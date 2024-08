Vuela con PLAY para ver las mejores auroras boreales

jueves 22 de agosto de 2024 , 09:22h

Aviso a navegantes: aún hay tiempo de ver las mejores auroras boreales de la década. PLAY, la aerolínea islandesa de bajo coste, ha lanzado una nueva oferta para despedir el verano por todo lo alto, nunca mejor dicho.

A partir de hoy hasta el 28 de agosto los viajeros que vuelen desde Alicante, Mallorca, Tenerife, Barcelona, Málaga o Madrid, podrán disfrutar de un 25 % de descuento en sus reservas para volar a Islandia entre agosto y octubre de 2024.

Esta oferta aparece en el mejor momento posible, ya que son muchos los españoles que han regresado de sus vacaciones y ya están planeando su próxima escapada; mientras que los que aún no se han ido de viaje este verano no necesitan excusas para darse un merecido capricho.

Con el paso de los años, la fama de las auroras boreales de la “tierra de hielo y fuego” ha ido in crescendo. Y es que, con las condiciones climáticas adecuadas, es posible verlas desde cualquier región de la isla, siendo el norte una de las opciones por excelencia gracias a su escasa contaminación lumínica. Por su parte, en la costa oeste, la icónica montaña de Kirkjufell –la misma que inspiró a Julio Verne para su novela Viaje al centro de la Tierra– presenta el lienzo perfecto para dejarse teñir por la “dama verde”. Aunque el sur tampoco se queda atrás, especialmente cuando el baile de luces no sólo tiene lugar en el cielo sino que también se refleja en los brillantes icebergs que dan nombre a Diamond Beach, ofreciendo un espectáculo difícil de olvidar.

La oferta está sujeta a disponibilidad, por orden de reserva. El descuento se deduce automáticamente de la tarifa aérea (sin impuestos, tasas, servicios adicionales ni cargos de la aerolínea) para todos los pasajeros y es visible en el paso de selección de vuelo en el motor de reservas. Si no aparece ningún descuento, significa que la oferta no se aplica a las fechas seleccionadas o que las plazas con descuento están agotadas. Las ofertas nunca se aplican a servicios adicionales como la franquicia de equipaje o la selección de asiento, pero estos servicios siempre se ofrecen con un descuento adicional dentro de las tarifas aéreas combinadas PLAY basic plus, PLAY value y PLAY flex al reservar vuelos. Se aplican restricciones y tasas de equipaje.