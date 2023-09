Qué es la sofrología y cómo puede ayudarle

miércoles 20 de septiembre de 2023 , 08:33h

Tal vez su nombre no le diga nada, pero la sofrología es una terapia de “relajación dinámica” que lleva décadas empleándose para hacer frente a diversas dolencias (y también para prevenirlas), además de para gestionar el estrés y, en general, mejorar la calidad de vida de las personas. Si no conocía esta terapia, que también utilizan deportistas de élite para mejorar su rendimiento, ¡este es su momento!

“Sofrología” es el nombre de la terapia que el Dr. Alfonso Caycedo, neuro-psiquiatra y profesor de psiquiatría, desarrolló a lo largo de su vida para mejorar el tratamiento de sus pacientes con enfermedades mentales.

Él mismo la definió como una “terapia de relajación dinámica”, pero puede que esto no le diga nada ni le ayude a comprender para qué sirve ni quién puede beneficiarse de ella.

Pues bien. Se ha demostrado que ayuda a personas que sufren enfermedades respiratorias, cardíacas, inflamatorias, neurológicas y hasta cancerígenas.

Aunque esto no todo lo que ofrece la sofrología para el cuidado de la salud. Puede que el Dr. Caycedo la desarrollara para mejorar la calidad de vida de los pacientes de enfermedades mentales, pero también se ha convertido en un método eficaz y seguro para prevenir dolencias de todo tipo.

Y también para desarrollar el bienestar personal y emocional, mejorando la calidad de vida en general. Además, es muy sencilla de aplicar, por lo que cualquiera puede hacerlo en su casa o en su lugar de trabajo. Incluso mientras viaja en transporte público o espera en la sala de espera del dentista.

Llegado a este punto, puede que aún no termine de “creerse” que existe una terapia tan beneficiosa, sobre todo si hasta ahora jamás había oído hablar de ella. Pero, ¿y si le dijera que conoce a personas que la usan a diario?

“Debo mi éxito a la sofrología”

Con esta afirmación tan rotunda Severiano Ballesteros, primer español en conquistar el Masters de Augusta (y hasta la fecha el más joven en obtener este torneo de golf), reconocía que no habría podido hacerlo sin la ayuda de la sofrología.

En una entrevista publicada en La Vanguardia Severiano aseguraba que el proceso era:

“Primero me relajaba, después me veía en el campo jugando, imaginaba la gente, la hierba … y me veía ganador. Estudie sofrología y creo que a eso debo mi éxito”…

Esta es precisamente una de las claves de esta terapia, ya que en ella se combinan técnicas de relajación, respiración, estiramientos y visualizaciones. Estas últimas son estrategias para plantear de manera positiva cómo va a ser nuestra actitud ante lo que estamos a punto de hacer.

El objetivo de este conjunto de técnicas es alcanzar una armonía entre el cuerpo y la mente. Y su eficacia es tal que Severiano Ballesteros no es el único deportista de élite que ha triunfado gracias a ella. El Campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo también ha reconocido que en su entrenamiento diario realiza una hora de sofrología.

En definitiva, se trata de una terapia que está pensada para todo el mundo:

Para aquellas personas que se están enfrentando a problemas de salud física o emocional de todo tipo.

Para quienes desean mejorar la concentración y el rendimiento, y así hacer frente a las pruebas que impone la vida.

Enfocada en el autodescubrimiento y el empoderamiento

La Dr. Natalia Caycedo, quien ha continuado con la labor de su padre (el Dr. Alfonso Caycedo) y es la directora del Instituto Médico de Sofrología Caycediana, conoce a cientos de personas que ya se han beneficiado de esta terapia.

Desde pacientes de enfermedades mentales y sus familiares, que soportan un gran estrés como cuidadores, a profesionales que a diario sufren una gran carga laboral y personal en el desempeño de su trabajo: directores de grandes multinacionales, profesores, sanitarios…

Para gestionar todo ese estrés aplican a diario técnicas concretas de relajación y de activación del cuerpo y de la mente. Gracias a ellas consiguen fortalecer actitudes positivas que conducen a una vida más plena y satisfactoria.

Además, esas técnicas se pueden realizar de manera autónoma, lo que supone otro gran aliciente. Y es que el profesional de la sofrología no se limita a repetir una técnica concreta en la sesión con su paciente. Lo que hace es enseñárselas para que él pueda interiorizarlas y utilizarlas siempre que le haga falta. Aunque no tenga al sofrólogo a su lado.

Por ejemplo, hay técnicas de respiración para alejar la ansiedad an­tes de entrar en el quirófano, pero también antes de realizar una reunión de trabajo importante. O, en el caso de Severiano Ballesteros y Jorge Lorenzo, antes de participar en una competición mundial.

Por ello la sofrología es considerada un estilo de vida que ayuda en todos los ámbitos de la sociedad: empresarial, deportivo, pedagógico… Y, por supuesto, también cuando uno está enfermo y necesita tener una actitud positiva ante el proceso que tiene por delante.

(Extraído de https://www.saludnutricionbienestar.com/)