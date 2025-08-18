La colección se basa en la tradición de Tommy Hilfiger de fusionar la moda y el deporte a través de diseños de alto rendimiento, técnicos y de inspiración náutica.

Tommy Hilfiger presenta la colección cápsula Tommy X U.S. SailGP Team, diseñada en la intersección del deporte de alto rendimiento y el estilo moderno. Mientras SailGP capta la atención mundial con su velocidad, atletismo y espectáculo, la colección se inspira en la intensidad de la competición y se perfecciona para la vida fuera del barco: nacida en el agua y diseñada para la ciudad.

“El equipo de SailGP de EE.UU. está transformando la vela”, en palabras de Tommy Hilfiger. “Durante los últimos 40 años, hemos colaborado en una amplia gama de deportes, desde vela de competición hasta golf, tenis, fútbol y esquí, pero esto es otro nivel. SailGP es una competición de alto riesgo y alta velocidad, que llega a nuevos públicos en lugares emblemáticos e inspira a una nueva generación. Nos enorgullece trabajar con Mike Buckley y el equipo de SailGP de EE.UU, quienes lideran este cambio”.

En 2024, Tommy Hilfiger anunció su acuerdo plurianual como Socio Oficial de Ropa de Estilo de Vida del Equipo SailGP de EE. UU. Con la ambición de redefinir el papel de la moda en la vela y el de esta en la cultura pop, la colaboración supone una fusión revolucionaria de deporte y estilo. Conocida como "la carrera más emocionante sobre el agua", SailGP es un deporte cargado de adrenalina en el que 12 catamaranes F50 alcanzan los 100 km/h en destinos como Sídney, Saint-Tropez y Nueva York.

“Tommy es una leyenda y tiene un sexto sentido para colaborar con deportes en auge”, afirma Mike Buckley, director ejecutivo y copropietario del equipo estadounidense de SailGP. “Cuando empezamos a explorar la idea de un patrocinador de moda, él era el único nombre en nuestra lista. Inmediatamente vio el potencial de SailGP como algo más que un deporte, sino como un movimiento cultural. Esta colección es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se sueña en grande y nunca se rinde”.

I nspirada en los archivos de la marca, la colección combina elementos náuticos icónicos con características técnicas únicas, todo ello inspirado en la paleta en rojo, blanco y azul característica de TOMMY HILFIGER. Diseñada para el máximo rendimiento en cubierta y la máxima comodidad en el día a día, la prenda estrella es la resistente chaqueta con la bandera en bloques de color, con una construcción de tejido de tres capas y un acabado resistente al agua; también hay una versión técnica renovada de una silueta clásica: el polo de piqué de alto rendimiento que se presenta en un tejido que absorbe el sudor con protección UV, mientras que una chaqueta cortavientos deportiva de vela está fabricada en un tejido antidesgarros y bloquea el viento con un forro de malla. Para momentos de relax, una sudadera con capucha de punto grueso, camisetas gráficas y un suéter ‘color-block’ son ideales para la competición y un estilo atemporal.

La vela ha formado parte de la historia de TOMMY HILFIGER desde 1985, cuando las banderas de señales marítimas inspiraron el icónico logotipo de la marca, que incluye las iniciales de su fundador, Thomas Jacob Hilfiger (TJH). Atraída por la libertad, la energía y la aventura de la vida en alta mar, la marca lanzó su primera colección de artículos de vela a principios de los 90. En los años siguientes, Tommy Hilfiger apoyó al navegante Brad Van Liew en su vuelta al mundo y celebró victorias consecutivas en el Volvo Extreme 40 Grand Prix con el Hilfiger Sailing Team en 2005 y 2006, consolidando un legado en el mar que continúa evolucionando. Ahora, esta larga conexión con el deporte se celebra mediante la colaboración de la marca con el equipo estadounidense de SailGP, cuya tripulación viste TOMMY HILFIGER en todos los eventos del Campeonato Rolex SailGP 2025 a lo largo de la temporada.