Tivoli La Caleta Resort abre sus puertas en Costa Adeje, Tenerife

viernes 02 de febrero de 2024 , 08:25h

En su debut en España, Tivoli Hotels & Resorts anuncia la apertura de Tivoli La Caleta Tenerife Resort, un hotel que traslada el glamour atemporal de la marca a las Islas Canarias. Tras una extensa renovación, Tivoli La Caleta ha abierto sus puertas, dando la bienvenida a sus huéspedes con renovadas y elegantes habitaciones y suites, nuevos conceptos gastronómicos y un spa de clase mundial, todo ello con vistas panorámicas a los lujosos jardines del hotel y al Océano Atlántico.

A tan solo 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Tenerife Sur, situado en la pintoresca costa del sur de la isla, entre imponentes montañas y el azul del mar, Tivoli La Caleta ofrece un escondite idílico con acceso directo a los 12 km de paseo marítimo, que conectan el pueblo de La Caleta con la localidad de Los Cristianos.

El hotel de 5 estrellas cuenta con 284 habitaciones, 20 de ellas suites, elegantemente decoradas con maderas y fibras naturales, con una paleta de colores que va del beige y el marrón al naranja oscuro, muebles de diseño, arte local y comodidades de alta tecnología. Un lugar elegante y tranquilo para relajarse y descansar, con vistas al mar, a los jardines tropicales y a las piscinas.

Además, los huéspedes de las suites tienen el privilegio de saborear un exclusivo desayuno VIP a la carta y disponen de acceso durante todo el día a una variada gama de exquisiteces en el entorno del salón La Caleta, situado junto a la piscina.

El complejo fue diseñado por el galardonado arquitecto Melvin Villarroel, cuya obra combina a la perfección naturaleza y arquitectura, trayendo a Tenerife los tonos terracota terrosos de lugares exóticos, pero también introduciendo su laberinto de detalles orgánicos, siempre impregnados del intenso verde de la naturaleza, en los 18.000 metros cuadrados de los idílicos jardines subtropicales. La amplia zona exterior también ofrece espacios para deleitarse tomando el sol alrededor de las tres piscinas recién reformadas, todas ellas climatizadas, la más grande con agua salada y una sólo para adultos.

La oferta gastronómica de Tivoli La Caleta es un homenaje a la gastronomía mundial, con propuestas cuidadosamente diseñadas por Olivier da Costa, conocido chefpreneur portugués con 26 restaurantes en todo el mundo, desde São Paulo a Lisboa y de Roma a Bangkok. El hotel contará con tres distinguidos restaurantes: Seen Beach Club con sabores atrevidos y cócteles exóticos con preciosas vistas frente al mar; Yakuza que presenta desde el sushi más tradicional hasta a las combinaciones más innovadoras y creativas, y Guilty, toda una experiencia en un espacio dinámico y cosmopolita, ubicado cerca de la piscina principal.

Seen Beach Club by Olivier es el club de playa más nuevo y exclusivo de Costa Adeje, un punto de encuentro bajo el sol canario para relajarse, desconectar y disfrutar con el Océano Atlántico como telón de fondo. La carta es una fusión de sabores que incluye clásicos como los Tacos Seen o el Carpaccio de Pulpo, una amplia selección de carnes, y sabores locales con los mejores pescados de las Islas Canarias. Para refrescarse durante todo el día, cuenta con una original carta de exóticos cócteles presentados de la forma más creativa.

Yakuza by Olivier ofrece exclusivas y sorprendentes creaciones con la mejor fusión entre Oriente y Occidente, incluyendo algunos de los sabores más típicos de la cocina japonesa. Destacan en la carta el Kobe Gunkan con Wagyu, foie gras, cebolla confitada y Teriyaki, o el Kyuri Maki con salmón, atún, anchoas y gambas en hojas de pepino dulce.

Guilty by Olivier presenta un menú informal y sabroso en un ambiente divertido y fresco, repleto de sorprendentes delicias. Las mejores pizzas, pastas y hamburguesas se sirven aquí, donde la gastronomía y la diversión van de la mano, desde el almuerzo hasta la cena. Por último, Gusto es el restaurante donde los huéspedes podrán disfrutar de sus desayunos y un suculento bufé por la noche, con icónicos platos de todo el mundo.

Para completar la experiencia, el hotel cuenta con cuatro bares que rodean la propiedad. Alma Cocktail Bar, con zona interior y exterior, y con una selección de los mejores vinos y cócteles españoles. El Clásico Sports Bar con entretenimiento asegurado, ya sean partidos en directo o animadas tertulias sobre los últimos encuentros, que ofrece una exquisita selección de bebidas y aperitivos. Suite&Tea ideal para un capricho a tarde, este salón cuenta con los mejores tés de hoja suelta de todo el mundo, servidos acompañados de deliciosos macarons y pasteles y, para los paladares más selectos, por las tardes, ofrece un té especial con maridaje de champán y degustación de chocolates. Por último, los huéspedes que deseen disfrutar de un refrescante descanso en su día de piscina, Guilty Pool Bar cuenta con una carta de batidos, smoothies de frutas, aperitivos ligeros y cócteles helados.

El hotel cuenta también con un Anantara Spa que se inaugurará el próximo mes de marzo. Este oasis de bienestar dispondrá de 1.200 metros cuadrados de instalaciones interiores y exteriores, con diez salas de tratamiento, una piscina cubierta, sauna, baño de vapor y un iglú de hielo. Para completar la experiencia de cuidados, los huéspedes que deseen cultivar su lado más deportivo pueden visitar Tivoli Shape, con pistas profesionales del World Padel Tour y un gimnasio Technogym de alta gama para entrenar con eficacia.

Con más de 890 metros cuadrados de espacios para reuniones con vistas al océano, el resort ofrece diferentes escenarios y lugares espectaculares para todo tipo de eventos, desde cenas VIP y bodas de ensueño, hasta lanzamientos de marca o conferencias a gran escala.

Tivoli La Caleta Tenerife Resort cuenta con una ubicación ideal para descubrir el patrimonio histórico y natural de las Islas Canarias. Para los que desean aventurarse más allá del complejo, hay una gran variedad de descubrimientos culturales y naturales, desde vivir la experiencia del casco antiguo de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hasta embarcarse en actividades al aire libre en la isla, como el avistamiento de ballenas o ver las estrellas desde el Teide.

Con una trayectoria que se remonta a 1933 en Lisboa, Portugal, Tivoli Hotels & Resorts se distingue por su patrimonio cultural y su conexión auténtica con cada destino. La marca inaugura su primera propiedad en España mientras celebra su 90 aniversario con experiencias especiales para los huéspedes, como el Tivoli Timeless Tour y The Room 90, disponibles aquí.