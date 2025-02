Glion Institute of Higher Education: La formación en hospitality al servicio del lujo

jueves 20 de febrero de 2025 , 09:36h

Reconocido por su excelencia en educación en hospitality y lujo, Glion Institute of Higher Education continúa dando forma al futuro de la experiencia del cliente en el sector del lujo a través de programas innovadores que se alinean perfectamente con las demandas cambiantes de la industria. Fundado en 1962, Glion se posicionó primero como pionero en la excelencia en hospitality, y más tarde expandió su experiencia al mundo del lujo, formando a graduados para destacar en un sector donde la excelencia y el arte de la experiencia son esenciales.

Programas de vanguardia para un sector excepcional

Fiel a su historia, Glion ofrece un portfolio académico completamente dedicado al mundo del lujo, que cumple con los estándares más altos del sector:

Bachelor’s in Luxury Business : Un programa que combina conocimientos empresariales, marketing de lujo y gestión de la experiencia del cliente.

Master of Science in Luxury Management and Guest Experience: Diseñado para los futuros líderes del sector, y que combina la sofisticación del lujo con el arte del hospitality.

Executive Master in Luxury Management and Guest Experience : Un programa avanzado para profesionales que buscan dar forma a su visón estratégica.

Luxury Business Summer Program : Una inmersión única en el mundo del lujo y su gestión estratégica.

Un compromiso pionero con la educación de lujo

Con un enfoque visionario, Glion se anticipó a la evolución de las dinámicas del lujo al integrar este exigente mundo en sus programas académicos dedicados a hospitality e introdujo en 2013 una especialidad en gestión de lujo dentro de su emblemático plan de estudios hotelero. Basándose en su legado dentro del hospitality, el Instituto transmite a las nuevas generaciones los valores fundamentales del lujo: atención al detalle, servicio excepcional y la creación de experiencias memorables.

Este enfoque responde a la creciente demanda de prestigiosas marcas que buscan talentos capaces de enriquecer y elevar la experiencia del cliente a su máximo nivel. Los graduados de Glion se distinguen en importantes casas de relojería, compañías de aviación privadas y grupos internacionales de lujo, demostrando su experiencia en entornos exclusivos.

Como reflejo de este entusiasmo, las inscripciones en el programa Bachelor in Luxury Business se han triplicado en tan solo un año, lo que confirma la alineación de la oferta académica de Glion a las expectativas del mercado. Además, el 50% de los graduados siguen carreras en sectores diversos como consumo, marketing, finanzas, eventos o real estate de alta gama cinco años después de su graduación, lo que demuestra las crecientes oportunidades en la industria del lujo.

“Hoy en día, para las marcas de lujo, se trata de orquestar experiencias únicas que den respuesta a las expectativas de los clientes más exigentes”, explica Eleonora Cattaneo, directora del programa del Master’s of Science in Luxury Management and Guest Experience. “En Glion, preparamos a nuestros estudiantes para liderar esta transformación, combinando el arte del hospitality con el dominio de los códigos distintivos del lujo”.

“La industria del lujo está experimentando una profunda transformación, donde la autenticidad y la emoción se están convirtiendo en diferenciadores clave. Nuestros estudiantes no se limitan a aprender gestión; sino que adquieren el arte de encarnar y elevar la excelencia”, añade.

Hospitality y lujo: un nuevo ámbito de expresión

El auge del lujo experiencial se refleja en iniciativas audaces como Bulgari, Armani Hotels y el Dior Spa Cheval Blanc, que redefinen los límites entre la moda, el bienestar y el hospitality excepcional.

Glion está plenamente comprometido con esta evolución, formando a una nueva generación de líderes capaces de diseñar experiencias inmersivas y exclusivas para las marcas más prestigiosas del mundo. Con esta visión de futuro, el instituto consolida su posición como principal referencia académica para los talentos del mañana, en la intersección del lujo y el hospitality.