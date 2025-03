Ámbito Cultural con La Bien Querida

lunes 31 de marzo de 2025 , 09:25h

Martes 1 de abril a las 19:30 h llega a Ámbito Cultural La Bien Querida…

"ASÍ NACEN LAS CANCIONES", CON LA BIEN QUERIDA

Sobre la invitada: con una larga trayectoria musical y arropada por la crítica especializada con cada disco que saca, sus canciones forman parte de la banda sonora de infinidad de series como "Élite", "Paquita Salas" o "Vida perfecta".

Ana Fernández-Villaverde, más conocida como 'La Bien Querida', es la invitada de nuestro espacio musical en el mes de abril. Y aparece en ´Así Nacen las Canciones´ en el momento justo en que saca su octavo trabajo: “LBQ” (La Bien Querida, el nombre artístico con el que se dio a conocer en 2009).

'LBQ' llega tras 'Paprika' (2022) y es, en sus palabras, lo mejor para conocerla como persona, por los numerosos detalles íntimos que ha incluido, y también como artista, pues convergen todos los estilos por los que ha transitado desde el rompedor 'Romancero' (2009). Y eso es LBQ, en esencia: La Bien Querida intransferible y auténtica a los mandos de la composición de sus canciones y con los arreglos y la producción, como siempre, de David Rodríguez.

Sobre La Bien Querida

La Bien Querida (Ana Fernández-Villaverde) posee una larga y asentada trayectoria musical desde el 2009 que sacó su primer disco Romancero (2009), al que siguieron Fiesta (2011), Ceremonia (2012), Premeditación, Nocturnidad y Alevosía (2015), Fuego (2017), Brujería (2019) y Paprika (2022).

Ha tocado en los festivales más importantes del país como Primavera Sound, FIB, BBK Live o Sónar Barcelona y la crítica especializada la arropa con cada disco que saca por su manera única y personal de contar y cantarle a la vida y al amor.

Destacan sus colaboraciones con grandes artistas como el francés Vitalic, Los Planetas o Diego Ibáñez de Carolina Durante.

Sus canciones forman parte de la banda sonora de infinidad de series como Élite, Paquita Salas, Vida perfecta, La casa de las flores, Valeria, Todo lo otro, Los Años Nuevos de Rodrigo Sorogoyen o Express, para las que hizo la cabecera. También ha hecho canciones para películas como Los Insólitos Peces Gato, Loco por ella, On the go y documentales como Yo no soy esa y Mucha mierda (estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián).

Sobre el encuentro: Fernando Neira charla con "La Bien Querida" (Ana Fernández-Villaverde) coincidiendo con la salida de su último disco: "LBQ".

