La Escuela de Vino de WOW Porto premiada en los Best Of Wine Tourism Awards

Best Of Wine Tourism Awards ha galardonado a la Escuela de Vino de WOW en la categoría de Experiencia Enoturística Innovadora.

Esta distinción se suma a los éxitos previos de WOW, estableciéndose entre los referentes en formación enológica y como destino destacado enoturístico.

Durante la vigésima edición de los Best Of Wine Tourism Awards, The Wine School de WOW (World of Wine) fue honrada con el prestigioso galardón a la "Mejor Experiencia Enoturística Innovadora". Los premios, organizados por la Red Internacional de Grandes Capitales del Vino y el Ayuntamiento de Oporto, reconocen proyectos excepcionales que destacan por su innovación y excelencia en el enoturismo.

La ceremonia, realizada durante la asamblea anual de la red en Lausanne, Suiza, celebró la diversidad y calidad de proyectos que contribuyen al desarrollo y promoción del enoturismo a nivel mundial.

La escuela de vino del distrito cultural situado en Vila Nova de Gaia, WOW Porto, se distingue por sus regulares talleres y catas de vino diseñados para entusiastas, conocedores y profesionales de la industria. La escuela proporciona un ambiente idóneo para sumergirse en el mundo del vino, ofreciendo sesiones informativas y prácticas. Los participantes no solo obtienen conocimientos profundos sobre los vinos portugueses y cómo maridarlos, sino también una comprensión más amplia de las diversas cepas a nivel global.

José Sá, director de The Wine School, recibió el premio durante la ceremonia y expresó su agradecimiento por el reconocimiento. "La misión de The Wine School es simplificar y democratizar el vino, facilitando el acceso a la información técnica de una manera distendida y accesible para todos", indicó Sá. La escuela también imparte formación certificada por el renombrado "Wine & Spirit Education Trust" (WSET), incluyendo programas especializados como el "Especialista en Vinos Portugueses" (PWS).

La distinción en los Best Of Wine Tourism Awards se suma a los logros anteriores de WOW. Como en 2021, la organización recibió el "Special Achievement Award" en el Global Best Of Wine Tourism, una distinción otorgada en circunstancias excepcionales por el comité de Great Wine Capitals. Este premio reconoció la singularidad y el impacto del proyecto WOW en la región y el sector del enoturismo.

Estos premios demuestran cómo WOW Porto se ha ido consolidando desde su apertura como un referente turístico y, gracias a este nuevo galardón, The Wine School se sitúa entre unos de los referentes a nivel internacional en formación enológica para todos los niveles y gustos, así como destino enoturístico, contribuyendo de manera significativa al patrimonio cultural y vitivinícola de la región y del país.