Meloneras, una privilegiada zona del sur de Gran Canaria

Si viajamos al ‘continente en miniatura’, como se conoce a la isla de Gran Canaria, de inmediato pensamos en sus playas doradas bajo un sol resplandeciente y en un tiempo primaveral del cual se puede disfrutar prácticamente todo el año. Sin duda, son muchas las fantásticas playas que bañan las costas de Gran Canaria, pero en esta ocasión nos dirigiremos al sur de la isla, allí encontraremos algunas de las más bellas. En esta recorrido por el sur de la isla canaria, comenzaremos por uno de sus rincones más atractivos, hablamos de Meloneras, una elegante y exclusiva zona turística que pertenece a la zona de Maspalomas, y tal vez el rincón más hermoso del sur. Aquí un maravilloso entorno natural se funde con una playa de arena fina bañada por las cristalinas aguas del Atlántico. Las Dunas de Maspalomas, es sin duda un espacio natural único en las Islas Canarias por su belleza y la variedad de ecosistemas que alberga Su tranquila playa está rodeada de un bonito paseo marítimo, que comienza en el Boulevard del Faro, un centro comercial de estilo colonial rodeado de un entorno ajardinado, repleto de tiendas en las que encontrar lo último en moda, así como una variada selección de restaurantes con una variada oferta gastronómica, tanto de cocina típica canaria como de cocina internacional. Además, aquí se encuentran situados los mejores hoteles de Meloneras, spas, campos de golf junto a la playa,… indudablemente un enclave maravilloso para descansar y disfrutar del lujo que ofrece el sur de Gran Canaria. Lugares de interés Al llegar descubriremos algunos sorprendentes parajes y tesoros que esconde el sur de una isla volcánica que se encuentra repleta de contrastes. Uno de de ellos es el Faro de Maspalomas, situado entre la playa del Faro y las dunas de Maspalomas, en pleno paseo marítimo, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Este emblemático faro lleva en funcionamiento desde finales del siglo XIX, se trata de un auténtico símbolo canario, un Bien de Interés Cultural como Monumento Histórico, que forma parte del paisaje del sur de Gran Canaria. El faro, que puede verse prácticamente desde cualquier lugar de la costa meridional, está rodeado por las Dunas de Maspalomas, una verdadera joya de la naturaleza. Las Dunas de Maspalomas, es sin duda un espacio natural único en las Islas Canarias por su belleza y la variedad de ecosistemas que alberga, protegido por el Gobierno de Canarias como reserva natural. Sus 400 hectáreas engloban una excelente playa, un campo de dunas vivas de arena orgánica, un bosque de palmeras y una laguna salobre. Una maravillosa mezcla de desierto y oasis. Un espacio mágico que se extiende desde la playa y el faro de Maspalomas hasta la Playa del Inglés. La Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas está constituida por tres ecosistemas: el Oasis o Palmeral, la Charca, y las Dunas propiamente dichas, que se extienden a pocos metros del mar y que constituyen un paisaje de gran belleza y singularidad que parece sacado de otro planeta. Alrededor de la Charca se sitúan las aves que migran a África y que toman este territorio como lugar de descanso. Y a partir de esta zona comienzan los campos de dunas, cuyo aspecto se modifica por el viento que azota del océano y que cada día hace que el paisaje presente una estampa diferente. Playa del Ingles Debemos mencionar una de las playas turísticas más famosas del sur de Gran Canaria, la Playa del Inglés, con casi tres kilómetros de arena dorada y aguas tranquilas, junto a la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Es perfecta para dar largos paseos por la orilla y relajarse bajo el sol, rodeado de palmeras y de un hermoso azul Atlántico. Dispone de diferentes zonas para todos los gustos. La parte más salvaje y cercana a las dunas, que suele estar ocupada por los amantes del surf. Entre las actividades que se pueden realizar en esta magnífica playa se puede elegir entre recorrer la costa descubriendo pequeños rincones y calas con una excursión en moto de agua, adentrarte en las Dunas de Maspalomas, hacer cicloturismo familiar y descubrir lugares como el paseo marítimo de Meloneras o los aledaños del Campo Internacional de Golf de Maspalomas. También para quienes les apasione el mar se pueden hacer un safari de snorkelling y explorar su rica y variada fauna, ideal para relajarte. Parque Tony Gallard También es muy recomendable visitar el Parque Tony Gallardo, una joya natural en el sur de Gran Canaria. Un reducto botánico de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas que trata de representar la biodiversidad de las costas canarias (espacios arenosos, áridos, rocosos…), y sobre todo de las Dunas de Maspalomas, allí podemos encontrarnos con ejemplares de palmera canaria, tarajales, balos, la escasa dama de Maspalomas, o uvas de mar y juncos, entre otras especias…. Meloneras, una elegante y exclusiva zona turística que pertenece a la zona de Maspalomas, y tal vez el rincón más hermoso del sur de Gran Canaria Entre las especies animales destacan la polla de agua, cernícalos, mirlos, gorriones, camineros, además de aves migratorias como chorlitejos o garzas. La cotorra, como especie invasora, se escuchará casi desde todo el recinto que ocupa el espacio. El parque Tony Gallardo ofrece un espacio de sombra y agua ideado por este artista grancanario, aunando arte y naturaleza. Un parque situado en una ubicación privilegiada (Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas) dando lugar a un jardín botánico único en el sur de Gran Canaria. Yacimiento de Punta Mujeres Enclavado a unos 150 metros al oeste del Faro de Maspalomas, en dirección a la Playa de las Meloneras, para los amantes de la arqueología encontramos Punta Mujeres, un magnífico ejemplo de los asentamientos costeros que se localizan en buena parte del litoral de Gran Canaria, un yacimiento arqueológico que refleja parte de la historia y cultura de la isla. Visitarlo es realmente interesante, en él se encontraron en el año 2000 objetos prehistóricos pertenecientes a los aborígenes canarios quienes, por las características del lugar, decidieron asentarse en esa zona. Palacio de Congresos Meloneras También en la zona sur de la isla, en Meloneras, enmarcado por un fascinante escenario de barrancos y espacios protegidos, y a escasos setecientos metros de la playa de Maspalomas, se ubica este centro de congresos que destaca por su impresionante y versátil arquitectura. Un fantástico lugar para organizar eventos en un marco inmejorable. El Carnaval Internacional de Maspalomas Y en las Islas Canarias no podemos olvidarnos del Carnaval, el de Maspalomas es uno de los más populares de Canarias y sin duda uno de los mejores planes para quienes viajen a Gran Canaria en invierno. Se celebra en Maspalomas, la ciudad turística por excelencia en el sur de Gran Canaria. Maspalomas en esos días se viste de mil colores para celebrar su carnaval. Durante casi una semana, rondallas, murgas y comparsas recorren las calles del municipio dejando a su paso un ambiente de fiesta en general. Actividades para todos los gustos EN EL SUR DE GRAN CANARIA En el sur de Gran Canaria se puede disfrutar de gran variedad de actividades, por ejemplo para los más aventureros la costa sur de la isla ofrece muchas posibilidades para hacer senderismo, trekking, salir a correr o caminar, practicar deportes acuáticos o explorar encantadores pueblos…. Avistamiento de ballenas y delfines Además, Gran Canaria es el lugar perfecto para observar delfines y ballenas bajo el sol y la brisa marina. Ver ballenas y delfines en su hábitat natural es una experiencia única. Las aguas de Gran Canaria albergan una inmensa variedad de especies, ya sean peces, otros tipos de animales marinos o mamíferos marinos. Por ello, hay posibilidad de avistar delfines o ballenas, sobre todo en el sur, en cualquier época del año. Una experiencia única. La Playa del Inglés, con casi tres kilómetros de arena dorada y aguas tranquilas, junto a la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas Gran Canaria destino 'Biosphere Certified' Hay que sumar que la isla ha obtenido, en reconocimiento al esfuerzo realizado en esta materia, el distintivo como destino ‘Biosphere Certified’ tras superar un proceso de auditoría, en el que se ha reconocido su compromiso con la sostenibilidad, y el de parte de su tejido empresarial, en base a su contribución a los 17 ODS y 169 metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y se ha situado así entre los 15 destinos europeos con mayor número de alojamientos con certificación en sostenibilidad. Gastronomía de Gran Canaria Y por último, pero no menos importante, la cocina de Gran Canaria, que al igual que en las otras islas de Canarias es una combinación de la cocina española, con influencias de Sudamérica y África. El auténtico sabor de Gran Canaria se saborea en las especialidades Canarias, compuestas por una gran variedad de verduras, frutas y pescados. Las Papas Arrugadas, son uno del los platos más típicos de la isla, patatas de pequeño tamaño que se comen con piel y que se hierven con agua y sal, se complementan con el Mojo Picón y el Mojo Verde, aunque este último se suele utilizar para acompañar al pescado. Además deje de probarse la Ropa Vieja o las Carajacas. Los amantes del pescado disfrutarán con la comida de Gran Canaria. La Caldereta es una especie de sopa de pescado y el Sancocho, quizá el plato más popular de la cocina Canaria, consiste en pescado salado con estofado de papas y batata, servido con gofio y mojo. El Gofio es una especie de harina de maíz o trigo tostados. También son muy típicos de Gran Canaria el Potaje de Berros, la Sopa de Garbanzos o el Caldo de Papas. Para endulzar la boca, usted puede degustar el "bienmesabe", que es una mezcla de miel, huevos, crema de almendras y ron, o los "Huevos Mole" que se cocina con yemas de huevo, agua, azúcar, canela en rama y limón. Además, en la isla podemos encontrar una gran variedad de frutas tropicales, la estrella indiscutible es el plátano de Canarias, pero también existen mangos, papayas y aguacates.

