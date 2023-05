One Foot Island la quinta mejor playa del mundo en las listas The World's 50 Best Beaches

miércoles 31 de mayo de 2023 , 07:44h

Agua azul turquesa, arena blanca y vegetación salvaje son las características de One Foot Island, la quinta playa más espectacular del mundo situada en Aitutaki

One Foot Island, ubicada en la cautivadora laguna de Aitutaki, en las islas Cook, ha sido reconocida como la quinta mejor playa del mundo en la lista The World's 50 Best Beaches 2023, presentada por Banana Boat. Esta prestigiosa clasificación recoge las opiniones de más de 750 personas, entre las que se incluyen líderes de opinión, periodistas y agencias de viajes a nivel internacional.

One Foot Island, con su arena blanca y algunas de las aguas turquesas más cristalinas del mundo, ha cautivado a visitantes de todos los rincones del planeta. Este prestigioso reconocimiento no solo ensalza el esplendor natural de las islas Cook, sino que también subraya el compromiso del destino con el turismo sostenible y la conservación de sus tesoros naturales vírgenes.

"Es maravilloso ver que One Foot Island, en Aitutaki, ha sido nombrada la quinta mejor playa del mundo por 'The World's 50 Best Beaches'. Este reconocimiento es muy importante para Aitutaki y las islas Cook, ya que muestra nuestra incomparable belleza natural a un público internacional. Consolida nuestra posición como destino de visita obligada e invita a los viajeros a experimentar la magia de nuestro pequeño paraíso", ha comentado Karla Eggleton, Directora General de la Corporación de Turismo de las Islas Cook.

The World's 50 Best Beaches

The World's 50 Best Beaches es la única lista del mundo elaborada tras recoger los votos de más de 750 personas entre las que se encuentran los prescriptores, periodistas y expertos en viajes más reconocidos a nivel internacional.

Para confeccionar la lista, el equipo analiza numerosas propuestas de playas de todo el mundo y las clasifica en función de cinco criterios: la naturaleza virgen, la lejanía, la posibilidad de bañarse, los días de sol al año y la temperatura media anual.

De esta manera, The World's 50 Best Beaches se consolida como la guía más cuidada y elaborada de las playas del mundo.