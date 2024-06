PLAYA Ampliar Vera, el destino de la costa almeriense para desconectar este verano Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Vera, destino slowlife y familiar donde desconectar de la rutina, anima a descubrir todas las posibilidades del municipio para vivir un verano inolvidable, cargado de experiencias únicas e irrepetibles. Situada junto al mar Mediterráneo, en el litoral almeriense, y a 92 kilómetros de Almería, Vera lo tiene todo para el ser el destino soñado de las vacaciones estivales, ya sea en pareja, en familia, con amigos o solo, e incluso convertirse, gracias a su calidad de vida, en el lugar donde vivir todo el año. Un paraíso con cinco kilómetros de playas Aquellos que buscan unas vacaciones para relajarse tomando el sol y bañarse en la playa tienen a su disposición distintas zonas caracterizadas por la arena fina y las aguas cristalinas. Este año, Vera celebra además que ha renovado la Q de calidad en la playa de Las Marinas-Bolaga, una gran extensión de 1350 metros cuadrados y con una anchura media de 200 metros junto a la que discurre un atractivo paseo marítimo; y también la bandera azul de El Playazo, una playa conocida internacionalmente porque ofrece una amplia extensión para la práctica del naturismo. A ellas se unen la playa de Puerto Rey y Cala Marqués. Todas ellas con opciones para tomar algo en bares, chiringuitos o exclusivos beach clubs. Naturaleza, ocio y deporte al aire libre Vera es también un destino que brinda la ocasión de disfrutar de la naturaleza de su entorno, y en concreto de conocer de cerca el ecosistema de sus dos humedales, el Salar de los Canos, junto a El Playazo, que se extiende por 57 hectáreas y es una laguna de refugio y alimento especialmente para aves acuáticas; y la laguna de Puerto Rey, próxima a la playa del mismo nombre, donde descansan y anidan también muchas aves que migran entre Ágrica y Europa. Además de gozar de la naturaleza, en Vera hay muchas opciones para practicar diversos deportes al aire libre, desde golf, en un campo donde incluso se puede jugar al croquet, y actividades acuáticas, como wind-surf, paddle surf, kitesurf, kayak navegación en catamarán o vela, a rugby, vóley y tenis playa, senderismo, entre otros. Patrimonio, cultura y gastronomía Este municipio mediterráneo tiene más de dos milenios de historia, y uno de los vestigios de su patrimonio es el yacimiento del Cerro del Espíritu Santo (CES), antigua ciudad nazarí de Barya, reconocido Bien de Interés Cultural. Otros lugares emblemáticos que también merecen una visita son la Plaza Mayor de Vera, donde se encuentra la singular Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de estructura mudéjar-andaluz; la Fuente de los Cuatro Caños, de origen árabe; o la Plaza de Toros, reconocida como la más antigua de Almería. La historia del municipio se refleja también en su gastronomía, a través de aromas, colores y sabores que muestran el legado hispanoárabe de al-Ándalus, que aún perdura en condimentos, platos y en las recetas más vanguardistas a través de propuestas como el ajo colorado o los gurullos con conejo. Un viaje en familia para el recuerdo Divertirse en la playa, probar todo tipo de deportes, pasar un día en el parque acuático, deleitarse con los productos locales y, en definitiva, disfrutar de momentos únicos en familia bajo las bondades del clima de Vera es lo hace que también el municipio sea un destino para viajar con niños, y no solo en verano, sino también en cualquier época del año. Vera cuenta con el Sello Turismo Familiar otorgado por la Federación Nacional de Familias Numerosas, distintivo que reconoce a los destinos más amigables con los niños por poseer el ocio, servicios y una oferta turística idónea para veranear en familia. Todo este tiempo en familia, cargado de experiencias y aventuras, se convierte, como dice la actual campaña de promoción turística ‘Historias para siempre. Para toda la vida’. El destino para quedarse a vivir Además de todas las posibilidades que brinda Vera para pasar unos días que quedarán para siempre en la memoria, también ofrece una calidad de vida que invita a quedarse a vivir. Una opción que ya valoran numerosas personas, que pasan largas temporadas o se quedan a vivir gracias a las ventajas que ofrece el teletrabajo y las comodidades del destino. El municipio es además uno de los que tiene mayor renta per cápita de la provincia y comparte con la capital almeriense el buen clima, los paisajes y la prestación de servicios que han distinguido a la ciudad de Almería como la más feliz de toda España, según el estudio Spain Happy Index 2024. A todo ello se une el buen carácter de la población local, cuyo valor humano hace que el turista se sienta bien recibido, contribuyendo también así, a que esas historias que viven en Vera queden siempre en su recuerdo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

