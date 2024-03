Destinos Tivoli en Portugal para Semana Santa

viernes 15 de marzo de 2024 , 08:19h

Tivoli Hotels & Resorts, presenta sus exclusivas propuestas para una inolvidable Semana Santa en Portugal. Con hoteles de cinco estrellas en la emblemática ciudad de Lisboa y en la región del Algarve, la marca hotelera invita a los viajeros a sumergirse en la cultura local descubriendo la riqueza y la belleza de este país vecino.

La marca hotelera que ha celebrado su 90 aniversario bajo la filosofía Slow Life, ofrece mucho más que alojamiento, su oferta incluye sofisticadas propuestas para que los huéspedes conozcan a fondo los destinos a través de experiencias personalizadas. Para aquellos viajeros que deseen disfrutar de la brisa del Atlántico descansando bajo el relajante sol del litoral portugués, o conocer los encantadores pueblos de la costa de Portugal, Tivoli propone tres de sus hoteles más icónicos para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Tivoli Avenida Liberdade Lisboa: los secretos de la ciudad con un confort cinco estrellas

En el corazón de la capital portuguesa, en la prestigiosa Avenida da Liberdade, se encuentra Tivoli Avenida Liberdade Lisboa, el primer hotel de la marca Tivoli Hotels & Resorts y uno de los primeros hoteles de cinco estrellas de la ciudad de Lisboa.

Este icónico hotel combina la elegancia clásica con comodidades modernas y una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las tiendas de lujo y lugares históricos en un ambiente vibrante y cosmopolita. Desde sus habitaciones elegantes hasta las vistas panorámicas de la Lisboa, cada detalle está diseñado para cautivar a los viajeros más exigentes.

Para aquellos que deseen disfrutar de una escapada de lujo, Tivoli Avenida Liberdade ofrece experiencias personalizadas, como servicio de personal shopper por las tiendas de lujo de importantes firmas o visitas guiadas a los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Su oferta gastronómica, con una propuesta contemporánea, cuenta con cuatro restaurantes con especialidades para todos los gustos: Cervejaria Liberdade, un paraíso para amantes del marisco, o el Seen Lisboa, con una fusión portuguesa-brasileña del chefpreneur Olivier da Costa, Sky Bar By Seen, con impresionantes vistas y cocktails, y el Lobby Bar, para disfrutar de delicatesen en uno de los lobbies más elegantes de Portugal.

Todo ello, junto a su Anantara Spa, con tratamientos únicos y revitalizantes, hacen de este hotel el destino perfecto para aquellos que deseen un sofisticado retiro donde poder descubrir los secretos de la ciudad de disfrutando de una atención exquisita.

Purobeach de Tivoli Marina Vilamoura reabre en Semana Santa para la temporada de verano

Junto al puerto deportivo de Vilamoura, en la costa al sur de Portugal, y ubicado en primera línea de playa, se encuentra Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, un lujoso hotel de 5 estrellas en la hermosa localidad que combina a la perfección la elegancia, con una ubicación única en un entorno inigualable.

Dotado de vistas impresionantes a la marina por un lado y a las aguas infinitas del Atlántico por otro, el resort ofrece experiencias personalizadas para sumergirse en la cultura local y descubrir las costumbres de la zona, con una gran variedad de instalaciones y servicios como el Tivoli Spa, para relajarse y desconectar durante estos días de vacaciones.

Para los amantes de la playa y el mar, este exclusivo complejo cuenta con Purobeach Vilamoura, un concepto basado en un estilo de vida mediterráneo, fresco y contemporáneo con un exclusivo club de playa que abrirá sus puertas en Semana Santa dando la bienvenida al buen tiempo y a la temporada de verano.

En este lugar de moda, los huéspedes podrán disfrutar de cócteles, música y una exquisita propuesta gastronómica elaborada con productos locales. Todo ello conforma una inolvidable experiencia de sensaciones y emociones perfectamente combinada con la excelencia de su servicio premium.

Tivoli Carvoeiro Algarve Resort: un refugio de sofisticación y autenticidad

En el pintoresco pueblo de Carvoeiro, enclavado al borde de un acantilado y entre los Siete Valles Colgantes, se encuentra Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, un complejo exclusivo para los viajeros que busquen escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad.

Este encantador hotel de cinco estrellas se encuentra en un pueblo pesquero, en una zona menos turística y cerca de algunas de las playas más bonitas de Portugal.

Sus cinco espacios gastronómicos ofrecen propuestas para todos los gustos, desde cocina mediterránea hasta mariscos frescos, pasando por snacks y cócteles. Destaca el Sky Bar Carvoeiro, con una vista panorámica de la costa y The One con un menú más sofisticado y una selección de los mejores vinos del Algarve.

Para los amantes de la gastronomía Tivoli Carvoeiro ha diseñado la Inmersión en la Cocina Local, una experiencia culinaria y de degustación “del mercado a la mesa” en la que los huéspedes podrán sumergirse en la cocina local mientras descubren los secretos de uno de los platos estrella de la gastronomía portuguesa. De la mano del chef del restaurante The One, Bruno Augusto, los huéspedes podrán aprender a preparar el tradicional guiso de pescado y marisco. El primer paso es conseguir los mejores productos y, para ello, los huéspedes, acompañados por el chef del hotel, tendrán la oportunidad de visitar un vibrante mercado local para seleccionar los ingredientes más frescos y auténticos. Una vez en el hotel, elaborarán esta deliciosa receta paso a paso. Finalmente, podrán degustar sus preparaciones acompañadas de una copa de vino portugués.

Con los mejores atardeceres de la costa portuguesa, este hotel ofrece una experiencia única que combina la belleza natural del Algarve con un toque de lujo y autenticidad. Un entorno ideal para una escapada de relajación junto al mar en Semana Santa.