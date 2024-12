Hablemos de Música: Javier Solo y Litus. bruno. Jordan Boyd. Mío Corvo. Standly. Siloé

lunes 02 de diciembre de 2024 , 08:41h

“DE TODO MENOS DINERO” EN COLABORACIÓN CON LITUS LANZA EN PLATAFORMAS EL NUEVO DISCO DE JAVIER SÓLO

El músico catalán editó el 19 de abril “EL ASTRONAUTA QUE SOÑABA CON ESTRELLAS DE MAR”, exclusivamente desde su página web. desde el 29 de noviembre ya está disponible en todas las plataformas digitales.

DE TODO MENOS DINERO

De todo menos dinero es un rock actual muy especial grabado con la colaboración de Litus que nos habla de la precariedad constante del músico y de las dificultades que se encuentra en el día a día. De todo menos dinero defiende que la música es una profesión precarizada pero muy necesaria en esta sociedad cada vez más materialista e individualista.

Javier Sólo vuelve a rodearse de grandes artistas para editar un disco con nueve canciones de su puño y letra y una versión de Reincidentes. Colaboran desde España Dani Flaco, Fernando Reincidentes, Rebeca Jiménez y Litus. Desde México Jessy Bulbo, Velázquez, Dany Loera y Héctor Quijada y desde Argentina la banda de Indie Rock Ruido Cassette.

El 22 de noviembre de 2024 nace oficialmente bruno

Aparentemente bruno es un peluche de un mono muy simpático, que hace música, pero detrás de él encontramos a Sergio Salvi, miembro del dúo de pop electrónico Delaporte.

Según nos comenta el productor italiano, durante los últimos meses el espíritu de ese mono se ha apoderado de él y a través de él no ha parado de componer temas hasta hoy. Así que al día de hoy el miembro napolitano de Delaporte se encuentra con mucha música y un nuevo canal para sacarla.

Las primeras composiciones del mono que se entregan al resto del mundo son un remix y una colaboración con el mismo dúo italo-español. El remix es de una canción de un grupo indie italiano, muy amigos del productor napolitano, Fanali. En concreto un remix del tema (come) closer, primer corte del último álbum de Fanali, I’m In CA parte la preciosa voz de la cantante del grupo italiano, Caterina Bianco, el remix no parece conservar muchos más elementos del tema original, y viaja más bien a hacia una electrónica con toques de música ambient, que nos recuerda a grupos anglosajones como Overmono, Floating Points, Rival Consoles, hasta llegar a momentos más ambient dónde podemos reconocer ecos de Burial, o el primer Aphex Twin.ontrol, salido el pasado 25 de octubre.

JORDAN BOYD presenta en exclusiva su nuevo Ep

Presentación el 9 de diciembre en la Sala Siroco.

El 9 de diciembre, en la mítica Sala Siroco, seremos testigos del nacimiento de una artista que promete revolucionar la escena con una experiencia inolvidable, porque es más que un concierto: es el inicio real de un camino que no podemos perdernos.

Y es que no hablamos de un inicio como tal (de hecho, la artista lleva más de 5 años de carrera musical), pero no fue hasta el encuentro de la artista con su último trabajo, Enganchada como un Piercing, que Jordan supo quién quería ser.

MÍO CORVO presenta su disco homónimo el día 5 de diciembre en la sala Supersonic (Vigo)

Mío Corvo es un pájaro negro que vive en mí y escribe canciones. Es un pájaro libre y por lo tanto vuela y canta lo que siente, con total honestidad.

David Martínez, es simplemente su escribano e intenta escucharlo y reproducirlo lo mejor que puede.

Este pájaro negro entiende la música y la interpretación como un lenguaje directo al corazón, mucho más allá de las palabras. En un lenguaje perfecto.

El primer trabajo de Mío Corvo está producido por el gran maestro Paco Trinidad, productor de grandes artistas como Luz casal, Ismael Serrano…y cuenta con los arreglos de Josep María Baldomá /Baldo.

Fue grabado en los estudios LACASAMURADA en Tarragona.

El hit del artista chileno Standly “Pégate” vuelve a ser tendencia y conquista Latinoamérica

El fenómeno del género urbano chileno, Standly, sigue marcando la pauta en la escena musical internacional. Su más reciente éxito, “Pégate”, ha logrado posicionarse en el #1 en las listas de tendencias de TikTok, consolidándose como un himno viral en plataformas digitales.

De la mano de ONErpm, Standly ha alcanzado hitos impresionantes en su corta pero explosiva carrera. Temas como “Mi Gata”, “Panamera” y ahora “Pégate” han impulsado su fama a niveles estratosféricos, colocándolo como uno de los mayores exponentes del género urbano en Chile y más allá.

SILOÉ lanza la edición Deluxe de SANTA TRINIDAD

El pasado mes de octubre SILOÉ nos sorprendía con una nueva canción "Reza por mí", el nuevo single de la banda vallisoletana, que ha sido la antesala de este nuevo disco: SANTA TRINIDAD DELUXE. El disco producido por Pablo Cebrián (Viva Suecia, Manuel Carrasco, Fábula) que incluye este último lanzamiento.

Después del éxito de su gira de salas con más de 30 SOLD OUTS consecutivos, más de 100 fechas en España con su SANTA TRINIDAD TOUR y después de que los mismísimos Coldplay los recomendaran en sus redes, el grupo en su mejor momento, deciden lanzar la edición Deluxe del disco que para Fito, Xavi y Jaco ha sido el disco de sus vidas como ya contaban en sus redes cuando lo presentaban hace un año: "Todo este viaje nos ha traído hasta aquí. Hemos hecho el disco de nuestras vidas. Finalmente, todo encaja".

El lanzamiento de la edición Deluxe es un vinilo exclusivo del que solo se han editado 200 unidades. El vinilo incluye REZA POR MI y VOLVERTE A VER además de las 9 canciones que ya aparecían en el primer Santa Trinidad- Va acompañado del vídeo lyric de la canción "Volverte a ver".