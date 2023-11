22 grupos y solistas seleccionados para la 14 edición de Girando Por Salas

martes 31 de octubre de 2023 , 09:23h

Un total de 22 grupos y solistas, de variados estilos (pop, hip-hop, rock, músicas del mundo, jazz, soul, folk, canción de autor...), son los seleccionados para la edición #GPS14 de Girando Por Salas, iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte, siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), formada por las siguientes asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).

Estos 22 artistas, seleccionados de entre aquellos de los 868 aprobados que cumplían las bases de la convocatoria entre un total de 979 inscritos, recibirán ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos (para cuyo desarrollo se han inscrito ya 190 salas de todo el país) se realizarán fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 km dentro de la misma. Con esto se quiere potenciar a los talentos musicales emergentes y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos. Así mismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos, potenciando con ello tanto la producción discográfica como la estabilidad del circuito de salas de música en directo.

Además de los votos emitidos por todos los representantes del jurado, el público, a través de la web de Girando Por Salas, pudo votar a sus bandas y solistas preferidos y los 20 más votados contaron con un voto extra a sumar a los que puede otorgarle el comité de selección. De los 22 seleccionados, 3 han contado con apoyo del voto popular.

ESTOS SON LOS 22 ARTISTAS SELECCIONADOS GPS14

ALBA ARMENGOU TRÍO / BEN YART / CHICA SOBRESALTO / DIEGO GUERRERO / ELANE / FERNANDO RUBIO / FRANVVI / FROM / GILIPOJAZZ / LADY BANANA / LISASINSON / LOS 300 / MARILIA MONZÓN / MELENAS / MERITXELL NEDDERMANN / MONTANA / ORTIGA / SABELA / SHARON BATES / SIENNA / THE SON OF WOOD / TRES CALADAS