas aventuras, encontrará delicias culinarias para todos los gustos en el restaurante Daniels Kristallwelten (reserve aquí) o en uno de los camiones de comida en el sitio.

Swarovski Crystal Worlds es un destino popular en cualquier clima. Especialmente en los días de lluvia en verano, te recomendamos que compres tus entradas online con antelación para evitar tiempos de espera al entrar.

LOS MUNDOS DE CRISTAL DE SWAROVSKI

Los Mundos de Cristal Swarovski, un mundo de fantasía en el corazón del Tirol que te invita a que celebres con ellos su quinto aniversario bajo el lema "Let’s Celebrate".

Habrá mucha diversión y espectáculos durante todo el día que te encantarán, tengas la edad que tengas. Pero si se te antoja algo más clásico, con un toque de extravagancia, te aconsejamos que organices una visita al Kunsthistorisches Museum Viena (Museo de Historia del Arte Viena), uno de los museos más importantes del mundo.

Este museo es mundialmente conocido por exponer las exclusivas obras de Durero, Rafael, Rubens, Rembrandt, Tiziano, Vermeer y Velázquez, así como la colección de Brueghel. Y como anécdota interesante sus tejados dan cobijo a un ejército polinizador encargado de cuidar los jardines circundantes. Y también podrás degustar la exquisita miel que producen tomándote un café en el museo.

Momentos de asombro en los Mundos de Cristal Swarovski

Asómbrate con la diversidad de cristales de las cámaras de las maravillas diseñadas por artistas y diseñadores internacionales. Encuentra tu nueva pieza favorita en una de las tiendas Swarovski más grandes del mundo y déjate mimar con las delicias del restaurante Daniels Kristallwelten.

Los Mundos de Cristal Swarovski: un país de las maravillas lleno de fantasía en el corazón del Tirol

Una experiencia para todos los sentidos

Un mundo de fantasía en el corazón del Tirol que te invita a que celebres con ellos su quinto aniversario bajo el lema "Let’s Celebrate"

Los Mundos de Cristal Swarovski en Wattens, a 20 minutos de Innsbruck, aguardan a los visitantes para asombrarles con momentos únicos. Sumérgete en un país de las maravillas lleno de fantasía: 18 mágicas cámaras de las maravillas, diseñadas por artistas y diseñadores internacionales, muestran el cristal en todas sus facetas. En la amplia zona al aire libre, la gran nube de cristales brilla con alrededor de 800.000 cristales, mientras el Carousel en blanco y negro da vueltas. Lo más destacado para los más pequeños es la torre de juegos de varias plantas, que les invita a trepar y saltar, y el gran parque de aventuras. Una de las tiendas Swarovski más grandes del mundo no solo acelera el puso de los amantes del cristal. Una visita al restaurante y cafetería Daniels Kristallwelten, distinguido por la guía GaultMillau, con su pastelería casera termina de completar la visita desde el punto de vista gastronómico.

Acerca de los Mundos de Cristal Swarovski

Desde que Daniel Swarovski fundó su empresa de cristales tallados en Wattens, en el Tirol, en 1895, tuvo la visión de considerar el cristal no solo como un material sino también como una inspiración. En este contexto, los Mundos de Cristal Swarovski abrieron sus puertas en 1995, con motivo del centenario de Swarovski, como un homenaje a los clientes y admiradores de estos cristales, a quienes siguen asombrando a día de hoy. Diseñado originalmente por el artista multimedia André Heller, nombres famosos del mundo del arte y el diseño han interpretado el cristal a su manera. Han convertido este material reluciente en conceptos espaciales y experimentales que, tras varias reformas y ampliaciones, ahora ocupan más de 7,5 hectáreas. Durante todo el año, ofrecen a los visitantes de todas las edades unas emocionantes sensaciones dentro y fuera de las instalaciones, que, mediante unos aromas especialmente creados, convierten la visita en una experiencia para todos los sentidos. Los Mundos de Cristal Swarovski son ahora mundialmente famosos, gracias a su aspecto único y también gracias a la cabeza del gigante que se puede ver desde lejos. Con más de 16 millones de visitantes, este lugar mágico es una de las atracciones turísticas más populares de Austria.

Las cámaras de las maravillas

El principio original de las cámaras de las maravillas, que se encuentran bajo tierra y a las que se accede a través de la cabeza del gigante, se basa en las históricas cámaras de las maravillas del Castillo de Ambras de Innsbruck. En el siglo XVI, como colección universal, trató de captar todos los conocimientos de su época. Un concepto que los Mundos de Cristal Swarovski han querido emular. La idea básica es que cada artista y cada diseñador pueda contar una historia diferente con los cristales de Swarovski. Cada una de las 18 cámaras de las maravillas corresponde a un gran artista como Manish Arora, Tord Boontje, Lee Bul, Brian Eno, André Heller, Yayoi Kusama, Arik Levy, Fernando Romero, Studio Job, Michael Schmidt y Derek McLane, así como James Turrell, que las han diseñado basándose en sus propias inspiraciones con los cristales; de modo que con cada cámara te sumerges en un mundo completamente nuevo y conoces a los artistas que han aportado sus ideas a un nivel muy personal. Carla Rumler, directora cultural de Swarovski y comisaria de los Mundos de Cristal Swarovski, es la responsable del comisariado y la dirección artística de todo el recinto.

La cámara de las maravillas se presenta como un verdadero homenaje a Hollywood

El maestro de la luz

Con James Turrell, desde abril de 2022 los Mundos de Cristal Swarovski en Wattens exponen otra obra de un artista de renombre mundial. La cámara de las maravillas Umbra, una instalación transitable de luces y colores, es actualmente la única instalación permanente de este tipo de obras en los países de habla alemana. Esta obra maestra impacta en todos los sentidos y se centra en un componente muy importante de un cristal de Swarovski: la luz.

Welcome to Hollywood

Con "The Art of Performance", los Mundos de Cristal Swarovski en Wattens, en el Tirol, destacan la inspiradora conexión entre Swarovski y el mundo del entretenimiento. La cámara de las maravillas se presenta como un verdadero homenaje a Hollywood y muestra, entre otras cosas, atuendos originales de Elton John, Cher, Katy Perry o Dita von Teese, así como réplicas del atuendo Blonde Venus de Marlene Dietrich de 1932 o el "vestido de cumpleaños" de Marilyn Monroe, que no solo hechizó a John F. Kennedy en la legendaria cena de cumpleaños del presidente. Otros destacados son los accesorios emblemáticos de películas de Hollywood como las zapatillas de rubí de Dorothy de El mago de Oz.

Momentos brillantes en el jardín

En su amplio jardín encontrarás arte contemporáneo, así como historia antigua y un placer único: un lugar donde el cristal se convierte en una experiencia integral. Encontrarás lugares llenos de belleza, inspiración y energía, meticulosidad y estética. En colaboración con artistas, diseñadores y arquitectos de renombre internacional, se ha creado un amplio parque con instalaciones artísticas únicas y nuevos edificios alrededor del emblemático gigante. Déjate hechizar por la nube de brillantes cristales, pasea a lo largo del reflejo del agua y experimenta jugando y escalando con todos tus sentidos en las varias plantas de la torre de juegos. El tiovivo en blanco y negro del diseñador español Jaime Hayon también te invita a subirte y dar una vuelta.

En blanco y negro, moderno y con 15 millones de cristales de Swarovski

El Carousel - Diversión asegurada para todas las edades

El Carousel - Diversión asegurada para todas las edades

En colaboración con el galardonado artista y diseñador Jaime Hayon, Swarovski ha creado una impresionante instalación interactiva: un tiovivo. Esta nueva atracción está abierta a todos los visitantes de los Mundos de Cristal Swarovski en Wattens. Con su Carousel, el diseñador español Jaime Hayon ha creado un punto de atracción en blanco y negro que contrasta con el exuberante verde del paisaje ajardinado de los Mundos de Cristal Swarovski. En su moderno diseño, reinterpreta el clásico tiovivo, conservando su toque nostálgico. El diseño monocromático brilla con 15 millones de cristales de Swarovski en 12 paneles repartidos por el techo y 16 en la pared, y crea una atmósfera de ensueño con la cálida luz de la iluminación. Las tradiciones y los cuentos de hadas le inspiraron para crear las figuras de fantasía, en las que los invitados se sientan. El techo y la valla están adornados con rostros de fantasía que brindan numerosos momentos de felicidad, asombro y diversión, inevitables al subir a un tiovivo.

Tienda de los Mundos de Cristal Swarovski

Tras una vuelta por las cámaras de las maravillas o a través del acceso directo a la tienda con su fascinante instalación de luz y sonido, los visitantes llegan a la tienda de los Mundos de Cristal Swarovski. Este enorme espacio comercial, que combina numerosas líneas de productos de Swarovski en un solo espacio, demuestra lo diverso que puede ser el cristal como material, el gran poder innovador de Swarovski y su fuerte unión con el mundo de la moda y el diseño.

Arte culinario

Los Mundos de Cristal Swarovski no solo alimentan el alma, también piensan en el paladar: el restaurante Daniels Kristallwelten ofrece una gastronomía internacional, regional y, sobre todo, de temporada con su propia repostería. Lo más especial de este lugar es que en este pabellón brillante e inundado de luz, tienes la sensación de estar sentado en el jardín del gigante. Nada mejor que una copa burbujeante en la barra de cristal de la tienda de los Mundos de Cristal Swarovski para renovar fuerzas. Todas las zonas gastronómicas son de libre acceso.

Estación de carga para vehículos eléctricos en los Mundos de Cristal Swarovski

La estación de carga para vehículos eléctricos en los Mundos de Cristal Swarovski está disponible de forma gratuita durante la visita al gigante para los visitantes que acuden en coches, escúteres o bicicletas eléctricos.

Como parte de su política energética sostenible adoptada por decisión propia, Swarovski ha reconocido las ventajas y la importancia de los motores eléctricos y está aportando su granito de arena para fomentar los coches eléctricos: con la apertura de los nuevos Mundos de Cristal Swarovski, se conectó a la red una estación de carga para vehículos eléctricos, donde se pueden cargar hasta diez coches eléctricos y hasta 20 escúteres eléctricos. La estación de carga para vehículos eléctricos se alimenta de la propia planta fotovoltaica de la empresa.