Noticias Musicales: Siloé. Pink Flamingos. Marta Tchai. Safree. J Álvarez. Lorelei Green

viernes 11 de octubre de 2024 , 09:17h

SILOÉ PRESENTA “REZA POR MI”

Siloé es una de las propuestas más originales de la escena musical española. “Reza Por Mi” es un éxito que marca un antes y un después en el rock en español mundial.

Siloé es una de las propuestas más originales de la escena musical española. Formado por el vocalista/cantautor Fito Robles, el guitarrista/productor Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, este trío de Valladolid ha ido evolucionando y mezclando la canción de autor folk y el pop/rock con la electrónica.

Publicaron su primer álbum “La Verdad” (2016) al que le siguió en el 2018 “La Luz”, y por último en 2020 “Metrópolis”. Es aquí cuando la banda define por completo su identidad en directo, creando un show único que les ha llevado a consagrarse como una de las mejores bandas en directo de España.

PINK FLAMINGOS & THE CHERRY LOVERS PRESENTAN "RIGHT TIME RIGHTPLACE”

Cuando las estrellas se alinean y todo encaja a la perfección, surge la magia. Eso es lo que nos cuenta "Right Time Right Place", el nuevo sencillo de Pink Flamingos & The Cherry Lovers, una auténtica inyección de energía positiva y optimismo que no solo invita a bailar, sino que inspira a vivir plenamente.

Esta canción es un homenaje a esos momentos en la vida en los que todo parece fluir, cuando finalmente encuentras tu ritmo y te das cuenta de que estás en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y en el caso de los miembros de Pink Flamingos & The Cherry Lovers fue el encuentro con la música.

MARTA TCHAI PRESENTA EL VÍDEO DE ‘PASADAS LAS ONCE’

Marta habla sobre el vídeo:

Quería un videoclip nocturno que transmitiese esta idea del exceso, de saltarse todo límite. Y para ello usé dos espacios bien diferenciados, la cocina/salón donde yo me muevo, sobria, diáfana, ordenada, apolínea, en la que todo está bajo control, y donde se respira un aire de falsedad, de mentira.

Y en contraposición a ella, unidas por ventanales por los que me permito observar pero me prohíbo abrir, está la terraza llena de gente, simbolizando el caos, las tentaciones, los fracasos, las frustraciones, el desconsuelo, y al fin y al cabo, la fuerza dionisíaca de la vida.

Me inspiré en “Danzad, danzad malditos” de Pollack o “el Ángel exterminador “ de Buñuel, películas que expresan la imposibilidad de salir de un lugar o situación y la condena a seguir haciendo eternamente lo mismo.

SAFREE ESTARÁ EL 18 DE OCTUBRE EN LA SALA BARDOT (MADRID) DENTRO DEL CICLO LA RE-MOVIDA

En el show de Bardot podremos escuchar en exclusiva las canciones que Safree presentará en su nuevo proyecto, el cual verá la luz en 2025. Un directo distinto a lo que estamos acostumbrados que contará con invitados especiales y muchas sorpresas más.

Rosana Martínez Navarro más conocida como Safree es cantante, compositora y guitarrista de género urbano. El estilo que define a Safree va desde el urban folklore hasta la música pop electrónica.

La artista ha colaborado con artistas como: Paty Cantú, Porta, Shé, Rozalén (Junto a Barei en “Más besos”) y ha compartido escenario con Natos y Waor, Lola Índigo, Esteman, Natalia Lacunza o Sharif entre otros.

Safree ha estado presente en festivales a lo largo de la geografía española como Sonorama, Weekend Beach, Primavera Trompetera, Boombastic Madrid, Boombastic Asturias, Boombastic Alicante, Holika, A Summer Story, Cabo de Plata..

J ÁLVAREZ PRESENTA MAGNATE CON LA PRODUCCIÓN DE INDICA NAY Y JVY BOY

El Dueño del Sistema está listo para sorprendernos con el lanzamiento de su nueva canción, titulada “MAGNATE", disponible desde el 26 de septiembre.

Después de un tórrido verano, J ÁLVAREZ trae un nuevo hit que transita por el Urban Pop, consolidando aún más la versatilidad y el alcance del artista. La canción cuenta con la producción de INDICA NAY y JVY BOY, dos nombres que destacan en la industria musical por la habilidad de crear sonidos innovadores y frescos,marcando una evolución hacia el pop urbano de moda.

LORELEI GREEN LANZA AMILDEGIAN, CON MABÜ: UNA CANCIÓN EN EUSKERA, GRABADA EN DIRECTO Y ADELANTO DE SU DISCO ‘LAVA’

Nuevo movimiento de tierra en la banda vizcaína Lorelei Green, liderada por la cantante Leire Aparicio: a punto de lanzar su nuevo álbum, LAVA, editado en vinilo y digipack en 2023 gracias a un crowdfunding en Verkami, este 24 de septiembre a las 00h y en todas sus plataformas, el grupo publicó el tema AMILDEGIAN, en colaboración con María Blanco (Mäbu) y cuyo videoclip se publicó unas horas más tarde, el 25 de septiembre a las 20h.

Un tema en euskera que ya han catado quienes han disfrutado en directo de los conciertos que ha ofrecido la banda en los últimos meses. AMILDEGIAN es una de las nueve canciones de LAVA, álbum producido por el británico James Morgan en el estudio de grabación Magic Box y que se presentó oficialmente el 4 de febrero de 2023 en la sala Bilborock de Bilbao. “AMILDEGIAN habla de nuestras luces y sombras”, explica la banda, de ese mar de fondo “que puede encontrarse en el océano interior que habitamos (sombras, arrecifes de coral, rayos de luz que atraviesan la superficie, corrientes suaves y bestias temibles)”.

AMIDELGIAN será la única canción en euskera de LAVA, y la segunda en la discografía del grupo, iniciada en 2017 con el LP Aviones de papel; fue precisamente en este trabajo donde se incluía Garaiezinak y se tomaba la determinación de incluir al menos una canción en euskera en cada disco. Además Leire Aparicio es vocalista en un proyecto de animación para la infancia en euskera, Loa eta Laia, que se emite en EITB (la radiotelevisión pública vasca) y tiene entre sus objetivos el impulso del idioma y la cultura.