Cómo preparar el equipaje de mano para un puente

viernes 26 de abril de 2024 , 08:37h

A pesar de la resolución del Parlamento Europeo que instaba a las aerolíneas a garantizar que los pasajeros pudiesen transportar su equipaje de cabina de manera gratuita, lo cierto es que muchas compañías, especialmente las llamadas low cost siguen cobrando por el equipaje de mano y diferencian entre trollley y mochilas o bolsas de deporte. Esto se añade a que para muchos el preparar el equipaje supone todo un quebradero de cabeza.

Viajar únicamente con equipaje de mano supone un importante ahorro en tiempo al no tener que acudir con antelación al aeropuerto para facturar el equipaje ni esperar a recogerlo en destino. Además, dependiendo del medio de transporte y de la compañía elegida también puede resultar más barato. Por todo ello, con el próximo puente a la vuelta de la esquina, el equipo de la plataforma de viajes ViajerosPiratas, ha preparado una serie de consejos prácticos para preparar el equipaje de mano perfecto esté al alcance de todos.

Decidir entre trolley o mochila : hay aerolíneas que ofrecen tarifas especiales a quienes viajan únicamente con una mochila. En una maleta de cabina con ruedas, el equipaje suele viajar más protegido y ordenado. Además, al poder arrastrarla y no tener que cargar, la espalda del viajero no se resiente. Sin embargo, si se van a tener que subir escaleras o hacer recorridos por lo que no sea sencillo arrastrarla (adoquines, gravilla, terreno irregular, etc.) la mochila resultará más práctica y dejará las manos libres para, por ejemplo, guiarnos con el gps del móvil. Otra ventaja de la mochila es que suele pesar menos que una maleta con ruedas y, por tanto, ofrece más flexibilidad hasta tu peso máximo. En la actualidad hay modelos con numerosos compartimentos en los que es muy fácil llevarlo todo ordenado y protegido como si de una maleta se tratase.

Informarse previamente de la normativa sobre equipaje de mano de las respectivas compañías aéreas para no llevarse una desagradable sorpresa en el aeropuerto o estación. Es importante saber cuántas piezas de equipaje de mano se pueden llevar, sus medidas y el peso máximo incluido. Si a la hora de embarcar el equipaje no cumple con las restricciones de la compañía puede suponer un importante coste extra que trastoque el presupuesto del puente. El estándar de las medidas del equipaje de cabina es 55 x 40 x 20 cm pero puede variar. En el caso de los vuelos, hay que recordar que se deben llevar los líquidos a mano para poder mostrarlos en el control de seguridad y que los envases no superen los 100ml.

Hacer listas por categorías es un muy buen truco tanto para evitar llevarse los innecesarios y temidos por si acaso, como para no llegar al destino y darse cuenta de que se nos han quedado cosas importantes olvidadas en casa. Las categorías principales son: documentación, artículos de aseo y medicamentos, tecnología, ropa y calzado. Estas listas deben pensarse por días para no llevar más looks de los necesarios. En esta misma línea, no es necesario llevar los productos cosméticos enteros, se pueden comprar envases pensados especialmente para escapadas cortas o rellenar envases vacíos específicos para viajar en avión.

Rellenar todos los huecos : a la hora de optimizar el espacio es importante aprovechar los huecos, por ejemplo, metiendo los calcetines, cinturones u objetos delicados dentro de los zapatos. Es conveniente meter en la maleta o mochila, primero los objetos más voluminosos como el calzado, el neceser o los bolsos. Después de irá rellenando el espacio que quede libre con el resto de las prendas y accesorios. Una buena técnica es enrollar la ropa porque además de optimizar el espacio, se arruga menos.