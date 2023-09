TECNOLOGÍA Ampliar Novedades de Microsoft que mejoran la experiencia de la IA de forma sencilla, segura y responsable Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Estamos entrando en una nueva era de la IA, que está cambiando fundamentalmente la forma en que nos relacionamos con la tecnología y nos beneficiamos de ella. Con la convergencia de las interfaces de chat y los grandes modelos de lenguaje o LLM (Large Language Models), ahora se puede pedir lo que se quiera en lenguaje natural y la tecnología es lo suficientemente inteligente como para responder, crearlo o interactuar. Microsoft se ha aproximado a este tema con el concepto de “copiloto”, que ayuda a las personas a realizar cualquier tarea. La compañía ha ido incorporando copilotos basados en IA a sus productos más utilizados, logrando, por ejemplo, que la codificación sea más eficiente con GitHub, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365, redefiniendo la búsqueda con Bing y Edge, y ofreciendo valor contextual en todas las aplicaciones y PCs con Windows. Microsoft ha dado el siguiente paso para unificar estas capacidades en una única experiencia a la que llama Microsoft Copilot, tu compañero de IA para el día a día. Copilot incorporará de forma única el contexto y la inteligencia de la web, los datos de trabajo de los usuarios y lo que este esté haciendo en ese momento en su PC para proporcionar una mejor asistencia, con su privacidad y seguridad en primer plano. Será una experiencia sencilla y fluida, disponible en Windows 11, Microsoft 365 y en el navegador web con Edge y Bing. Asimismo, funcionará como una app, que aparecerá cuando el usuario la necesite simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón. Microsoft ha anunciado que seguirá añadiendo capacidades y conexiones a Copilot para sus aplicaciones más utilizadas para lograr una experiencia de por vida. Copilot comenzará a desplegarse en la próxima actualización gratuita de Windows 11 -a partir del 26 de septiembre-, y en Bing Edge y Microsoft 365 Copilot este otoño. Microsoft también ha presentado nuevas experiencias y dispositivos para ayudar a los usuarios a ser más productivos, despertar su creatividad y satisfacer las necesidades diarias y cotidianas, tanto de las personas como de las empresas. Con cerca de 150 nuevas características, la próxima actualización de Windows 11 es una de las más ambiciosas hasta la fecha, ya que aporta la potencia de Copilot y nuevas experiencias impulsadas por IA a aplicaciones como Paint Photos, Clipchamp, y muchas más directamente en los PCs con Windows Bing será compatible con el último modelo DALL.E 3 de OpenAI y ofrecerá respuestas más personalizadas, basadas en el historial de búsqueda del usuario, una nueva experiencia de compra potenciada por IA y actualizaciones de Bing Chat Enterprise, haciéndolo más móvil y visual. Microsoft 365 Copilot estará disponible de forma general para clientes empresariales el 1 de noviembre de 2023, junto con Microsoft 365 Chat, un nuevo asistente de IA que transformará por completo la forma de trabajar. Además, Microsoft ha presentado nuevos y potentes dispositivos Surface que dan vida a todas estas experiencias de IA. Nueva actualización de Windows 11, con cerca de 150 nuevas funciones y la incorporación de la potencia de Copilot al PC Microsoft ha anunciado el siguiente paso para hacer de Windows el destino de las mejores experiencias de IA, con una nueva actualización que ofrece su experiencia más personal hasta la fecha y que llegará el 26 de septiembre. Entre las novedades de la última actualización de Windows 11, se encuentran: Copilot en Windows (versión preview), que ayuda a crear de forma más rápida, completar tareas con facilidad y disminuye la carga cognitiva del usuario, haciendo que tareas antes complicadas sean sencillas. La compañía facilita el acceso a Copilot ya que siempre estará a disposición del usuario en la barra de tareas o con el método abreviado de teclado Win+C, proporcionando asistencia junto a todas las aplicaciones, en todos los tamaños de pantalla, en el trabajo, en la escuela o en casa. Paint se ha mejorado con IA para el dibujo y la creación digital y se le ha añadido la eliminación de fondo y capas, así como una vista previa de Cocreator, que trae el poder de la IA generativa a esta aplicación. La app Fotos también se ha mejorado con IA y ahora incluye nuevas funciones para que la edición de fotos sea muy fácil. Con la modalidad Desenfoque de fondo se puede hacer que el sujeto de una foto destaque de forma rápida y sencilla. La aplicación encuentra automáticamente el fondo de la foto y, con un solo clic, resalta al instante el sujeto y difumina el fondo. Asimismo, Microsoft ha mejorado la búsqueda con fotos almacenadas en cuentas de OneDrive (domésticas o personales), por lo que ahora se puede encontrar rápidamente la foto que se busca a partir del contenido de la foto. El usuario también puede encontrar fotos en función de la ubicación en la que se tomaron. Snipping Tool ofrece ahora más formas de capturar el contenido de la pantalla: con esta actualización, ahora se puede extraer contenido de texto específico de una imagen para pegarlo en otra aplicación. También se puede proteger fácilmente la información confidencial con la redacción de texto, mediante acciones de texto en la pantalla de captura posterior. Además, gracias a la incorporación de la captura de sonido mediante la compatibilidad con audio y micrófono, es más fácil crear vídeos y contenidos atractivos desde la pantalla. Clipchamp, ahora con composición automática, ayuda sugiriendo escenas, ediciones y narraciones basadas en las imágenes y secuencias de forma automática para que el usuario pueda crear y editar vídeos y compartirlos con familiares, amigos y redes sociales como un profesional. El Bloc de Notas comenzará a guardar automáticamente el estado de la sesión, lo que permitirá poder cerrarlo sin que se interrumpa ningún diálogo y retomarlo donde se dejó cuando el usuario vuelva. Esta app restaurará automáticamente las pestañas abiertas anteriormente, así como el contenido no guardado y las ediciones en esas pestañas abiertas. Con el nuevo Outlook para Windows, se puede conectar y coordinar distintas cuentas (incluidas las de Gmail, Yahoo, iCloud y otras) en una sola aplicación. Las herramientas inteligentes ayudan a escribir correos electrónicos claros y concisos y a adjuntar sin problemas documentos y fotos importantes desde OneDrive. El Explorador de archivos se ha modernizado y presenta un inicio, una barra de direcciones y un cuadro de búsqueda actualizado y diseñado para ayudar a las personas a acceder más fácilmente a contenido importante y relevante, mantenerse al día de su actividad y a colaborar sin ni siquiera abrir un archivo. También se le ha añadido una nueva función de Galería, diseñada para facilitar el acceso a la colección de fotos. Nuevas experiencias de creación de texto al acceso por voz y nuevas voces naturales en Narrador, en línea con el compromiso continuo de Microsoft por hacer de Windows 11 la versión más accesible de Windows hasta la fecha. Copia de seguridad de Windows hace que la transición a un nuevo PC con Windows 11 sea más fácil que nunca. Con la copia de seguridad de Windows, la transición de la mayoría de los archivos, aplicaciones y configuraciones de un PC a otro se realiza sin problemas para que todo esté justo donde el usuario lo dejó, exactamente como le gusta. Estas experiencias, incluyendo Copilot en Windows, comenzarán a estar disponibles el 26 de septiembre como parte de la última actualización de Windows 11, versión 22H2. Bing y Edge revolucionan la forma en que los usuarios interactúan con la web Microsoft también ha presentado nuevas funcionalidades en Bing y Edge para potenciar la experiencia diaria de los usuarios con las capacidades más avanzadas de IA disponibles. Ahora, Bing Chat se puede utilizar a través de Microsoft Edge o bing.com/chat. Próximamente se implementarán las siguientes características: Respuestas personalizadas: Ahora, el historial de chat puede influir en los resultados. Por ejemplo, si un usuario ha utilizado Bing para seguir los resultados de su equipo de fútbol favorito, la próxima vez que planifique un viaje, Bing le informará, de manera proactiva, si ese mismo equipo está jugando en su destino. En caso de que prefiera respuestas que no utilicen el historial de chat, es posible desactivar esta función en la configuración de Bing. Copilot en Microsoft Shopping: Desde Bing o Edge, se puede encontrar más rápidamente lo que se quiera comprar online. Cuando se solicita información sobre un artículo, Bing realizará preguntas adicionales para obtener más información, y luego la utilizará para ofrecer recomendaciones más personalizadas. Además, los usuarios pueden confiar en que obtendrán el mejor precio: en los últimos 12 meses, los consumidores han podido ahorrar más de 4 mil millones de dólares con Microsoft Edge. Igualmente, también será posible utilizar una foto o una imagen guardada como referencia para comprar. Modelo DALL.E 3 de OpenAI en Bing Image Creator: DALL.E 3 es capaz de realizar creaciones más estéticas y con más detalles, como dedos y ojos. También comprende mejor lo que se le pide y ahora ofrece imágenes más precisas. Asimismo, Microsoft Designer se integrará directamente en Bing para facilitar todavía más la edición de imágenes. Credenciales de contenido: Como parte del compromiso de crear una IA generativa responsable, Microsoft ha añadido nuevas credenciales de contenido que utilizan métodos criptográficos para agregar una marca de agua digital invisible a todas las imágenes generadas por IA en Bing, como la hora y la fecha en que se crearon originalmente. Microsoft también ofrecerá soporte en Paint y Microsoft Designer. Actualizaciones de Bing Chat Enterprise: Desde su introducción, hace apenas dos meses, más de 160 millones de usuarios de Microsoft 365 tienen acceso ahora a Bing Chat Enterprise sin coste adicional. Hoy, la solución ya está disponible en la aplicación móvil de Microsoft Edge. Microsoft, además, ofrece soporte para búsqueda visual multimodal e Image Creator a Bing Chat Enterprise. Ahora los usuarios pueden impulsar su creatividad en el trabajo con la capacidad de encontrar información usando imágenes y creándolas. Transformar el trabajo con Microsoft 365 Copilot, Bing Chat Enterprise y Windows En marzo, Microsoft mostró lo que Microsoft 365 Copilot puede hacer en las aplicaciones que millones de personas utilizan cada día, tanto en el trabajo como en su vida personal -Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams-, utilizando únicamente sus propias palabras. Después de meses de aprendizaje junto a clientes como Visa, General Motors, KPMG y Lumen Technologies, la compañía anuncia la completa disponibilidad de Microsoft 365 Copilot para clientes corporativos a partir del 1 de noviembre. Hoy se anuncia también una nueva experiencia en Microsoft 365 Copilot: Microsoft 365 Chat, del que ya pudo verse un pequeño adelanto el pasado mes de marzo, bajo el nombre de Business Chat. Los rápidos avances de los últimos meses han hecho que llegue a un nuevo nivel. Microsoft 365 Chat revisa todo el universo de datos en el trabajo, como correos electrónicos, reuniones, chats, documentos, etc., además de la web. Como un asistente, tiene un profundo conocimiento del usuario, de su trabajo y sus prioridades, así como de su organización. Va mucho más allá de las simples preguntas y respuestas para adelantar algunas de las tareas más complejas o tediosas, ya sea redactar un documento estratégico, reservar un viaje de negocios o ponerse al día con los correos electrónicos. En los últimos años, el ritmo y el volumen de trabajo se ha incrementado de forma constante. Por poner algunos ejemplos, en un día laborable, los usuarios más activos buscan lo que necesitan 18 veces, reciben más de 250 correos electrónicos de Outlook y envían o leen casi 150 chats de Teams. Los usuarios de Teams de todo el mundo asisten al triple de reuniones a la semana en comparación a 2020 y, en Windows, algunas personas utilizan 11 aplicaciones en un solo día para realizar su trabajo. Microsoft 365 Chat reduce esta complejidad, elimina las cargas más pesadas y ayuda a recuperar tiempo en el trabajo. Los clientes de la preview pueden acceder a ella hoy en Microsoft365.com, Teams o en Bing cuando inicien sesión con su cuenta de trabajo. Más adelante, podrán acceder a él siempre que vean el icono de Copilot al iniciar sesión con su cuenta de trabajo. Otra de las novedades que Microsoft presenta hoy son las nuevas funcionalidades para Copilot en Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote y OneDrive. Bing Chat Enterprise, el primer punto de entrada a la IA generativa para muchas empresas, también incorpora algunas actualizaciones. Y, como parte de la gran actualización de Windows 11, Windows 365 Switch y Windows 365 Boot estarán disponibles de forma generalizada, haciendo aún más sencillo el acceso al PC con Windows Cloud. Esto facilitará el trabajo de los empleados, a la vez que la implementación, la gestión y la seguridad al departamento de TI. Impulsar la productividad y creatividad personales con Designer y Copilot en Microsoft 365 Con Designer, la última incorporación a la familia de aplicaciones de consumo de Microsoft 365, es posible crear rápidamente efectos visuales impresionantes, publicaciones en redes sociales, invitaciones y mucho más, utilizando IA de vanguardia. Hoy, Microsoft muestra algunas de sus nuevas y potentes funciones, muchas de las cuales se basan en Dall.E 3 de OpenAI. La expansión generativa utiliza la IA para extender la imagen más allá de sus bordes; el relleno generativo añade un nuevo objeto o fondo; y el borrado generativo puede eliminar objetos no deseados. Dall.E 3 también nutrirá pronto la experiencia de generación de imágenes en Designer, facilitando la adición de imágenes originales de mayor calidad al diseño en cuestión de segundos. También se ha integrado Designer en Microsoft 365 Copilot para particulares, empezando con Word. Designer utiliza el contexto del documento para proponer elementos visuales entre los que elegir; también se puede personalizar subiendo fotos propias. Y, en unos instantes, se puede transformar un documento con mucho texto con gráficos personalizados. Microsoft ha comenzado a probar Microsoft 365 Copilot con un pequeño grupo de suscriptores de consumo e irá ampliando la preview a más personas paulatinamente. El 70% de los creadores dicen que la parte más difícil del proceso creativo es el comienzo. Con herramientas como Designer, además de Bing Image Creator, Clipchamp y Paint, ahora es posible tener un borrador visual inmediato de casi cualquier cosa con unas simples indicaciones.

