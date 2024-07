WOW Porto celebrará durante cuatro días la esencia portuguesa

lunes 29 de julio de 2024 , 09:17h

Del 15 al 18 de agosto, WOW Porto celebrará la cultura, la artesanía, la gastronomía y la música portuguesa. La gran mayoría de las acciones se realizarán en el interior de los museos del distrito cultural de Vila Nova de Gaia, con la intención de darles una nueva vida. Algunas actividades y talleres infantiles tendrán lugar al aire libre y en los espacios centrales de WOW.

Del 15 al 18 de agosto, WOW Porto celebrará Portugal WOWtentico donde destacarán los grandes tesoros del país y lo que lo identifica como nación: la gastronomía, el arte, la artesanía y la música, entre otros muchos factores. Cada día uno de los siete museos del barrio cultural serán protagonistas, con una programación muy variada, en la que se incluyen actividades para los más pequeños, catas, talleres e incluso obras de teatro.

Con libre acceso al distrito, todos los días, de 12:00 a 20:00 horas, hay muestras gratuitas de artesanía y oficios portugueses en el Street Market; un parque de juegos tradicionales para niños y toda la familia en la Lemon Plaza (interior); degustaciones de gastronomía tradicional también en la misma plaza; y demostraciones de etnografía y folclore en la Plaza Central con las mejores vistas a Oporto.

Cuatro días en los que se invita a todos los visitantes a vivir la alegría y las raíces portuguesas. Para participar se podrá comprar una entrada por un coste de 25 euros para el día correspondiente, que permite entrar y salir del museo o museos ese día durante toda la jornada, así como a participar en las actividades que se desarrollen en esos espacios.

La programación incluye actividades para todas las edades

El 15 de agosto, el evento tendrá lugar en el museo Porto Region Across the Ages, de la historia de Oporto, y el Museo del Chocolate, donde durante todo el día (a partir de las 10:00) habrá talleres sobre navegación, cartografía y armamento militar antiguo. Además habrá experiencias gastronómicas sobre especias y combinación de chocolate y fruta. Se realizarán talleres sobre azulejos (de 11:00 a 12:30) y filigrana (de 15:00 a 17:00), ambos en el museo Porto Region Across the Ages, con reserva previa. En el Museo del Chocolate se puede participar en los talleres ‘Azulejos de chocolate’ (de 14.30 a 16.30) y ‘El chocolate de la abuela’ (de 17.00 a 18.30).

El 16 de agosto, los protagonistas serán Planet Cork, y la Escuela del Vino. Con inscripción previa y acceso limitado al número de plazas, los visitantes podrán disfrutar de un taller de bolsas de corcho en el museo del corcho (de 11.00 a 13.00) y una charla sobre este material y sostenibilidad (de 15.00 a 16.00). Posteriormente, se realizará una masterclass impartida por la WOW Wine School sobre el territorio de las variedades de vino. En el winebar Angels' Share, se celebrará una Happy Hour dedicada al vino alentejano (de 18.30 a 20.00).

Entre las 10:00 y las 20:00, habrá talleres sobre corcho y moda y sobre máscaras de Carnaval, así como experiencias gastronómicas sobre sabores y vinos alentejanos. Los visitantes también podrán ver un documental sobre el Cante Alentejano (cortesía del Museo del Cante).

Los lugares destacados del 17 de agosto serán el Wine Experience y The Art of Drinking (el museo de copas previamente conocido como The Bridge Collecton). Sin necesidad de reserva previa a partir de las 10:00, habrá talleres sobre poda e injerto de vides y la importancia de las copas en la experiencia de la cata, así como degustaciones gastronómicas y vinos tradicionales de cada región. También se realizará un taller infantil llamado «Arqueólogo por un día».

En el museo con una colección de copas con hasta 9.000 años de historia albergará talleres de madera (de 11:00 a 13:00) y de decoración de vidrio (de 15:30 a 17:00). Los talleres de elaboración de cestas (de 14:00 a 16:00) y de pintura sobre vino (de 17:30 a 19:00) se impartirán en el museo del vino, The Wine Experience.

Portugal WOWtentic

El 18 de agosto, la atención se centrará en el Pink Palace, el museo del vino rosado, donde a partir de las 10 de la mañana habrá representaciones teatrales, animaciones variadas y catas de vino rosé en compañía de personajes históricos portugueses. Con reserva previa y plazas limitadas, también habrá un taller de creación de muñecas textiles de pueblo (de 11:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30). La jornada no terminará sin el espectáculo de fado «A lenda da Severa» (La leyenda de Severa). tendrá lugar entre las 18:00 y las 19:00 sin el espectáculo de fado «A lenda da Severa» (La leyenda de Severa), que tendrá lugar entre las 18:00 y las 19:00.