Chambao, el refugio más vibrante del verano madrileño

lunes 18 de agosto de 2025 , 11:10h

No hace falta escapar a la costa para sentirte de vacaciones. Este verano, el secreto mejor guardado de la capital se llama Chambao. Con su aire sofisticado de Tulum, un ambiente vibrante todos los días y una propuesta gastronómica de primer nivel, este fashion steakhouse del Grupo RosaNegra se consolida como el destino imprescindible para quienes quieren disfrutar sin salir de Madrid.

Un oasis boho-chic en plena ciudad

Nada más cruzar sus puertas, Chambao te transporta a un paraíso tropical. La decoración, con madera natural, vegetación exuberante y detalles artesanales, crea una atmósfera que mezcla lujo relajado con un toque festivo. Los aromas a brasa invitan a quedarse, y cada rincón está diseñado para que desconectes del ritmo urbano y entres en un estado mental de vacaciones.

La experiencia comienza en la mesa, con cocina ininterrumpida de 13:00 a 02:00. Su carta fusiona lo mejor del mar y la tierra: cortes premium de carne, mariscos exóticos, pescados frescos y elaboraciones creativas que sorprenden por su presentación y sabor. Todo acompañado de una coctelería de autor que combina ingredientes frescos, licores internacionales y un toque tropical, perfecta para refrescar cuerpo y espíritu.

Más que un restaurante: un escenario vivo

En Chambao, la experiencia no termina en el plato. Cada noche, el local se convierte en un escenario donde la música en directo, los shows de danza y las actuaciones en vivo llenan el espacio de energía y emoción. Es un espectáculo que envuelve al comensal y convierte cada cena en una celebración.

El ambiente evoluciona a lo largo de la noche: desde una comida tranquila con luz natural hasta una velada llena de ritmo y magia. Y todo ello manteniendo un equilibrio perfecto entre sofisticación y diversión.

Un verano diferente… sin salir de Madrid

Mientras media ciudad se vacía en agosto, Chambao se llena de vida. Es el lugar donde la temperatura sube —solo en espíritu— y las noches se alargan entre buena comida, música y amigos. Un plan ideal para quienes buscan escapar de la rutina sin hacer las maletas.

En definitiva, Chambao es gastronomía, ambiente y espectáculo en un solo lugar: una invitación a vivir agosto como unas vacaciones… pero en pleno corazón de Madrid.