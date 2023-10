La Casa Cosme Palacio, recibe el premio Best Of Wine Tourism Internacional 2024

lunes 30 de octubre de 2023 , 09:05h

La Casa Cosme Palacio (Laguardia, Álava) ha recibido el Best Of Wine Tourism Internacional 2024 durante la celebración de la conferencia anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC), que este año ha celebrado su vigésimo aniversario en Lausanne (Suiza).

El jurado ha valorado «el altísimo nivel de calidad, confort y elegancia de La Casa Cosme Palacio. Asimismo, ha explicado, “esta exclusiva propuesta de alojamiento enoturístico sitúa a La Rioja en el segmento más alto del “Enoturismo Premium” a nivel mundial”.

El panel de expertos también ha destacado otros aspectos, como la rehabilitación de la casa, a la que ha tildado de “impecable”. El edificio original de la antigua bodega de Cosme Palacio, fundada en 1894, donde estuvo el centro de elaboración de sus vinos hasta 1970, se ha adecuado al detalle para crear un lugar encantador, con un lujo rústico, cálido y confortable. Se ha mantenido la estructura original del edificio, conservando en su interior veinte antiguos depósitos y seis galerías de calados centenarios de piedra de sillería.

Las nueve habitaciones y las cuatro suites están construidas sobre los antiguos depósitos de elaboración, y el comedor, situado en la antigua sala de descarga de carros durante las vendimias. Más allá de la belleza y confort de la casa, destaca el concepto de ser el primer alojamiento “solo por invitación en España”. La casa está abierta a cualquier familia, grupo o empresa, pero primero es necesario hacer una solicitud.

Como ha explicado el jurado, «el objetivo de esta solicitud es conocer el perfil del cliente y personalizar todos y cada uno de los detalles de su estancia. Desde las actividades organizadas, hasta los menús gastronómicos o los servicios de bienestar”. De esa manera La Casa se asegura de dar siempre un servicio óptimo y personalizado.

El premio ha sido recogido, en nombre de todo el equipo, por Gonzalo Entrecanales, Presidente de Entrecanales Domecq e Hijos. En palabras de Gonzalo, “El proyecto de La Casa Cosme Palacio nació con un claro propósito: crear un entorno mágico en el que nuestros invitados pudiesen disfrutar de experiencias hechas a medidas. En La Casa hay un momento y un lugar para que cada persona descubra la historia, la cultura y la rica gastronomía riojana”. Gonzalo ha añadido: “este premio es la recompensa, para todo el equipo que formamos La Casa, a nuestra determinación de difundir la cultura del vino con pasión y creatividad”.

Los premios Best Of Wine Tourism son un referente de la industria, ya que reconocen a las principales bodegas y negocios relacionados con el enoturismo. Por su parte, La Casa Cosme Palacio suma el Best Of Internacional tras el premio nacional Best Of Wine Tourism 2024 recibido en Bilbao-Rioja en la categoría de Alojamientos.