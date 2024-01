Nuestros actos ocultos en Naves del Español

jueves 11 de enero de 2024 , 18:37h

ESTRENO ABSOLUTO DE NUESTROS ACTOS OCULTOS, ESPECTÁCULO ESCRITO Y DIRIGIDO POR LAUTARO PEROTTI E INTERPRETADO POR CARMEN MACHI, MACARENA GARCÍA Y SANTI MARÍN. LA OBRA ESTARÁ EN CARTEL DEL 16 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO EN LA SALA FERNANDO ARRABAL DE NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO.

“PREGUNTA: ¿Cómo surge la historia de Nuestros actos ocultos?

LAUTARO PEROTTI: Hay una constante en mis trabajos, sobre todo cuando escribo, que tiene que ver con el deseo de trabajar con ciertas personas. Realmente fue un motor muy grande volver a encontrarme con este equipo artístico que me motiva muchísimo. Sumado a esa necesidad, hay dos cosas que me conmovieron y que no tienen nada que ver una con la otra. La primera es una obra de Lorca, Yerma, que me gusta mucho, me conmueve desde que era adolescente y a la que, por alguna u otra razón, siempre vuelvo. Un día me pregunté cómo seguiría la vida de esta mujer, cómo habría continuado después de haber hecho lo que hace. Esta historia no es lo que pasó con Yerma ni mucho menos, pero había algo de imaginar su vida que me seducía. Y después, un caso policial que hubo en Buenos Aires de una mujer con una pinacoteca muy importante a la que sus hijos declararon enferma e internaron en un centro para cumplir sus deseos de heredar y quedarse con todo.”

Sinopsis

Azucena no termina de aceptar su temprana enfermedad, pero esto no le impide acudir junto a Patri (un fiel acompañante) a la llamada de su hija Elena, responsable de un trágico acontecimiento, para huir en un viejo auto por las carreteras perdidas del país. Lo que comenzó como una huida desesperada, con las horas se trasforma en un encuentro profundo entre personas que se necesitan, pero no se conocen. Y que los llevará a hacer cosas inesperadas.

FICHA ARTÍSTICA

Texto y dirección Lautaro Perotti

Con Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín

Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo (AAI)

Diseño de espacio escénico Elisa Sanz (AAPEE)

Diseño de vestuario Lua Quiroga Paúl (AAPEE)

Videoescena Emilio Valenzuela (dLux.pro)

Diseño de sonido Enrique Mingo