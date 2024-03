ARTISTS JOIN THE EMBASSY | Una mirada de Leonor Antunes sobre la Colección del CAM

Anticipándose a la reapertura del CAM-Centro de Arte Moderna Gulbenkian y durante la semana de la 43ª edición de ARCO Madrid, la Embajada de Portugal en España presentó la tercera edición de ARTISTS JOIN THE EMBASSY, con la que se facilita la difusión del mejor arte contemporáneo portugués entre coleccionistas, museos, galeristas y comisarios.

En esta ocasión, la cita duplica su interés, ya que Una mirada de Leonor Antunes sobre la Colección del CAM supone la primera muestra de lo que será el nuevo CAM-Centro de Arte Moderna Gulbenkian de Lisboa, una de las noticias más esperadas en el sector artístico europeo.

En la presentación, el Director del CAM-Centro de Arte Moderna Gulbenkian Benjamin Weil ha remarcado que “El CAM se siente honrado y encantado de colaborar con la Embajada de Portugal en Madrid en este avance del ambicioso proyecto de Leonor Antunes que presentaremos a finales de verano, cuando volvamos a abrir el CAM al público. Antunes inaugura un nuevo formato de exposición, que consiste en dar carta blanca a artistas de renombre internacional para que elaboren un nuevo proyecto específico que incluya obras de la colección del CAM. También será el proyecto más importante de Leonor Antunes en Portugal hasta la fecha”.

A su vez, la artista Leonor Antunes ha explicado que “Por invitación del CAM y basándome en la exposición ‘da desigualdade constante dos dias de Leonor’, que es también el título de un dibujo de Ana Hatherly (1972) y que inauguraremos en septiembre de 2024, he seleccionado un pequeño grupo de obras de artistas mujeres portuguesas, realizadas entre 1934 y 2021, creando un diálogo entre ellas y el espacio de la casa.”



En Una mirada de Leonor Antunes sobre la Colección del CAM se pueden contemplar –en la residencia del embajador, convertida para esta ocasión en espacio expositivo– una selección de las obras que a partir del próximo otoño se exhibirán en Lisboa, con Ana Hatherly, Ana Vieira, Helena Almeida, Isabel Carvalho, Isabel Laginhas, Lourdes Castro, Lucia Nogueira, Maria Helena Vieira da Silva y Salette Tavares, entre otras artistas participantes, realizadas en su mayoría a partir de la década de 1960.



En total son 14 las artistas exhibidas en esta tercera edición de Artists join the Embassy, una iniciativa que, como ha declarado João Mira-Gomes, Embajador de Portugal en España, “se suma a los diversos proyectos que la Embajada viene desarrollando en el ámbito del arte contemporáneo desde 2021. Desde entonces, 67 artistas portugueses han expuesto en el marco de las iniciativas de la Embajada en España, algunos de ellos en diferentes ocasiones. Además, se creó un Mapa de Artistas Portugueses en España y, en septiembre de 2023, se inauguró una Ruta de Arte Contemporáneo Portugués fruto de la colaboración con la Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de Madrid. En esa ocasión, la Embajada inauguró la primera exposición internacional de la CACE–Coleção de Arte Contemporânea do Estado”.

Una mirada de Leonor Antunes sobre la Colección del CAM

Madrid, Residencia Oficial del Embajador de Portugal

Paseo de la Castellana, 58. Madrid

Del 7 de marzo al 22 de marzo de 2024

Visitas los días 14, 15, 21 y 22 de marzo previa inscripción en [email protected]