miércoles 12 de junio de 2024 , 09:00h

se celebrará los días 25, 26 y 27 de julio en SORIA

La ciudad de Soria se convertirá una vez más en epicentro de la música negra en España, los dias 25, 26 y 27 de julio, un festival que se reivindica como un espacio abierto, participativo, en el que la música y la naturaleza son los protagonistas indiscutibles.



Enclave de Agua cumple 17 años y lo celebrará con una potente programación de bandas nacionales e internacionales que se darán cita a orillas del Duero, en la ciudad de Soria. El festival cuenta con grandes y novedosas propuestas de la música afroamericana llegadas de todos los rincones del globo. Además, este año como en años anteriores, el festival contará con una sesión vermú que este año se amplía a un escenario más.



Dentro de la programación, el festival cuenta con escuela de Blues, zona de acampada, Jam sesion, zona gastronómica, zona de artesanos, escuela de Kayak y los dos escenarios a orillas del río; escenario pradera y escenario principal.

El menú musical de este año incluye caras conocidas por los "Enclaveros/as" como la norte americana Nik West que viene presentando en gira Europea su último disco llamado Moody o bandas como The Harlem Gospel Travellers que acaban de publicar recientemente su último sencillo llamado "We don't love enought" o joyitas de Enclave de Agua como The Twin Souls, este joven dúo francés que está revolucionando la escena Rock en su país.

El festival ha preparado un concierto unico en España de la banda Gréements de fortune haciendo un tributo a George Clinton & Orliament Funkadelic, que hará las delicias de todos los amantes de la música Afroamericana.