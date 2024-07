ÁFRICA Ampliar El resort Park Hyatt Marrakech abre sus puertas impregnado de la herencia árabe-bereber Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram





















































La apertura del hotel marca el debut de la marca Park Hyatt en Marruecos, ofreciendo un nuevo destino de lujo y exclusividad en las tranquilas estribaciones de las montañas del Atlas. Reconocido por Lonely Planet como uno de los destinos destacados para 2024, Marruecos cautiva a los viajeros con su rica historia, diversidad cultural y paisajes llenos de color. Marruecos es un destino ideal durante todo el año gracias a su versatilidad, perfecto tanto para una escapada urbana bajo el sol invernal como para unas largas vacaciones de verano junto a la playa. Park Hyatt Marrakech da la bienvenida a sus huéspedes, marcando el debut de la marca Park Hyatt en Marruecos justo cuando la temporada de verano del país alcanza su apogeo. Esta apertura amplía la presencia de la marca en África, uniéndose al Park Hyatt Zanzíbar y al próximo Park Hyatt Johannesburgo, programado para 2025. Situación Ubicado estratégicamente a unos 9 kilómetros del histórico distrito de la Medina de Marrakech, este resort de 7,5 hectáreas se encuentra en una localización excepcional y tranquila, a los pies de las montañas del Atlas. Rodeado de palmeras, olivos y jacarandas, Park Hyatt Marrakech está contiguo al magnífico resort de golf Al Maaden, ofreciendo a los huéspedes acceso directo a un campo de 18 hoyos. Lujo Park Hyatt Marrakech se distingue de otros hoteles de lujo del mercado por su enfoque residencial, moderno y elegante impregnado de la herencia árabe-bereber. Invitando a los viajeros globales a descubrir el esplendor de Marrakech y de Marruecos en su conjunto, el hotel promueve el enriquecimiento sensorial a través de elementos meticulosamente seleccionados que incluyen diseño auténtico, arte contemporáneo global, gastronomía refinada y lo último en bienestar personalizado. Compuesto por 16 módulos dispuestos alrededor de un patio central de zeolita, Park Hyatt Marrakech encapsula el lujo personalizado y discreto de esta reconocida marca global, ofreciendo experiencias locales inesperadas para sus huéspedes, como desayunos en globo aerostático en los Tres Valles del Atlas, cenas en una jaima beduina en el desierto de Agafay, traslados al aeropuerto en vehículos eléctricos de lujo, entre otros. "Como mercado clave en nuestra estrategia de crecimiento regional, nos enorgullece abrir el primer hotel Park Hyatt en Marruecos, ubicado en Marrakech", afirma Javier Águila, presidente de Hyatt para Europa, África y Oriente Medio. "Esta propiedad ha sido una incorporación muy esperada a nuestra cartera, más aún teniendo en cuenta el creciente interés por Marruecos como destino cultural de primer nivel entre los amantes de los viajes. Park Hyatt Marrakech ofrece un amplio abanico de nuevas experiencias en campos como el arte, la cultura y la gastronomía, junto con los tesoros históricos y antiguos de la región, proporcionando a los huéspedes una oportunidad única para descubrir la belleza de la Ciudad Roja a través de este moderno santuario de lujo atemporal. Con esta apertura, Park Hyatt Marrakech se convierte en la undécima propiedad de Park Hyatt en la región de Europa, Oriente Medio y África, consolidando nuestro éxito en destinos de ocio clave como Doha, Viena, Estambul, Dubai, Zúrich, Milán y París”. Diseño contemporáneo inspirado en la estética marroquí Imaad Rahmouni, arquitecto de renombre basado en Marrakech, se inspiró en las tradiciones árabe-bereberes para crear un diseño contemporáneo y lujoso para el Park Hyatt Marrakech. Con maestría, logró equilibrar las modernas comodidades del hogar mientras honra las ricas tradiciones artesanales y materiales del destino, destacando los panoramas circundantes como una extensión natural de los interiores del hotel. Desde la imponente ventana del vestíbulo hasta las serenas salas de tratamiento y relajación del spa, así como las cómodas tumbonas junto a la piscina principal, los huéspedes pueden disfrutar de vistas impresionantes de las majestuosas montañas del Atlas y el monte Toubkal. Las 130 habitaciones y suites, diseñadas con inspiración residencial, son algunas de las más espaciosas de Marrakech y ofrecen un ambiente de privacidad y tranquilidad, con toques marroquíes integrados de manera sutil en cada detalle. Cada habitación está adornada con alfombras tradicionales tejidas en lana pura y cabeceros que reflejan el motivo Tataoui, una técnica local de techado con ramas de laurel, complementados por obras de arte modernas seleccionadas cuidadosamente a través de la Residencia de Artistas Ifitry. En una colaboración exclusiva, Ifitry ha creado una colección de más de 700 pinturas y objetos decorativos únicos para el Park Hyatt Marrakech, destacando la diversidad artística de Marruecos, Senegal, Benín, España, Francia, Italia y Japón. En el vestíbulo, una impresionante instalación suspendida compuesta por casi 600 piezas de cerámica hechas a mano por la artista visual Mounat Charrat adorna el techo, representando una constelación de meteoritos. Dos pinturas abstractas del artista italiano Gianni Lucchessi añaden un contraste elegante a los paneles de pared de tierra cruda que complementan el ambiente general del hotel. Oferta gastronómica Park Hyatt Marrakech ofrece una variedad de opciones gastronómicas auténticas e inspiradas en rincones de todo el mundo en sus instalaciones, reflejando la expertise en comida y vinos de la marca. TFAYA, una brasserie árabe, es dirigida por el aclamado chef marroquí Issam Rhachi, quien presenta platos emblemáticos con un enfoque vanguardista, como el Mechoui de Langosta marinado en ajo negro, limón confitado, azafrán, comino y pimentón ahumado. Le Pavillon ofrece un menú ligero durante todo el día, ideal para disfrutar bajo las pérgolas sombreadas en la terraza o junto a la piscina en las tumbonas. Además, los huéspedes pueden relajarse en The Living Room, un espacio social distintivo en los hoteles Park Hyatt, rodeado de hermosas chimeneas y estanterías, donde pueden disfrutar de un té marroquí o un Fennel Old Fashioned acompañado de Beef Tangia Gyoza del menú de tapas. Bienestar Considerado un oasis de calma, junto con un acceso al campo de golf, el amplio spa del hotel abarca más de 2.200 metros cuadrados y se erige como un templo de paz que rinde homenaje a los rituales de hammam y las terapias holísticas de la cultura marroquí. Equipado con productos de Sodashi, una marca artesanal australiana que utiliza los ingredientes naturales más puros, y Nectarome, una gama completa de productos naturales de alta calidad inspirados en las tradiciones marroquíes, nuestro equipo profesional de spa ofrece tratamientos personalizados diseñados para cada huésped, desde una Experiencia Hammam para exfoliación hasta un Masaje Muscular y Deportivo para recuperación. Además, los huéspedes pueden mantenerse en forma y relajarse en nuestro centro de fitness y estudio de yoga de 200 metros cuadrados. El resort también cuenta con una piscina exterior climatizada de 47 metros, una piscina exterior familiar de 45 metros y una piscina interior climatizada de 20 metros bajo un techo abovedado, cada una ofreciendo vistas únicas del valle y las montañas. Espacios para eventos y reuniones Park Hyatt Marrakech cuenta con siete amplios salones para eventos, diseñados con un ambiente residencial y una estética inspirada en el desierto. Estos espacios pueden albergar hasta 80 invitados, ya sea para elegantes recepciones de bodas, eventos privados o reuniones corporativas. Los salones reflejan los esquemas de colores neutros y discretos que se encuentran en todo el resort, con una paleta suave y cálida que crea un oasis de confort. Cada pabellón, conocido como Douars, cuenta con una terraza en la azotea que ofrece vistas panorámicas de 360°, asegurando una experiencia inolvidable para eventos VIP. Park Hyatt Marrakech Dirección: Al Maaden, Marrakech 40000, Marruecos Teléfono: +212 5244-41234 E-mail: [email protected]

