¿Qué tal oye usted?

lunes 27 de noviembre de 2023 , 07:38h

Más de la MITAD de las personas mayores sufren problemas de pérdida de audición.

Si es usted uno de ellos, es posible que suba el volumen del televisor más allá de lo razonable. Pero aparte de la incomodidad que supone no oír bien, la pérdida auditiva también es un factor de riesgo IMPORTANTE para la demencia y el deterioro cognitivo. Esto no es algo nuevo, ya que sobre ello ya había evidencia.

Pero ahora un nuevo estudio llevado a cabo en la National University of Singapore y publicado en la revista científica JAMA Neurology ha revelado una solución muy sencilla que puede PROTEGER la función cerebral... y evitar que la demencia se afiance.

Siga leyendo, porque lo que le voy a contar es increíble…

Mucho que perder… y mucho que ganar

Si su visión ha ido empeorando con la edad (¿la de quién no?) probablemente no le importe usar un par de gafas. Incluso las muy gruesas que antes llamábamos “gafas de culo de vaso”.

¿Pero qué pasa si su AUDICIÓN ha empeorado?

Muchas personas mayores creen que nada dice tan claramente “soy VIEJO” como usar audífonos.

Pero el metaanálisis del que le hablo encontró que el uso de AUDÍFONOS puede mejorar el rendimiento cognitivo y frenar el deterioro cognitivo.

Después de analizar datos de 31 estudios que incluían a casi 137.500 participantes, los investigadores encontraron que aquellos que usaban audífonos tuvieron resultado un 3% mejor en puntuaciones cognitivas a corto plazo.

Puede que eso no parezca mucho... pero los dispositivos TAMBIÉN se relacionaron con una reducción del 19% en el deterioro cognitivo a largo plazo.

Verá, la pérdida auditiva puede provocar cambios en la estructura del cerebro, incluidas áreas clave que detectan y procesan el sonido, además de desempeñar un papel en la cognición.

Además, cuando las personas se retraen socialmente porque no pueden oír, sus cerebros ya no reciben el estímulo que solían recibir al conversar e interactuar con otros.

Eso puede HUNDIR su calidad de vida, lo que a menudo conduce al aislamiento y la depresión.

Pero incluso se descubrió que los audífonos benefician a las personas que YA han comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo, lo que significa que NUNCA es demasiado tarde para aprovechar esta solución tan sencilla.

Una solución sencilla para salvar su cerebro

Desafortunadamente, muchos médicos convencionales no realizan pruebas de audición de forma rutinaria, a menos que usted lo solicite.

Entonces, si no se ha hecho una prueba de audición últimamente (o sospecha que ha experimentado algún grado de pérdida), hable con su médico sobre la posibilidad de realizarla lo antes posible.

Y si tiene pérdida auditiva, no se avergüence de algo que no es ninguna vergüenza y consiga un par de audífonos. No se sorprenda cuando su calidad de vida mejore simplemente por oír mejor. Y recuerde que, entre bambalinas, su CEREBRO también estará cosechando los beneficios.

Y para una protección adicional, suplementos como el glutatión, el resveratrol y el aceite de pescado pueden proteger su audición y combatir otros efectos del envejecimiento, lo que los convierte en excelentes opciones para las personas mayores.