Reale Seguros amplía la oferta de INGOOD con servicios de tren a través de Trenes.com

jueves 26 de junio de 2025 , 08:30h

La insurtech española ingood, impulsada por Reale Seguros, continúa su expansión en el ecosistema digital con una nueva alianza estratégica en el sector de la movilidad. A partir de ahora, los usuarios de Trenes.com, una de las principales plataformas de venta de billetes de tren en España, podrán contratar un seguro embebido de cancelación de reservas de forma rápida, sencilla y completamente integrada en el proceso de compra. Además, en caso de no poder viajar, el cliente podrá solicitar online el reembolso del importe del billete.

Este producto, diseñado para priorizar la experiencia del consumidor, responde a una necesidad real y cotidiana: proteger la inversión del viajero frente a imprevistos. En el contexto actual, con la llegada del verano y el aumento de los traslados vacacionales, los seguros embebidos se consolidan como una solución clave para ofrecer protección contextual, inmediata y sin complicaciones. ingood responde a esta necesidad con una propuesta 100 % digital, que permite a los usuarios asegurar sus billetes en el momento exacto de la compra, con solo un clic.

El éxito de ingood radica en su modelo de distribución embebida y su tecnología Plug&Play, que permite integrar los seguros directamente en el proceso de compra de productos o servicios en las webs de sus propios proveedores. Lanzada en 2022, la plataforma está ya integrada en los canales de venta de numerosas empresas colaboradoras en los sectores del deporte, la electrónica y el ocio en nuestro país. Todo ello con una experiencia de usuario ágil y transparente, que ofrece valor añadido tanto a los proveedores como al consumidor final.

Andrés Sandoval, Director de Negocio Digital y Responsable de ingood by Reale Seguros, comenta: "ingood nació con el objetivo de satisfacer a un nuevo perfil de consumidores que demandan soluciones rápidas, contextuales y personalizadas. Lo mismo se aplica a nuestros partners: tecnología, rapidez y personalización. Nuestro objetivo es asegurar que ambos -cliente y partner- sientan que ganan con la solución ingood. Ese es uno de nuestros valores como compañía”. Asimismo, esta colaboración refuerza el compromiso de ingood y trenes.com por ofrecer una experiencia de compra más completa, segura y alineada con las necesidades reales del usuario. “Queremos que cancelar un viaje no duela dos veces: si el plan está perdido, que no pierda su dinero”, explica Sandoval.

Pere Sallent, CEO de Trenes.com: “En Trenes.com trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de viaje a través de soluciones que aporten valor y simplifiquen cada etapa del trayecto. Esta alianza con ingood nos permite ofrecer a los viajeros una mayor tranquilidad y respaldo ante cualquier imprevisto. De esta forma, reforzamos nuestro compromiso con la calidad del servicio y seguimos avanzando con un objetivo claro: estar siempre al lado de nuestros usuarios, entendiendo y acompañando sus necesidades.”