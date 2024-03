La obra dramática de Amaranta Osorio en tres actos de la semana del Día Mundial del Teatro

lunes 25 de marzo de 2024 , 16:26h

El día 25 de marzo a las 14.45h. en la Abbaye de Sainte-Marie au Bois en Pont-à-Mousson (cerca de Nancy, en Francia), en un acto enmarcado dentro de la Mousson d’hiver, tuvo lugar la lectura dramatizada de ‘Clic.Cuando todo cambia’, con dirección de Thibaut Schaaf e interpretada por los alumnos del recorrido de teatro del liceo Saint-Dominique de Nancy. Se trata de una obra escrita por Amaranta Osorio junto con la también autora Itziar Pascual, tándem que ya ha dado varios frutos (Mi niña, niña mía, Vietato dare da mangiare, Clic. Cuando todo cambia y El grito). Esta obra ganó el Premio Calderón de Literatura Dramática, uno de los galardones más reconocidos en España, y está publicada en España por Assitej y en Francia por Köinè. Se estrenó en 2020 en el Teatro Calderón de Valladolid con dirección de Alberto Velasco. En esta ocasión se va a leer en su traducción francesa llevada a cabo por Alice Bonnefoi gracias a las Ayudas a la Traducción de la Fundación Autor. Clic. Cuando todo cambia, habla de la adolescencia, ese momento lleno de búsquedas, descubrimientos e inseguridades. También trata el abuso, el acoso, la soledad y la incomprensión, además de la importancia de compartir nuestros miedos y sueños.

MADRID

El día 27 de marzo a las 19h. en la Librería Yorick de Madrid (librería dedicada a las Artes Escénicas), con motivo del Día Mundial del Teatro, va a tener lugar un encuentro con Amaranta Osorio alrededor de su obra Mapa, escrita gracias a la beca del Sistema Nacional de Creadores del FONCA (Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales de México). El acto contará con la presencia de Monique Martinez, Catedrática en la Universidad de Toulouse, especialista en teatro, cine y literatura en lengua española, quien ha realizado una gran labor de difusión del teatro contemporáneo en Francia con puestas en escena, publicaciones de textos y ensayos, y programas de investigación; además, ha escrito el prólogo de la publicación de Mapa. Como anfitriona del acto estará una fiel colaboradora de la autora, Itziar Pascual, dramaturga, investigadora, profesora y periodista, que ha obtenido distintos galardones con sus obras, como el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2019, el Premio ASSITEJ España, o el Premio SGAE de Teatro Infantil, entre otros. Junto a Amaranta Osorio ha escrito cuatro obras que se han estrenado y han ganado premios.

Mapa cuenta la historia de cinco personas de distintos países (Siria, México, Colombia, Marruecos y Etiopía) que se han visto obligadas a huir como consecuencia de la guerra. En su viaje en búsqueda de la libertad sufren diferentes violencias y se refugian en sus recuerdos. Del otro lado del mar, una europea se propone hacer mapas de los recorridos de diferentes migrantes, para que algún día puedan formar parte de la historia. La autora se inspiró libremente en los testimonios reales de migrantes y de la historia de su sobrina Sarah, una joven francesa que cuando estaba estudiando geografía decidió hacer los mapas de diferentes campos de refugiados. La obra está publicada en Ediciones Invasoras y aún no se ha estrenado.

CHICAGO

Y también el 27 de marzo a las 19h. en el Instituto Cervantes de Chicago, y con motivo del Día Mundial del Teatro, tendrá lugar la lectura dramatizada de Sobre tus alas, dentro del ciclo Mujeres creando toma Chicago. La lectura estará dirigida por Iraida Tapias, e interpretada en español por Rebeca Alemán. Sobre tus alas es una obra autobiográfica de Amaranta Osorio que sucede en el contexto de la pandemia, escrita gracias a la beca del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. En esta pieza, una mujer pierde a su madre de forma súbita, debe vaciar su casa sola, y mientras lo hace, descubre cosas que no conocía sobre ella, al tiempo que reflexiona sobre su propia vida. Poco a poco, la casa se va llenando de mariposas monarcas y en un documental, vemos que esas mariposas, en su largo viaje de migración, descansan sobre las alas que flotan en el mar, las alas de las que no consiguieron llegar, y gracias a ellas logran ir más lejos. Sobre las alas forma parte de La trilogía del recuerdo, que será publicada este año por Ediciones Invasoras con el apoyo de Fundación Autor. Aún no se ha estrenado.

Amaranta Osorio (México-Colombia-España) es autora, actriz y gestora cultural. De su generación, es una de las autoras latinoamericanas más representadas en Europa. Sus obras han recibido los premios Calderón de Literatura dramática, Jesús Domínguez o SNCA del FONCA, entre otros, y han sido estrenadas en España, Chile, Colombia, México, Argentina y Checoslovaquia. Su dramaturgia se centra en temas socialmente comprometidos, especialmente en historias protagonizadas por mujeres, contribuyendo a la construcción de una genealogía que pone en valor estrategias de resiliencia. Ha dirigido cinco festivales internacionales en Costa Rica, México y España y programado dos en India y México. Está especializada en la perspectiva iberoamericana y de género. Actualmente coordina el encuentro Otras Miradas dentro del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá. Es licenciada en dramaturgia por la RESAD, tiene un Máster de Gestión Cultural de la Complutense, Máster 1 en Estudios Teatrales de la Sorbona y un curso de liderazgo de Harvard. Nació en una familia dedicada al teatro y desde pequeña trabajó como actriz. Ha participado en diferentes obras de teatro, series de televisión y películas, la más reciente El camino de Santi dirigida por Sergio Cabrera.