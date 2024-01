Programa de actividades de FITUR Cruises 2024

lunes 15 de enero de 2024 , 09:57h

FITUR Cruises, sección dedicada al sector de los cruceros, vuelve del 24 al 28 de enero de 2024 y convierte el Pabellón 4 de IFEMA MADRID en el epicentro del denominado “turismo azul” con un completo programa de ponencias de los principales players de la industria y actividades.

El espacio contará Cruise Market, una zona abierta que simula la cubierta de un barco y donde navieras, instituciones, puertos y agencias tendrán representación en diferentes stands, y Cruise Campus, programa de cursos abiertos donde se realizarán las diferentes presentaciones y ponencias sobre comercialización, comunicación y experiencia de viaje. Así, durante los cinco días de la 44ª edición de FITUR, la sección será el enclave marítimo de referencia donde profesionales y público podrán disfrutar de eventos de networking, charlas prácticas y dinámicas para todas las edades con el objetivo de promover un conocimiento más profundo de esta oferta vacacional y oportunidades de negocio.

Programa completo de FITUR Cruises 2024

Miércoles 24 de enero

11:15 Bienvenida

Jesús García, fundador y editor jefe de Cruceroadicto

11:30 ‘Experiencias de cruceristas: de la expectativa a la realidad’

Frank Babinger, profesor de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, propone en su ponencia cómo descubrir cuáles son y de qué modo confirmar que la expectativa reservada de un crucero es la que se vive en realidad.

12:35 ‘Descubre Costa Cruceros y Live Your Wonder!’

Jorge Serrano, director Comercial para España y Portugal de Costa Cruceros, presenta los principales aspectos del producto comercial de la compañía, los detalles del nuevo concepto de itinerarios Sea Destinations y el plan de comunicación de Live Your Wonder!

13:00 ‘Ceuta, puerta de Europa: donde se unen las emociones’.

Carola Gómez, técnico responsable de Cruceros/Guía Turismo Ceuta, y Lorena Carmona Rodríguez, asistente de Dirección de Autoridad Portuaria de Ceuta, desvelan los factores que hacen atractiva la escala en Ceuta.

14:00 Sabor español de Costa: el mejor entretenimiento a bordo

El cómico Miguel Ángel Rodríguez, conocido como “El Sevilla”, muestra el entretenimiento que se encuentra a bordo de Costa Cruceros.

Jueves 25 de enero

11:00 ‘Cómo es y qué busca el crucerista en 2024’

Jesús García, fundador y editor jefe de Cruceroadicto, repasa la evolución del sector de los cruceros en la última década.

11:35 ‘Récord en cruceros: así lo viven los puertos españoles’

Jaime Luezas, jefe de Área de Servicios a la Comunidad Portuaria de Puertos del Estado, analiza la industria desde la perspectiva institucional, ofrece sus principales cifras y plantea enfoques para los retos que se le presenta.

12:10 ‘Navegando hacia el futuro: Tendencias de la industria de cruceros’

Rubén Olmos, presidente y CEO de Global Nexus, analiza las últimas estadísticas y tendencias del sector de los cruceros a nivel mundial con énfasis en la sostenibilidad, nuevas tecnologías y flota y competitividad frente a otros segmentos.

12:45 ‘Turismo de Cruceros: presente y futuro’

Sandra Carvão, jefa de Mercado e Inteligencia de la Organización Mundial del Turismo, avanza las claves más importantes del desarrollo y futuro de los cruceros y buenas prácticas de sus actores y destinos.

13:20 ‘Destino Andalucía: plan de acción para seguir creciendo en 2024

Rafael Carmona Ruiz, Presidente Suncruise Andalucía | Autoridad Portuaria de Sevilla, presenta su plan para posicionar a Andalucía, la única región bañada por el Mediterráneo y el Atlántico, en un “destino de cruceros con nombre propio”.

13:45 Networking. Suncruise Andalucía

16:00 Premios Cruceroadicto 2023

Mejor barco, mejor naviera y mejor puerto del 2023, en diferentes subcategorías, en los únicos premios votados 100% por la comunidad de viajeros de habla hispana.

17:00 Networking. Cruceroadicto y Cafés La Mexicana

Tras los Premios Cruceroadicto 2023, ganadores, finalistas, e invitados disfrutarán de un distendido encuentro patrocinado por Cafés La Mexicana, una referencia madrileña en el mundo del café.

Viernes 26 de enero

11:15 Bienvenida

Jesús García, fundador y editor jefe de Cruceroadicto

11:25 Diversión en los cruceros: ¿cómo no morir en el intento?

Santiago Méndez de la Cuesta, Cruise & Ancillary Director, Avoris Corporacion Empresarial, desvela en esta ponencia cómo analizar al futuro cliente y ajustar la multitud de opciones experienciales que existen para ofertar el producto vacacional perfecto.

12:00 ‘Un paseo por la magia’

Irma Vidal, Iberia Head of Sales de Disney Destinations Spain and Portugal, desvela las novedades de sus tres destinos: Disneyland Paris, Walt Disney World y Disney Cruise Line.

12:35 ‘Discovering the Best of Greece and Turkey by Cruise’

Osman Erler, General Manager de Miray Cruises, da las claves de su oferta por el mar Egeo.

Sábado 27 de enero

10:45 Bienvenida

Jesús García, fundador y editor jefe de Cruceroadicto

11:35 ‘Descubre Costa Cruceros y Live Your Wonder!’

Jéssica Delgado, responsable del Departamento de Formación de Producto, presenta los principales aspectos del producto comercial de Costa Cruceros, los detalles del nuevo concepto de itinerarios Sea Destinations y el plan de comunicación de Live Your Wonder!

12:15 Introducción, normas y registro Cruise Scavenger Hunt

Inscripciones: https://cruceroadicto.com/cruise-scavenger-hunt.html

15:00 Verificación de pasaporte del Cruise Scavenger Hunt

16:00 ‘Cruceros sin fronteras: una experiencia transformadora’

Gerardo Vangioni, CEO de Mercy Ships Spain, presenta la iniciativa de la ONG y la actividad de sus buques hospitales y voluntarios

16:35 ‘¿Por qué elegir cuando lo puedes tener todo?’

Luis Oriol Wangüemert, Key Account Manager Área Norte, Este y Baleares de Baluma Cruises, presenta las claves para que el viajero lo tenga todo a bordo de su flota.

17:15 Café & Cruceros

Gran quedada de los amantes de los cruceros

18:15 Sorteo del Cruise Scavenger Hunt

Domingo 28 de enero

10:30 Café & Cruceros

Gran quedada de los amantes de los cruceros