Se reúne el sector audiovisual en el IV Afterwork de Madrid Film Office

martes 19 de diciembre de 2023 , 09:00h

Madrid Film Office, oficina de promoción del audiovisual del Ayuntamiento adscrita al Área Delegada de Turismo, organizó ayer el IV Afterwork “Cortamos para…”, una cita con el que se busca fomentar la colaboración público-privada, apoyar a la industria audiovisual madrileña y estimular sus sinergias con otros sectores.

Planteado como un lugar de encuentro destinado a reunir al conjunto de la industria audiovisual madrileña y a otras empresas e instituciones vinculadas con esta actividad, en su cuarta edición, la segunda celebrada en 2023, contó con la inscripción de más de 400 profesionales del sector, gestores de espacios e instituciones vinculadas con el audiovisual. En esta ocasión, el evento tuvo lugar en el Museo del Ferrocarril de Madrid.

Cita periódica para el sector audiovisual madrileño

Los Afterwork “Cortamos para…” tienen por objeto fomentar el networking entre el sector, promover el contacto y establecimiento de acuerdos de colaboración con Madrid Film Office, impulsar la ciudad como centro de producción audiovisual y establecer un punto de encuentro entre creadores y productores. Además, permiten promocionar las medidas y actividades de apoyo al audiovisual desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid y dar a conocer espacios susceptibles de ser utilizados como escenarios de rodaje.

En la presentación del evento participaron Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento; Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office; Enrique Tomás Duarte, director comercial de WorkOut ETT; y Francisco Polo Muriel, director del Museo del Ferrocarril de Madrid.

Durante su intervención, Raúl Torquemada puso en valor el apoyo al sector audiovisual ofrecido desde el Área Delegada de Turismo y desde otras áreas del Ayuntamiento presentes en el evento y con las que Madrid Film Office colabora de forma estrecha, como son Medio Ambiente y Movilidad, la Dirección General de Programas y Actividades Culturales y la Dirección General de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos. “Entre todos, trabajamos de forma coordinada para apoyar al sector mediante medidas que buscan dar cobertura a todas las fases del desarrollo de un proyecto a través de acciones de formación y desarrollo, apoyo a programas de pitching y foros de industria, ayuda al acceso a la financiación, asistencia a los rodajes y ayuda a la promoción y difusión de los proyectos una vez terminados, a lo que cabe añadir diferentes acciones y acuerdos estratégicos destinados a fomentar el desarrollo de un tejido cultural e industrial robusto y competitivo”. El director de Madrid Film Office también aprovechó la oportunidad para indicar que “entre las películas que se han beneficiado de las ayudas al audiovisual del Ayuntamiento suman 16 nominaciones a los Premios Forqué, que tendrán lugar este sábado, y 29 nominaciones a los Goya, lo que es un motivo de celebración y una muestra más del valor de este apoyo ofrecido desde el Consistorio”.

Por su parte, en sus palabras de cierre, el director de Turismo del Ayuntamiento, Héctor Coronel, subrayó la importancia de estos encuentros informales para la generación de contactos, proyectos y sinergias. Además, recordó que esta misma semana se ha anunciado que Madrid ha sido declarada tercera ciudad del mundo más atractiva para el turismo en 2023, según el ranking de Euromonitor International. “Este posicionamiento y el crecimiento general del sector turístico madrileño es el resultado del intenso trabajo realizado en los últimos años a partir de un ambicioso plan estratégico que puso al turismo en el centro de las políticas municipales, y donde hay que destacar también el importante papel del sector audiovisual como motor económico para la ciudad y creador de historias que llevan la imagen de Madrid a todos los rincones del mundo.”

En esta ocasión, los asistentes pudieron disfrutar de las instalaciones del Museo del Ferrocarril de Madrid, ubicado en la antigua estación de Delicias. Además de ser uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura industrial española y poner en valor el patrimonio ferroviario a través de su amplia colección de vehículos ferroviarios y otras piezas, el museo acoge eventos en sus instalaciones y ha sido escenario habitual de rodajes, desde películas clásicas de Hollywood como Doctor Zhivago (1965) de David Lean, Nicolás y Alejandra (1971) de Franklin J. Schaffner, Viajes con mi tía (1972) de George Cukor o Rojos (1981) de Warren Beatty, a títulos señeros y tan variados del cine español como La vida en un hilo (1945) de Edgar Neville, Las cosas del querer (1989) de Jaime Chávarri o Amantes (1991) de Vicente Aranda. En la actualidad, continúa ofreciéndose como un plató inmejorable para todo tipo de obras audiovisuales, destacando entre ellas películas como Saben aquel que diu (2023) de David Trueba y varias series recientes de éxito que han sabido aprovechar la versatilidad de su arquitectura y fondo ferroviario, como varias temporadas de Cuéntame cómo pasó (RTVE), Patria (HBO, 2020), Dime quién soy (MOVISTAR+, 2020), ¡García! (HBO, 2022) o Los pacientes del doctor García (RTVE, 2023).

Además de representantes de instituciones y gestores de espacios, se contó con la asistencia de asociaciones profesionales como Alía, ALOMAD, APCP o DOCMA, así como una amplia variedad de empresas y profesionales del sector, entre las que cabe mencionar representantes de plataformas, cadenas y majors como Amazon Studios, HBO, Movistar Plus+, Netflix, Buendia Estudios, Sony o The Mediapro Studio, y empresas madrileñas o que desarrollan proyectos en Madrid como Acortes Films, Aluzine, Antiestático, Apnea Films, Aquí Y Allí Films, Bambú Producciones, Begin Again Films, Calabaza Films, Capitán Araña, Cattleya Producciones, Claqueta Blanca, Con Un Pack Distribución, Deluxe Content Services Spain, Disentropic Films, DLO Producciones, Dopamine, El Cañonazo Transmedia, El Gatoverde Producciones, Elamedia Estudios, Elastica Films, Federation Spain, La Canica Films, La Fábrica de la Tele, Latido Films, Los Ilusos Films, Mediacrest Entertainment, Morena Films, Nana Films, Salto de Eje, Sideral, Spiral Locations, Telson, Tesseo Producciones, The Film Agency, Trébol Producciones, Vancouver Media, White Leaf Producciones, Willco App, Zeppelin Tv o Zeta Studios, entre otras.

Los Afterwork “Cortamos para…” de Madrid Film Office se han convertido en una cita periódica para el sector en la ciudad. Según Álvaro Longoria, productor, director y uno de los fundadores de Morena Films, “me parece que es una iniciativa fantástica, muy importante para que desde Madrid seamos cada vez más conscientes de que somos el epicentro de una gran industria audiovisual y se fomente el encuentro entre los grandes productores, creadores, localizaciones, etc. con los que contamos”.