El nuevo Museo Atkinson de WOW Porto se inaugura con una exposición de la Tate Collection

El distrito cultural WOW Porto renueva su oferta cultural con la apertura del Museo Atkinson. La exposición inaugural será The Dynamic Eye. Beyond Optical and Kinectic Art, una muestra procedente de la Tate Gallery de Londres, centrada en el arte cinético.

El nuevo Museo Atkinson, ubicado en el distrito cultural WOW, comienza su andadura con una exposición de la Colección Tate, The Dynamic Eye: Beyond Optical and Kinetic Art, de julio a octubre de 2023. Será el comienzo de un programa diverso de exposiciones de interés internacional, y se pretende que esta primera exposición inaugural, con el mayor número de obras que viaja desde Tate a Portugal, marque el comienzo de una colaboración continua con Tate.

"Tate está encantado de trabajar con el distrito cultural WOW para presentar The Dynamic Eye en el Museo Atkinson. La ambición de WOW de crear un destino cultural único en Oporto es un esfuerzo audaz y bienvenido. La combinación de arte, delicias culinarias y una selección cuidada de comercio minorista y hospitalidad, es una adición importante a la escena cultural portuguesa. Como un nuevo "distrito cultural" en Oporto, WOW abarca una variedad de espacios innovadores para audiencias locales y globales. Los visitantes, desde entusiastas del arte hasta familias, pueden relajarse, inspirarse y sumergirse en la cultura, con arte, comida y bebida de primer nivel. WOW está liderando el camino en Oporto, creando un nuevo modelo de compromiso cultural para todos. Tate está muy contento de contribuir a esta misión a través de nuestra colaboración". Neil McConnon, Director of International Partnerships de Tate.

"Como distrito cultural, queremos reforzar este destino como un punto de parada obligatorio y consistente para exposiciones de referencia internacional. Este es solo el comienzo de una estrategia fuerte y estructurada que traerá grandes exposiciones a Gaia y al norte de Portugal. Tener el placer de colaborar con Tate es un gran reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando". Adrian Bridge, CEO del distrito cultural WOW

Un viaje por el arte cinético del siglo XX

Con más de 100 obras de arte raramente exhibidas, la exposición lleva al espectador a través de un viaje al arte del siglo XX. La primera visión general de Op y arte cinético en Portugal busca introducir a los visitantes a estos movimientos, así como ampliar su alcance como tendencias adoptadas por artistas a lo largo de diferentes épocas y en diferentes geografías. A través de la selección de pinturas, esculturas, obras en papel, películas e instalaciones, el Museo Atkinson revela el amplio alcance de estos movimientos radicales, yendo más allá de los confines de un solo tiempo o lugar.

Los artistas asociados con el arte óptico y cinético vieron al espectador no como espectador pasivo sino como participante activo, comprometiéndose con el arte en tiempo y espacio reales. Los artistas combinaron líneas simples, formas geométricas y colores llamativos para crear efectos ópticos e ilusiones. Sus obras a menudo desencadenan sensaciones visuales complejas, activadas por el espectador y, a veces, intensificadas por la inclusión de partes cinéticas que crean movimiento real o percibido. Tales obras desafían nuestro sentido de percepción, alentándonos a movernos por el trabajo, interactuar, participar y mirar de cerca.

Organizada de manera no cronológica y no lineal, la narrativa de la exposición se enmarcará en torno a diferentes centros globales donde convergieron artistas que exploran los efectos ópticos y cinéticos. Varias secciones se centrarán en grupos importantes de artistas que eligieron trabajar juntos, mientras que otras secciones reflexionarán sobre exposiciones clave que influyeron en el desarrollo del Op y el Arte Cinético.

Esta amplia exposición entrelaza a artistas estrechamente asociados con los movimientos, así como a predecesores modernistas y contemporáneos. Reuniendo a más de 60 artistas de todo el mundo, la exposición incluirá obras de figuras importantes - Victor Vasarely, Julio le Parc, Frank Stella, Lygia Clark, Alexander Calder, Naum Gabo y Liliane Lijn - con aquellos cuyo trabajo merece ser más conocido como Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Behjat Sadr, Sue Fuller, Fred Eversley y Gego.

Entre las obras incluidas se encuentran adiciones recientes a la Tate Collection, como Light Room (Jena) de Otto Piene, una pieza evocadora y sensorial, literalmente sumergiendo al espectador en su juego de luces y sombras, y Cybernetic Sculpture: Square Tops de Wen-Ying Tsai. Como pionero del arte cibernético y cinético, el trabajo de Tsai ejemplifica la influencia duradera de las innovaciones y experimentos emprendidos por los artistas Op y cinéticos. La exposición también contará con una obra específica del reconocido artista contemporáneo Jim Lambie, cuyos diseños de pavimentos psicodélicos se apoderarán de la entrada del Museo Atkinson.

La exposición se exhibe actualmente en Shanghai en el Museo de Arte Pudong (MAP) y llegará al Museo Atkinson en julio. La exposición fue concebida por Clara Kim, ex curadora sénior, Arte Internacional, Tate Modern, y está comisariada por Valentina Ravaglia, curadora, Exhibiciones y Arte Internacional, Tate Modern. La exposición está organizada en colaboración con Tate.