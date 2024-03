SIXT España amplia su presencia en los principales aeropuertos españoles

viernes 01 de marzo de 2024 , 09:33h

SIXT España, proveedor de movilidad, amplía su presencia de marca de forma divertida y atrevida en los principales aeropuertos españoles como un importante paso de crecimiento. El color naranja de la marca está presente en diversas ubicaciones dentro del aeropuerto, incluyendo pasarelas, pasillos, puertas de embarque, columnas, zona de llegadas y salas de recogida de equipaje de Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Santiago de Compostela y Valencia, aunque la presencia y distribución específica de la publicidad puede variar de un aeropuerto a otro.

Aumentando la presencia de marca con acciones como estas, SIXT no solo busca llamar la atención sobre sus servicios de movilidad premium, la marca crea experiencias inolvidables para los clientes incluso antes de que comiencen su alquiler.

Cada elemento publicitario, desde los banners hasta las instalaciones especiales de los vehículos, está diseñado para captar la esencia de lo que hace de SIXT una empresa única: la combinación de diversión, atrevimiento y calidad premium, aplicada desde la publicidad hasta los vehículos.

"Con esta inversión, estamos presentes en los principales aeropuertos de España. Se trata, sin duda, de una gran campaña publicitaria que refuerza la presencia de SIXT y su característico color naranja en enclaves estratégicos para los viajeros.

Es el resultado de una importante inversión y de una gran colaboración con AENA, la compañía que gestiona los aeropuertos en España y que nos ha apoyado en este viaje” afirma Estanislao de Mata Pérez, Vicepresidente Ejecutivo de SIXT España.

En Palma de Mallorca, la innovadora campaña publicitaria de SIXT capta la atención de los viajeros en el pasillo que lleva de la zona de llegadas al parking, donde 16 columnas de 10 metros de altura, revestidas de color naranja y adornadas con mensajes como "The Key to Fun" o "The Key to Paradise", se alzan junto a réplicas de llaves de coches a gran escala que conducen a una pancarta que anuncia "The Key to all the Keys" destacando la amplia gama de vehículos premium de SIXT. Además, en la rampa norte hacia la de recogida de equipajes, se exhibe un Audi e- tron GT enfatizando las experiencias de conducción premium de SIXT. Adicionalmente, se pueden ver 35 pasarelas de embarque de color naranja, así como en 55 columnas y puertas de salida de la recogida de equipaje y la zona de llegadas. De esta forma, la compañía domina visualmente el aeropuerto, dejando claro que SIXT está presente para sus clientes en puntos estratégicos.

SIXT España también ha coloreado de naranja hasta 37 pasarelas de embarque y ha creado una instalación especial en la zona de llegadas de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con el lema "Iconic Art / Iconic Cars", la excepcional flota de vehículos de SIXT se muestra junto a recreaciones a gran escala de obras de arte reales e icónicas, como "La joven de la perla" de Johannes Vermeer.

La presencia de esta campaña publicitaria se extiende de forma creativa a través de proyectos en aeropuertos clave como Valencia, Alicante, Bilbao y Santiago de Compostela. Existe un hilo conductor que une estos proyectos regionalizados incluyendo elementos locales que no sólo resaltan la identidad de cada destino, sino que captan la imaginación del público. En Valencia, destaca el espíritu de las Fallas a través del lema "en Valencia: Fallas, en SIXT: aciertas", Santiago destaca con el ingenioso "¡car-allo, qué coches!" y Bilbao, conocida por su gastronomía, se representa con "entre pintxo y pintxo, un Audi Q5". Estos mensajes no sólo refuerzan la presencia de SIXT en cada localidad, sino que subrayan el compromiso de la marca con la personalización del servicio en base a las necesidades individuales.

Para esta campaña, SIXT España ha colaborado con la agencia 19:13 que ha sido la encargada de la idea creativa y del diseño de la misma, contando también con la participación de PS21 para algunas acciones e ideas específicas. Por otro lado, esta activación ha sido contratada a través de Exterior Plus, Promedios y NB Media. En el aspecto técnico, las instalaciones especiales las han llevado a cabo desde Tecnoseñal y Pioneers.