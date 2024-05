EUROPA Ampliar Ikos Andalusia el Mejor Hotel de España en los premios Travellers’ Choice un año más Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram















Ikos Andalusia, el primer establecimiento de la cadena hotelera Ikos Resorts en España, ha sido galardonado por segundo año consecutivo como el Mejor Hotel de España en los Premios Anuales Travellers’ Choice de Tripadvisor. Estos premios a nivel internacional se celebran cada año y premian a los mejores hoteles del mundo en sus diferentes categorías. Ikos Resorts, la firma especializada en el concepto Todo incluido de lujo, ha sido galardonada por séptimo año consecutivo con un total de 30 menciones en categorías diferentes. Entre los premiados destaca Ikos Aria, con la distinción de Mejor Hotel de Grecia, y está dentro del top 10 de las categorías de Mejor Hotel de Europa y Mejor Hotel de Todo Incluido del Mundo y de Grecia. El mejor hotel de España, para los usuarios de la influyente página Tripadvisor, está en Málaga. Se trata del lujoso Ikos Andalusía, que ha resultado ganador del premio 'Traveler's Choice' 2024 que otorga la plataforma a partir del número de comentarios y valoraciones que reciben los establecimientos. Ikos Andalusia está ubicado a menos de una hora del aeropuerto de Málaga y con fácil acceso a la vibrante vida nocturna de Marbella y al encanto de las calles adoquinadas de Estepona, este plácido destino marca elegante debut en la Península Ibérica proponiendo sumérjase en el ambiente despreocupado, en el estilo fresco y mediterráneo, en la soleada Costa del Sol. Está a pie de playa, en las tranquilas orillas de la Playa de Guadalmans, con más de 21 hectáreas de hermosos jardines e instalaciones de ocio que pone a su disposición Ikos Andalusia. Este exclusivo «todo incluido», miembro de la cadena griega Ikos Resorts, lo gana por segundo año consecutivo. Está situado en Estepona, junto a la playa, y su lema es cultivar la filoxenia, palabra que significa 'hospitalidad hacia los extranjeros'. Cuenta con 411 habitaciones, suites y villas. Dormir en ellas tiene un precio que parte de los 460 euros y llega a los 3.600 euros la noche, dependiendo de la categoría y de la temporada, unque la estancia mínima es de cinco días. Ikos Resorts, que actualmente cuenta con siete propiedades entre Grecia y España continúa expandiéndose a un ritmo vertiginoso, ha sido por séptimo año consecutivo, galardonada en estos premios a nivel internacional, por sus hoteles especializados en el concepto de Todo Incluido de Lujo. Además, este año, Ikos Andalusia, se encuentra dentro del top 10 de las categorías de Mejor Hotel de Europa y Mejor Hotel de Lujo de España y de Europa, junto al resto de hoteles de la cadena como: Ikos Dassia, Ikos Olivia e Ikos Oceania, que también se encuentran dentro de este ranking. Ikos Andalusia, que el año pasado se hizo con el título de Mejor Hotel Familiar del Mundo y Mejor Hotel de España, vuelve a liderar está última categoría por segundo año consecutivo. Además, el año pasado anunció una ampliación en sus instalaciones incluyendo dos nuevos y elegantes restaurantes, un amplio club infantil para niños de 4 a 12 años y una nueva colección de villas de lujo y suites en primera línea de playa como parte de la Colección Deluxe. Esta ampliación es la más grande y espaciosa de toda la cartera de Ikos, que se inaugura este 2024. Todos los hoteles de Ikos Resorts cuentan con el servicio de Todo Incluido de Lujo que caracteriza a esta cadena y que está presente en sus diferentes resorts. Además, incorporan menús creados por chefs con estrella Michelin, experiencias y tratamientos personalizados de la renombrada firma de belleza francesa Anne Semonin y numerosas piscinas cubiertas y climatizadas al aire libre, servicio de habitaciones 24 horas y zonas dedicadas a los niños. Ikos Andalusia N-340, Km 164 29680 Estepona (Málaga) Teléfono: 951 02 90 00 WEB FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

