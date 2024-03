Singapore Airlines mejora la experiencia a bordo en Clase Turista Premium

martes 19 de marzo de 2024 , 08:31h

Singapore Airlines (SIA) ha presentado su renovada experiencia a bordo en Clase Turista Premium, que incluye una selección mejorada y ampliada de opciones gastronómicas, así como un nuevo kit de amenities de cortesía. Estas novedades estarán disponibles en los vuelos a partir del 31 de marzo de 2024.

Como parte de este nuevo servicio, los pasajeros de la Clase Turista Premium recibirán una copa de champán Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco después del despegue para disfrutar de una exclusiva experiencia de vuelo desde el inicio. Además, podrán consultar un menú impreso con la amplia variedad de opciones de comida, aperitivos y bebidas disponibles en su vuelo. Las comidas seleccionadas se servirán en elegantes vajillas de porcelana hechas a medida para la Clase Turista Premium.

Asimismo, en vuelos de al menos siete horas de duración, también estará disponible un nuevo kit de amenities “Out of the Woods", diseñado exclusivamente para los clientes de la Clase Turista Premium.

Se trata de la primera renovación integral de la experiencia a bordo en esta cabina, desde que Singapore Airlines introdujo la Clase Turista Premium en 2015, lo que permite a la aerolínea seguir ofreciendo un nivel de servicio distintivo a sus clientes.

El Sr. Yeoh Phee Teik, vicepresidente senior de Experiencia del Cliente de Singapore Airlines, ha señalado: "Desde su introducción en 2015, la Clase Turista Premium se ha vuelto popular entre nuestros clientes. Aprecian las comodidades adicionales, el mayor confort y el espacio personal adicional que ofrece, todo con un excelente valor. En Singapore Airlines, nuestra filosofía es innovar constantemente. Por eso, recopilamos regularmente comentarios de los clientes, realizamos estudios de mercado, aprendemos más sobre los factores de valor en evolución para los viajeros y encontramos formas innovadoras de seguir ofreciendo una experiencia de vuelo personalizada y de clase mundial”.

"Basándonos en estos conocimientos, hemos llevado a cabo esta revisión integral de nuestras ofertas de vuelo de la Clase Turista Premium, con el objetivo de reflejar la dedicación de Singapore Airlines para mejorar la experiencia de los pasajeros que opten por viajar en esta cabina", afirma el Sr. Yeoh Phee Teik.

Opciones gastronómicas sabrosas y elaboradas

SIA ha desarrollado más de 200 nuevos aperitivos, platos principales y postres como parte de esta expansión de los menús de la Clase Turista Premium. Consistirán en un aperitivo estacional, plato principal, pan, postre, queso y galletas, todo servido en una bandeja de tamaño grande.

Las opciones de pan mejoradas también incluirán cruasanes para el desayuno o panecillos de ajo para el almuerzo, la comida y la cena. Además, los nuevos aperitivos incluyen gambas asadas al ajillo con alioli ahumado y patatas bravas, ensalada de brócoli con salmón ahumado caliente y variaciones de temporada de los fideos fríos japoneses con salsa soba.

Los clientes podrán elegir entre dos opciones premium de plato principal, ya sea de cocina internacional o asiática, en cada vuelo. Entre los platos destacados se encuentran nuevas opciones como el Boeuf Bourguignon servido con bacon, champiñones, vegetales y gratinado de patatas, Bak Chor Mee (fideos de cerdo picado) y Curry de Cangrejo al estilo tailandés servido con una combinación de arroz jazmín y arroz integral, y verduras de temporada con huevo.

Los clientes también pueden elegir entre un menú de ‘Book the Cook’ ampliado, que presenta hasta 20 platos disponibles en rotación que se deben reservar al menos 24 horas antes de la salida. Esto incluye opciones populares como el Hor Fun de marisco al estilo de Singapur y el Biryani de pollo, así como nuevas incorporaciones como Ragout de cordero estofado al fuego lento, Sake Teriyaki (salmón en salsa teriyaki) y platos vegetarianos saludables a base de vegetales como las albóndigas de champiñones y berenjenas.

Los clientes pueden disfrutar de exquisitos postres especialmente elaborados para ellos. Estos incluyen tarta de feuilletine de chocolate, tarta de crema de mascarpone, así como tarta de queso con crumble de manzana. Las comidas se acompañan con una pequeña barra de chocolate, así como de queso y galletas saladas. Para dar un toque de elegancia, las comidas se servirán en vajilla de porcelana esmaltada de gres contemporáneo. Se presentarán en una bandeja forrada de lino, junto con cubiertos de plata.

Complementando las comidas, se ofrece una selección de vinos y champán, que ha estado seleccionada por el panel de expertos en vinos de SIA en exclusiva para la cabina de Clase Turista Premium. Además del champán Charles de Cazanove Brut Tradition NV, los clientes pueden elegir entre el Sauvignon Blanc Wairau River 2023 y el St Hallett Faith Shiraz 2022. También estarán disponibles una amplia selección de licores, incluyendo whisky, ginebra, vodka, cócteles exclusivos como el Singapore Sling, y una variedad de cervezas.

Otras opciones como tés de menta y manzanilla, así como chocolate caliente de Cadbury, se han añadido a la selección de bebidas no alcohólicas. Estos complementan la amplia gama de opciones existentes que incluyen refrescos, jugos de frutas, café y tés. Entre comidas, los pasajeros pueden solicitar nuevas opciones de snacks como almendras y anacardos. Estos se suman a la amplia variedad de snacks existentes como patatas fritas, bollos surtidos, sándwiches, muffins, así como palomitas de maíz.

Nuevo Kit de Cortesía para los clientes de la Clase Turista Premium

SIA se ha asociado con Out of the Woods, un fabricante estadounidense de productos ecológicos y sostenibles, para introducir un nuevo kit para los clientes de la Clase Turista Premium. El neceser está hecho de tela de papel kraft certificada por el Forest Stewardship Council (FSC) y ecofriendly, e incluye antifaz y zapatillas hechos de material PET reciclado. El kit también incorpora un bálsamo labial empaquetado en material biodegradable. Los artículos de tocador, como kits dentales e hidratantes, seguirán estando disponibles en los baños.