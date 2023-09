La línea aérea PLAY da las claves para disfrutar de las auroras boreales

miércoles 27 de septiembre de 2023 , 14:00h

Con el otoño recién estrenado, y hasta el mes abril, Islandia se convierte en uno de los mejores escenarios del globo por su latitud y por la pureza de sus cielos para contemplar la ‘danza’ de las auroras boreales, las “damas de la noche”.

PLAY, la aerolínea islandesa de bajo coste, comparte todos los imprescindibles para poder extasiarse ante este fenómeno atmosférico que ha fascinado desde siempre a la humanidad, creando leyendas y mitos a su alrededor.

Por qué surgen las auroras boreales

Las auroras boreales surgen de noche cerrada, tienen una apariencia similar a remolinos de luz azul verdosa, púrpura e incluso roja y amarilla, y se mueven y ‘bailan’ a su ‘antojo’, de manera sorprendente. Lo que puede vivirse como pura poesía es, en términos científicos, una interacción del viento solar y el campo magnético de la Tierra, que es más débil en los polos. Este ‘choque’ de partículas es lo que emite estas luces ‘danzantes’ en el cielo, que se extienden desde 80 kilómetros de altura hasta 640 kilómetros por encima de la superficie terrestre. “En Islandia, se unen dos elementos indispensables para poder avistarlas: su latitud por encima de los 60 grados norte y la pureza de sus cielos, libres, en muchos puntos de la isla, de la contaminación lumínica que opacaría la luz de las auroras”, explican en PLAY.

Dónde verlas

En todas y cada una de las regiones de Islandia es posible contemplar las auroras boreales. Sin embargo, hay un lugar especialmente escogido para verlas: se trata del Parque Nacional Thingvellir, a 20 minutos de Reikiavik, dirigiéndose hacia el interior de la isla. Este lugar se conoce como la “Meca de Islandia” para observar las auroras, según indican en PLAY. Otro punto señalado es la península Seltjarnarnes, al noroeste de la capital, con su faro de Grótta como uno de los mejores escenarios. En esta localización, además, se encuentra un pequeño baño termal (Kvika Foot Bath) para que la experiencia sea aún más sensorial si cabe. PLAY también destaca como escenario propicio para contemplar las auroras la laguna glaciar Jökulsárlón, donde el baile de luces en el cielo se refleja en el agua como un espejo.

Cuándo es el mejor momento

Entre septiembre y abril es posible avistar auroras boreales en los cielos nocturnos islandeses, ya que el resto del año la luz del sol lo impide. Pero las auroras boreales pueden ser esquivas, por lo que hay que tener en cuenta que la mejor hora para verlas es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana y es necesario que el cielo esté despejado, preferentemente en luna nueva o creciente. Gracias a la tecnología, hoy en día es posible pronosticar auroras boreales de manera bastante fiable, lo que permite planificar viajes para contemplarlas con semanas de anticipación. Incluso de este modo, es conveniente no dejarse arrastrar por las expectativas y saber manejarlas, puesto que a veces las “damas de la noche” se muestran un tanto reticentes a desplegar su manto así como así. Para evitar decepciones, lo mejor es consultar aplicaciones como “My Aurora”, que cuenta con excelentes críticas de los usuarios. “Una vez averiguada la previsión, el paso siguiente es reservar el vuelo”, indican en PLAY.

Cómo disfrutar de ellas

Hay que abrigarse porque las temperaturas serán frías. Y no hace falta llevar ningún tipo de dispositivo, prismáticos o lentes para contemplarlas, pues su luz no hace daño a la vista y su inmensidad es tal que es imposible no apreciarlas cuando suceden. No está de más llevar un termo con alguna bebida caliente y el ánimo sereno para no impacientarse, pues el avistamiento puede durar varias horas. El silencio de la noche y el espectáculo llevarán al visitante a otra dimensión y el consejo es dejarse llevar por el momento, que a los más soñadores les hará conectar, sin duda, con los mitos y leyendas originados en las zonas del globo donde se produce este increíble fenómeno de la naturaleza, también en Islandia. PLAY recomienda informarse sobre los diferentes tours que se organizan desde Reikiavik con guías expertos para no perderse detalle y vivir la experiencia de manera plena.

Y además de auroras boreales…

En otoño y en invierno Islandia ofrece múltiples atractivos a lo largo y ancho de su geografía, como sus paisajes dignos de otro planeta, sus baños termales al aire libre y la interesante vida cultural de Reikiavik. Esto, sumado a que se trata de la mejor temporada para avistar auroras boreales, hacen de la isla en esta época del año un destino único.