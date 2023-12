Noticias Musicales: Delaporte. Safree. Natalia Vega. Frank Suz. La Chapelle. Los Jaleo. Depol. Glenda Vega

martes 05 de diciembre de 2023 , 07:58h

DELAPORTE PRESENTA SU ÚLTIMO SINGLE DE ADELANTO ‘EL TECHNO CURA’

Tras presentar sus dos primeros singles de adelanto "Me la pegué" donde nos mostraban que todas las formas de amor romántico terminaban siempre en fracaso y "Ángel caído" un single, grabado junto a Alice Wonder, que sigue la línea musical hacia un lugar más oscuro, club y techno.

El dúo nos sorprende con "El techno cura" una canción que repite, como mantra, todo aquello que consigue que nos hace estemos en el momento presente. Pensar menos y sentir más. Ser y ya, libres de las preocupaciones, del peso de sobrepensar las cosas, del sufrimiento innecesario y de los nubarrones de la cabeza. Y es que literalmente, para Sandra y Sergio, el club y el techno les han servido de cura. Entregándose al momento en cada concierto, en cada sesión, cada club o rave.

Igual que el techno, también la pizza, la montaña, las risas, no hacer nada, tocarte, bailar… son cosas que son vitamina y alimento bueno para el alma.

Para los conciertos en Madrid (sala la Riviera el 9 y 17 de febrero), Barcelona (sala Paralhel 62 el 23 de febrero) y Valencia ( Sala Repvblicca el 24 de febrero) contarán con sus amigos mexicanos Los Eclipses el dúo franco-mexicano compuesto por la cantante francesa Eva de Marce y el músico y productor Dan Solo. La frenética combinación de estilos entre Eva y Dan crea una capa sonora llena de matices contrastantes: de la luz a la oscuridad, de la melancolía a la euforia; de la calma a la fiesta.

EL PRIMER REGGAETON DE SAFREE LLEVA POR TÍTULO ‘PRIMER FILA’

Hace unas semanas Safree se volvió viral en Tik Tok con su single "Quédate a mi lado", el cual ha sido trend en varias listas de reproducción como: parejas, amores infinitos...

Con su nuevo single Primera Fila podemos escuchar como Safree se inspira en la música urbana actual para plasmar sus ritmos y melodías, esta vez sobre una pista de reggaeton llena de fuerza que incita a bailarla.

Sus colaboraciones con otros artistas han hecho que Safree esté en el punto de mira ya que ha participado en singles con estrellas como Paty Cantú, Las Migas, Porta, Rozalén + Barei + David Otero + Conchita... en la canción “Más besos”.

NATALIA VEGA PRESENTA “ADARCE”

Natalia Vega presenta su primer álbum ‘Adarce’ que se ha publicado el próximo 1 de diciembre.

Este disco compuesto por 9 canciones con tintes de la música cubana y de la canción de autor española y latinoamericana, refleja el momento en el que se encuentra la artista y sus diferentes influencias musicales a lo largo de los últimos años.

"Este trabajo es una reflexión de lo que he vivido, y cómo eso me ha llevado hasta donde estoy ahora. El amor es el tema principal, en todas sus vertientes, pero también trato otros temas importantes para mí.

“Adarce” está definido como "costra salina que las aguas del mar forman en los objetos que mojan", y yo lo relaciono con lo que me deja el mar, el océano, siendo además un puente entre dos culturas que me han influenciado musicalmente y brindado un imaginario maravilloso".

Es un disco en el que prima la autenticidad, buscando una sensación de directo que surge desde el mismo momento de la grabación, realizada en 3 días con la banda base en un estudio de Cádiz.

FRANK SUZ PUBLICA EL VÍDEO ‘PUERTO HURRACO CONNECTION’

Puerto Hurraco Connection una canción rápida y contundente. La letra trata con sarcasmo, pero sin perder el respeto, la tragedia ocurrida en los años noventa en la localidad de Puerto Hurraco. Donde una disputa centenaria entre clanes de familias llegó a su fin con un tiroteo a sangre fría por parte de los hermanos Izquierdo a los vecinos que pasaban una noche de verano en las calles del pueblo. Una venganza totalmente infundada y creada desde la paranoia de las dos hermanas que fueron envenenando la mente débil de Antonio y Emilio.

LA CHAPELLE PRESENTA "BITTERSWEET SURRENDER"

“It’s a heavy load, the skin on your bones, in a world without a soul, in a mind that’s not your own.”

Bittersweet Surrender es una canción agridulce, que habla de lo dura que puede ser la última etapa de la vida, cuando la mente ha abandonado un cuerpo que sigue vivo.

En la mirada de tu ser querido queda un hilo de vida, pero sin rastro de memoria. Esa mirada de amor, en la que ves reflejado a tu hijo en los ojos de tu padre, te recuerda lo que él te dio en esta vida y entiendes que continuará generación tras generación.

La portada del singles es una foto del campo de béisbol en Campolindo High School, Moraga, California, donde de niño y adolescente Erik jugaba béisbol, acompañado por su padre que era uno de los entrenadores del equipo. La foto se realizó en noviembre del año 2020 en una visita al campo donde tuvo tantos buenos recuerdos. En la foto, jugando en posición de short stop, se aprecia a Oliver, el hijo de Erik.

La Chapelle estará tocando todos los miércoles del mes de diciembre en el AMAZONICO (Madrid) y el 14 de diciembre en el Hostel Complutum de Alcalá de Henares.

LOS JALEO LANZAN NUEVO VIDEOCLIP ‘POR QUÉ TE VAS’

El videoclip de Los Jaleo pretende transmitir diversas emociones, desde la rabia provocada por la pérdida hasta la resignación inducida por la ansiedad. La banda ha aprovechado la ocasión para presentar a su nueva integrante, la bajista, Silvia Hernández.

Este nuevo tema, ha sido producido y grabado en colaboración con Rodrigo Díaz “El Niño” y Anita Kuruba. Fusionando la pasión de las guitarras surferas estilo Dick Dale con armonías que evocan a Los Brincos o Triana, la música se complementa con letras de influencia flamenca, lista para cautivar a oyentes fieles y nuevos por igual.

LANZAMIENTO NUEVO SINGLE – DEPOL - “DE FIESTA”

“De Fiesta” el single que le ha consolidado como el artista de mayor proyección nacional.

El 26 de enero de 2024 ofrecerá su primer gran concierto en Madrid dentro del prestigioso Inverfest.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “De Fiesta”, el nuevo single y videoclip de DEPOL. Compuesta íntegramente por el cantante y creador barcelonés, y producida y masterizada por el reconocido productor Tato LaTorre, ‘De fiesta’ es la consolidación de una carrera meteórica consiguiendo el hito de sonar de manera simultánea en todas las radiofórmulas del país.

Con apenas 21 años y sin la necesidad de un trampolín en forma de talent show, solo con sus canciones y su enganche con el público, Depol puede decir ya que está en la primera línea del panorama musical español.

Tras conseguir el doble disco de platino con su primer tema “Quién diría”, y alcanzar los 1.3 millones de oyentes mensuales en Spotify, el artista ha seguido trabajando en su proyecto con varios singles de éxito que le han valido dos nominaciones a Los 40 Music Awards alzándose este año con el galardón “Del 40 al 1”.

GLENDA VEGA Y THE ALMA COLLECTIVE, UN VIAJE A LO MÁS PURO DE LA MÚSICA CUBANA

“Olor”, del cantautor Roly Berrío, es el segundo single de un proyecto que ha unido a la diáspora musical cubana.

“Olor” el nuevo single de Glenda Vega y The Alma Collective. Tras el éxito de “India” (Carlos Varela), el primer tema de este proyecto que revisa clásicos de la música cubana, llega un nuevo cover, en esta ocasión del cantautor cubano Roly Berrío, integrante del mítico conjunto Trío Enserie.

Grabado en Madrid con prestigiosos músicos de la escena cubana en Europa, “Olor” es una canción rica en sensibilidades sonoras, pura, sin edulcorantes artificiales y lleno de matices instrumentales.