Notas Musicales: Nito Serrano. Eva Calero. Las Mijas. Eva Calyza y María Mestre

jueves 28 de septiembre de 2023 , 10:00h

NITO SERRANO Y LAPURASANGRE EL 7 DE OCTUBRE EN LA SALA SOL DE MADRID

Nito Serrano está presentando su nuevo disco ‘Salvaje’, un disco muy personal en el que encontramos música de raíz y puro rock fronterizo. Su gira de invierno pasará por Cuenca, Madrid, Zamora, Bilbao, Málaga, Gran Canaria, Murcia, Valencia y Alicante.

Nito Serrano es un músico incubado en los escenarios de medio mundo que ha trabajado como productor, arreglista y músico tanto de sesión, como en gira, con artistas de calado nacional e internacional durante más de dos décadas. Este compositor, pianista, guitarrista y cantante comienza su andadura con esta colección de canciones y poemas que componen ‘Salvaje’.

EVA CALERO EN CONCIERTO EN EL HARD ROCK HOTEL MADRID

Eva Calero estará presentando sus nuevas canciones en acústico el día 4 de octubre en el Hard Rock Hotel Madrid

Su último lanzamiento ha sido “El sembraor”, nos habla de cómo los finales pueden también ser comienzos y las rupturas pueden ser un espacio de nutrición. Abono para una tierra que antes no era fértil, que estaba en sequía.

Es un canto lleno de pesar y esperanza. Una invitación a no quedarte donde no te cuidan, pero también un recordatorio amable hacia el otro lado acerca de la posibilidad de seguir aprendiendo y no quedarse en una culpa que nos inhabilita.

LAS MIJAS: BRIELA OJEDA + LA MUCHACHA EN CLAMORES

DÍA 1 DE OCTUBRE

Isabel Ramírez y Gabriela Ojeda son dos cantautoras colombianas que, con sus cantos, han asombrado a la audiencia nacional e internacional. Las canciones de La Muchacha denuncian, con letras directas, contestatarias y vociferantes, los abusos de cualquier tipo de poder; los cantos de Briela Ojeda, por su parte, son más metafóricos y se valen de todo tipo de imágenes oníricas para evocar su visión de la cotidianidad.

Isabel es de Manizales; Gabriela es de Pasto. Criadas por las prominentes montañas de los Andes y besadas por el fuego de los volcanes, ambas se acercaron a la música de una manera orgánica y así, año tras año, fueron forjando cada una su carrera musical. Ellas se conocieron en Manizales y, desde un primer momento, la algarabía y la cantiga han marcado su amistad; el lujo de tener una hermana cantora.

Así pues, esta es una juntanza de dos mujeres que habitan y construyen universos distintos, entre la realidad y el misticismo, entre la tierra y el sueño. En este sentido, Las Mijas estallan en jocosidad, jovialidad y lúdica, que se permean de los rincones del habitar femenino para crear.

La idea de compartir y colaborar ha dado origen a Las Mijas. Dueto que, aunque sea la unión de dos cantautoras reconocidas por su marcada personalidad, inaugura un espacio donde el juego, los tabúes, las risas y la teatralidad se exponen y se exploran de nuevas maneras.

PIENSO EN AQUELLA TARDE: EVA CALYZA + MARIA MESTRE EN CLAMORES

30 DE SEPTIEMBRE

Esta temporada el ciclo comienza con estas dos grandes artistas:

La compositora y cantante Eva Calyza ha estado vinculada con la música y el arte desde bien pequeña, compaginando estudios de conservatorio y baile. Su música fusiona el pop alternativo con el R&B contemporáneo, utilizando también sonidos propios de otros géneros como el flamenco, el trap o la música de raíz.

Este amplio imaginario musical queda reflejado en su primer EP, "afilá", que salió a comienzos de 2023. Con este álbum y todo lo creado a partir de él pretende posicionarse dentro de la escena musical nacional y formar parte de los festivales y ciclos de conciertos más interesantes del país.

Papel y boli, notas de voz y miles de audios acumulados. Así nacen las canciones de maria mestre, metáforas y melodías que se materializan en canciones de pop luminoso, detallista y colorido.

La madrileña daba sus primeros pasos en la escena musical el pasado 2022 con el lanzamiento de su primer single, ocho, una carta de presentación que vibraba entre versos rápidos e instrumentales que rozan el r&b. Desde entonces le han seguido temas como el hook pegadizo de recuerdos del pasado, el statement pasado a partitura de (no) volver a verte, cerrando el año con si te vas, la balada pop a piano que mostraba la faceta más sincera de la artista.