Noticias Musicales: La Re-Movida 2.0. Javier Sólo. Marta Tchai. Bela Alban. La Chapelle. Alejo. Xerach. Delaporte

LA RE-MOVIDA 2.0: UN CICLO DE MÚSICA EMERGENTE PARA ARTISTAS EMERGENTES

“Volvemos con la segunda edición para continuar haciendo de amplificador para dar voz a una nueva generación de artistas con sed de más; sed de más experiencias, de más música, de más birra y de MÁS MOVIDA.

En la segunda quincena del mes de Marzo podremos disfrutar de los conciertos de GARABELL (14 de Marzo sala La Corriente del Golfo), MAD BILLIES (15 de Marzo, sala Bardot), CARLOTA MAD (21 de Marzo sala La Corriente del Golfo) y KOTO BAND (22 de Marzo sala Bardot).

Desde Madrid, el “Km 0” y la cuna de la que fue ya una movida, retomamos lo que ya fue iniciado y lo hacemos nuestro; a través de conciertos periódicos con artistas que emergen de la nueva sociedad madrileña. Esta vez con un formato multisala, y más fechas a lo largo del año; La Re-Movida hará los conciertos en distintas salas de la capital Española".

JAVIER SÓLO PRESENTA ‘CANCIONES DE GUERRA Y PAN’ CON LA COLABORACIÓN DE FERNANDO MADINA

Javier Sólo y Fernando Madina dedican la canción a las personas que están condenadas a dejarse la piel diariamente para vivir con dignidad por culpa de decisiones que se toman en despachos, ante gráficos estadísticos, por personas a las que les importa muy poco el futuro del mundo y de las niñas y niños ajenos.

Segundo adelanto del nuevo disco del músico catalán Javier Sólo titulado CANCIONES DE GUERRA Y PAN en el que colabora Fernando Madina de Reincidentes y que estará disponible en plataformas dese el 15 de marzo. Estamos ante uno de los temas con más potencial del disco en cuanto a letra y música se refiere y el toque del líder de REINCIDENTES adquiere una relevancia importante. En Canciones de Guerra y Pan el músico barcelonés ha introducido una sección de violín y viola para sumar nuevos matices a su rock mediterráneo.

CANCIONES DE GUERRA Y PAN es la canción escogida como segundo adelanto del LP titulado EL ASTRONAUTA QUE SOÑABA CON ESTRELLAS DE MAR que saldrá a la venta el próximo 19 de abril.

MARTA TCHAI PRESENTA "NO SOMOS PÁJAROS"

Marta Tchai vuelve a tocarnos con la crudeza íntima de sus letras, en esta historia donde lo inevitable de la vida se pone de manifiesto, reafirmando una certeza de separación, porque hay cosas, como el volar, que no son posibles.

"No somos pájaros" es el segundo sencillo de adelanto del nuevo disco de Marta Tchai, "Memoria Infinita", de esencia indie rock y pop, que verá la luz en los próximos meses. "No somos pájaros" está producida por Sergio Salvi, fue grabada en su estudio el pasado verano. Cuenta además con la batería y las percusiones de Mariana Pérez. Marta vuelve a tocarnos con la crudeza íntima de sus letras, en esta historia donde lo inevitable de la vida se pone de manifiesto, reafirmando una certeza de separación, porque hay cosas, como el volar, que no son posibles.

BELA ĀLBAN Y “YO SOLO PIENSO EN TI”

Yo Solo Pienso En Ti, habla de un amor a primera vista (lo que hoy llamaríamos crush), que en algún momento llega a hacerse realidad, pero que se diluye y se pospone en el tiempo.

El grupo estará presentando sus nuevas canciones en Madrid (16 de marzo sala CENTRO CULTURAL CLARA DEL REY) y A CORUÑA (23 de marzo en TÍO OVIDIO).

Bela Ālban nace en el año 2019 de la mano de Iria Armesto y Fabio Cebral. Iria, viene de tocar en bandas como Ectoplasma o The Chinese Birdwatchers y ha colaborado con diferentes artistas del panorama musical nacional como Amaral, Duncan Dhu o Marwan, entre otros. Fabio, ejercía como frontman y compositor en la banda Belöp, con la que toca en festivales del panorama nacional como el FIB, Arenal Sound, Low Cost o Portamérica y edita dos discos, uno de ellos con Sony BMG. Ambos son músicos de formación clásica (Iria en el violín y Fabio en la guitarra).

‘I’M DONE’ ES EL NUEVO SINGLE DE LA CHAPELLE

I’M DONE cuenta, con pocas palabras, lo que sientes cuando te has liberado de algún lastre y has decidido dejarlo atrás, como una roca pesada que tiras a un lago, para después seguir tu camino y no caer en las trampas de los que obstaculizan tu crecimiento y potencial.

I’M DONE, es un tema sexy blues que, con solo 3 acordes y una línea de bajo constante y suave, te lleva como un tren a través de colinas que cambian de color con los diferentes paisajes.

En la mitad del tema la guitarra irrumpe con un solo potente que habla sin decir demasiado, mientras la voz entra y sale del falsete, al estilo Lenny Kravitz.

Grabado en Skyline Studios Madrid. Mezclado y masterizado por Javier Balmoral e Iván Guerrero.

ALEJO PRESENTA “BIEN”, ACOMPAÑADO POR POLIMÁ WESTCOAST Y RAUL CLYDE

“Bien:(” habla sobre amores difíciles y marca el inicio de una cautivadora travesía musical con Alejo.

Alejo ha confirmado algunas de las ciudades por donde pasará su gira Española este verano; Gran Canaria, Tarragona, Asturias, Málaga, Tenerife, Sevilla, Barcelona y Madrid.

“Bien:(”, el segundo sencillo de su esperado álbum, próximo a salir en 2024 a través de ONErpm latino. Pero esta vez Alejo no llega solo, viene en compañía de grandes estrellas del género urbano latinoamericano como los son Polimá WestCoast (Chile) y Raul Clyde (España).

“Bien:(”es parte de una nueva y emocionante fase musical que inició a comienzos de este año con el sencillo “Noches de Más” que se convirtió en un éxito en redes y plataformas a tan solo horas de su lanzamiento.

XERACH PRESENTA SU REGGAETON FEMINISTA ‘MIRA TE LO EXPLICO’

‘Mira te lo explico’ es un reggaeton feminista. Una canción pegajosa que aborda irónicamente el fenómeno del masplaning. La batería y productora canaria lanza esta canción como respuesta a situaciones donde los discursos disidentes se invisibilizan. Top 1 en la playlist de tu colectivo. Beat, autotune y una letra audaz con mucho sentido del humor.

MIRA TE LO EXPLICO es un adelanto de su próximo disco Canciones Bobas; el testimonio arrebatador de una historia de amor no convencional y una declaración estética sin complejos; donde la canción pop, los bajos de techno y los ritmos de tambora, van de la mano de la pasión, el desgarro, la sinceridad y la bobería. 13 temas de pop romántico electrónico que son el opiáceo que necesita tu corazón cuando vivir se convierte en demasiado para masticar.

ALEXXANDRA ES EL NUEVO PROYECTO DE SANDRA DELAPORTE

El 8 de marzo vio la luz el primer single de ALEXXANDRA y el 21 de marzo es su presentación en directo en MONDO de Madrid.

Sandra Delaporte es una de las artistas más carismáticas de la escena nacional. Hasta ahora ha brillado en su proyecto DELAPORTE, acompañada de su compañero Sergio Salvi, a través de tres álbumes en los que han trazado una ruta que ha servido para circunnavegar desde el pop clásico hasta los límites del género, cuando, ya en su más reciente trabajo ‘Aquí y Ahora’, han abordado casi por completo la música electrónica. Este viaje, el de sumergirse en la electrónica en una apnea salvaje, es el que va a acometer Sandra Delaporte en su nuevo proyecto en solitario, ALEXXANDRA.

ALEXXANDRA es la forma en la que el ruido (del techno) y la furia acumulada de Sandra Delaporte se van manifestar a partir de ahora cuando caiga la noche en los mejores clubes del mundo.