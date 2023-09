Escapadas enológicas para este otoño

Arranca la vendimia y se acerca el otoño, épocas idóneas para visitar algunas de las bodegas y viñedos más populares de España y descubrir otros menos conocidos.

España es el tercer mayor productor de vino a nivel mundial, solo por detrás de Francia e Italia. Los vinos de nuestro país son alabados por todo el planeta y no hay región que, a día de hoy, no cuente con excelentes vides adaptadas a su clima y geografía. El enoturismo, ligado a ellas, no deja de crecer. Multitud de bodegas abren sus puertas a visitantes, muestran la manera en la que elaboran su producción y, en muchos casos, acompañan esta actividad con planes gastronómicos en restaurantes propios y hasta en hoteles para pasar la noche y cerrar un fin de semana perfecto especialmente en esta época en la que las uvas se recogen y los tonos tierra y la luz del otoño inundan el territorio.

Civitatis, plataforma en actividades y visitas guiadas online, no es ajena a esta tendencia que aumenta año a año y engrosa su catálogo con multitud de alternativas para embarcarse en una escapada al corazón del vino. La variedad de áreas con las que contamos ofrecen caldos y planes diferentes y mágicos que pueden reservarse a un sencillo golpe de click.

Excursión a la Ribera del Duero

Visitar una de las regiones vinícolas más importantes de Europa es un ‘must’ para iniciarse. Con esta excursión a la Ribera del Duero se descubren los secretos de varios de los vinos que han dado a España sus mayores reconocimientos. Dos bodegas y hasta 8 etiquetas se exploran en esta actividad.

Cata de vino, queso y aceite en la Bodega Matarromera

En el área de influencia de la Ribera del Duero, Matarromera es una de esas icónicas. Se puede disfrutar de las exquisiteces de Valbuena de Duero, donde se ubica, participando en una cata muy especial en sus preciosas instalaciones.

Tour de bodegas por el Valle del Tajo

Madrid cuenta desde hace muchos años con sus propias denominaciones de origen. En este tour de bodegas por el Valle del Tajo se viaja hacia el sur de la Comunidad en busca de algunos de sus vinos más especiales en tres bodegas y catas.

Cata de vinos de bodegas Bigardo

La D.O. Toro es una de las que más personalidad y carácter presenta en sus afamados vinos. Esto se puede confirmar en una cata de vinos en Bigardo maridada con una selección de exquisiteces zamoranas que no dejan indiferente.

Tour por Laguardia + Visita a una bodega con cata

Laguardia es una de las villas medievales con más encanto del país y La Rioja, en este caso la alavesa, la primera D.O. certificada de España, la más clásica y que, a la vez, continúa siendo puntera y líder. Por eso, esta ruta por el pueblo y una de sus bodegas es infalible para “wine lovers”.

Visita a la bodega Muelas de Tordesillas

En la provincia de Valladolid se bebe vino con mayúsculas. Esta bodega es una de las más queridas de y de la D.O. Rueda y las catas que organizan resultan inolvidables.

Visita a Bodegas Terras Gauda

Qué decir de Galicia y de Terras Gauda. Si se es un apasionado del vino, ni la zona ni la bodega necesitan mayor presentación. Siempre es un gusto acercarse a pasear y descorchar grandiosas botellas.

Visita a las bodegas Tío Pepe en Jerez

Y qué decir de los archiconocidos vinos de Jerez, una de las joyas del sur y de todo el territorio. Tío Pepe es una de las bodegas más emblemáticas y bonitas de allí.

Visita a la bodega La Conreria d'Scala Dei

Seguimos ampliando fronteras regionales y conocimientos hasta Priorat, en Cataluña. Los secretos de su núcleo se conocen en esta magnífica bodega y en sus didácticas degustaciones.

Visita a las bodegas Vi Rei en Mallorca

Las islas también tienen un importantísimo patrimonio enológico y Mallorca lo demuestra con bodegas como esta, cuya visita puede reservarse en cualquier momento a través de la compañía referente en actividades y visitas guiadas en internet.