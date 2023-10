Principales retos de los hoteleros de Marbella

lunes 09 de octubre de 2023 , 08:35h

Profesionales y directivos del sector hotelero de Marbella como Ignacio Gómez Escolar, director general de HARD ROCK HOTEL MARBELLA, Laura de Arce, directora de la delegación de Turismo de Marbella, José Luque, director general y consejero de Fuertegroup Hotels y presidente de AEHCOS, Noelia Castillo, directora general de GRAN HOTEL MELIA DON PEPE, Sergio Tamayo, general manager de METT HOTEL & BEACH RESORT MARBELLA, ESTEPONA, Julián Cabanillas, general manager de MARBELLA CLUB HOTEL, han participado en el debate organizado por el Grupo Vía en Les Roches Marbella. Mano Soler, director de Les Roches Marbella, dio una calurosa bienvenida al último debate Hotelero de este año:

’Os damos la bienvenida al mismo tiempo que iniciamos nuestro nuevo semestre en el que contamos con más de 1000 estudiantes de más de 94 países que han elegido Les Roches y Marbella para su formación en nuestros diferentes Programas académicos" y destacó el crecimiento y consolidación de sus programas cursos executive posicionándolos dentro de la lista de Forbes como uno de los mejores programas de formación en negocios de España.

La jornada, moderada por Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, una de las mejores escuelas de formación hotelera del mundo, ha reunido a algunos de los principales líderes hoteleros de la zona para debatir sobre temas como la marca Marbella y el destino Costa del Sol, la recuperación del turismo de este último año, la rehabilitación y modernización de los establecimientos, las nuevas necesidades de los huéspedes, poniendo el foco en los retos y oportunidades para los hoteleros de la zona.

Marbella como destino: una ciudad afortunada

Según Laura de Arce, directora de la delegación de Turismo de Marbella, “se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la empresa privada para hacer de Marbella un potente destino internacional, receptor de un gran turismo de lujo. La unión de las instituciones ha sido clave, estamos viviendo un momento dulce para el turismo de la Costa del Sol”. José Luque, director general y consejero de Fuertegroup Hotels y presidente de AEHCOS, explica los factores determinantes a la hora de elegir la ciudad como destino turístico: “Marbella es una ciudad afortunada que cuenta con una marca increíble. Nos situamos en una ubicación privilegiada, contamos con un clima especial y tenemos turismo residencial. Además, la conectividad con Estambul, India y los países asiáticos, favorece una estrategia de crecimiento que debemos implementar en toda Málaga. En definitiva, Marbella necesita saber dónde se debe posicionar en el futuro y continuar con esta inercia.”

Julián Cabanillas, general manager de MARBELLA CLUB HOTEL, explicaba la forma en que la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de consumo y cómo esto afecta al turismo.” La gente ha aprendido a trabajar moviéndose. Antes teníamos dinero, pero no teníamos tiempo. Ahora tenemos tiempo y dinero. La gente ya no solo viaja en temporada alta, ahora se pregunta: ¿por qué tengo que vivir en París, Londres o Madrid? Esto ha favorecido el éxodo hacia la Costa del Sol. El turista que viene ahora a Marbella es el mejor para nuestros intereses, lo que proporciona unas condiciones favorables de crecimiento”.

Sergio Tamayo, general manager de METT HOTEL & BEACH RESORT MARBELLA, ESTEPONA, coincidía con el resto de los expertos en que Marbella reúne una serie de condiciones estratégicas para continuar posicionándose como un destino de referencia: ‘’Su oferta gastronómica, conexiones y buen clima, han generado una rueda buena que abre un mundo de posibilidades. Sin embargo, la región no está explotando al máximo su potencial, tiene que seguir creciendo mucho”.

Por su parte, Ignacio Gómez Escolar, director general de HARD ROCK HOTEL MARBELLA, y antiguo alumno de Les Roches, concluía: ‘’En mi opinión, Marbella vive un gran momento por la combinación de clasicismo y modernidad. La ciudad ha ampliado su oferta manteniendo sus valores y tradición, pero también se ha abierto a marcas más modernas que atraen otro perfil de turista. Esta evolución es positiva y supone una mezcla elegante’’.

Más allá de Europa: evolución del perfil turístico

Laura de Arce, ‘’hace tiempo llegamos a la conclusión de que no podemos vivir solo del cliente europeo o británico. Con la bajada del cliente británico a partir del Brexit, hubo que hacer un esfuerzo mayor. Hace unos años Marbella era un destino ideal para el cliente árabe, fue un momento dorado para el turismo de la región, pero esto no podía durar siempre. No obstante, nos hemos enfocado en recuperar parte de ese turismo de países árabes. Nos enfocamos ahora en atraer americanos y turistas del sudeste asiático. Esta estrategia por segmentos es fundamental para aumentar el flujo turístico’’.

Noelia Castillo, afirmaba que, ‘’el cambio que hemos vivido es abismal. El mercado británico tenía un peso indiscutible, pero hemos experimentado una extensa variedad de turistas que demuestra que la estrategia de crecimiento está funcionando para atraer clientes. Marbella se ha posicionado como un lugar muy seguro, por eso nos están eligiendo a nosotros, en vez de decantarse por otros destinos’’.

Julián Cabanillas: ‘’Para un cliente de Hard Rock es interesante poder pasar un día en Marbella Club y viceversa. Una oferta diversa enriquece, y es de vital importancia para que la gente no se aburra y así abarcar todos los perfiles del turista. Es importante que la oferta sea siempre de calidad’’.

En este sentido, Ignacio Gómez Escolar aseguraba: ‘’Lo más importante es hacer hoteles de calidad, para seguir relacionando Marbella con turismo de primer nivel. Me encanta ver cómo cadenas hoteleras se actualizan, manteniendo su personalidad, pero adaptándose a los gustos de las nuevas generaciones’’.

Principales retos de la Marca Marbella

José Luque exponía que los cuatro retos esenciales a los que se enfrenta la marca Marbella son la retención de talento, la sostenibilidad, la autenticidad y la reputación del turismo, e incide en lo importante que es concienciar a la sociedad civil de hacer lobby en este sentido: ‘’Los trabajadores no tienen acceso a viviendas dignas en Marbella. Es imprescindible habilitar suelo dedicado a la vivienda asequible. Sin trabajadores con calidad de vida, los hoteles no pueden dar un servicio 5 estrellas. Además, nuestras playas están sucias y vivimos una importante sequía. El problema del agua es grave, no se puede impedir que los hoteles llenen sus piscinas. El casco antiguo de Marbella debería estar entre los más bonitos de España. El turismo no puede ir contra el interés general, debemos regular esto porque corremos riesgo de saturación. Se trata de la ciudad con más pisos turísticos de España’’.

A este respecto, Julián Cabanillas afirmaba que: ‘’El que más me preocupa es el reto del agua. Sin agua, tenemos un gran problema en la Costa del Sol, no tanto para la vida cotidiana como para los negocios. Debemos cuidar nuestros recursos, pero la playa no es por lo que brillamos. Brillamos por el entorno social, las oportunidades y la oferta gastronómica’’.

Laura de ARCE respondía a los problemas de recursos humanos y sostenibilidad asegurando que: ‘’Desde el Ayuntamiento intentamos poner soluciones, pero en muchos de estos desafíos no tenemos competencia. La sostenibilidad es una prioridad para nosotros, de hecho, para el problema de la sequía se está intentando crear una nueva desaladora y ampliar la capacidad del pantano. Además, desde urbanismo se está trabajando en un edificio de alquiler para jóvenes, que sabemos que es necesario. Somos conscientes de estas deficiencias y confío en que a final de año ya podamos ver muchas mejoras’’.

Sobre el problema de retención del talento, Sergio Tamayo apuntaba que, ‘’también necesitamos perfiles de fuera de España y formados, que no se pueden permitir vivir en Marbella. Este problema se tiene que afrontar de forma global’’.

Ignacio Gómez Escolar explicaba sobre la importancia de fidelizar al trabajador: ‘’es importante que los profesionales se sientan orgullosos de la marca para la que trabajan y creo que esto lo estamos perdiendo. Tenemos que cuidar al trabajador, falta talento formado. No cubrimos los servicios básicos porque estamos viviendo una gran falta de ilusión. Me aterra que lleguemos a esas condiciones tan nefastas para los trabajadores como en algunos casos en las islas Baleares, porque así es imposible retenerlos’’.

A este respecto, Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches opinaba que el desafío de la retención de talento en los hoteles en una realidad, pero la región cuenta con un gran potencial: “Les Roches Marbella tiene 1300 estudiantes matriculados y nuestros alumnos tienen entre tres y cinco ofertas laborales por lo que desde Marbella exportamos talento cualificado a nivel mundial’’.